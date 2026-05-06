06.05.2026, среда, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Кайсар
Кайсар
2-4-3-1
1
Салайдин
12
Совет
3
Толегенов
17
Жумабеков
6
Калдыбеков
96
Абикен
96
Мохаммад
7
Тажибай
24
Чучкич
96
Мухаммед
14
Джонс
4-2-2-2
1
Анарбеков
24
Мрынский
44
Африко
14
Мартынович
3
Мата
20
Тапалов
8
Байбек
13
Оксанен
19
Юккола
9
Эдмилсон
12
Сатпаев
6
Калдыбеков
42
42
6
Калдыбеков
14
Джонс
11
Мозес
11
Мозес
14
Джонс
18
Рустемулы
18
Рустемулы
12
Совет
19
Серикулы
19
Серикулы
12
Совет
8
Байбек
6
Садыбеков
6
Садыбеков
8
Байбек
Багдат
18
Глейзер
18
Глейзер
Багдат
9
Эдмилсон
17
Туякбаев
17
Туякбаев
9
Эдмилсон
20
Тапалов
29
Багдат
29
Багдат
20
Тапалов
Остались в запасе
Кайсар
Кайрат
40
Адам Ковач
ВР
96
Айкын Ажихан
ВР
15
Нияз Идрисов
ЦЗ
23
Муслим Жумат
ЛВ
47
Бакдаулет Конлимкос
ПВ
9
Нурдаулет Агзамбаев
ЦФ
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
11
Себастьян Себальос
ПВ
39
Рикардиньо
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
40
Адам Ковач
ВР
96
Айкын Ажихан
ВР
15
Нияз Идрисов
ЦЗ
23
Муслим Жумат
ЛВ
47
Бакдаулет Конлимкос
ПВ
9
Нурдаулет Агзамбаев
ЦФ
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Остались в запасе
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
11
Себастьян Себальос
ПВ
39
Рикардиньо
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Кайсар - Кайрат
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Кайсар» против «Кайрата», 20-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 мая в 17:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»