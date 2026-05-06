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  • «Кайсар» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 мая 2026

«Кайсар» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 мая 2026

6 мая, 15:50
Кайсар
06.05.2026, среда, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Кайрат
71' А. Абикен
2' Д. Сатпаев 88' А. Мартынович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсар
1
Нуримжан Салайдин
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
96
Алияр Мухаммед
ЛВ
7
Батырхан Тажибай
ЛВ
17
Саламат Жумабеков
ЦП
96
Амир Мохаммад
ЦП
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
96
Айбол Абикен
ЦП
24
Никола Чучкич
АП
14
Томас Джонс
РФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Кайрат
1
Темирлан Анарбеков
ВР
3
Луиш Мата
ЛЗ
44
Лукас Африко
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
8
Олжас Байбек
ОП
13
Яакко Оксанен
ЦП
19
Ойва Юккола
ЦП
12
Дастан Сатпаев
ЦФ
9
Эдмилсон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Кайсар
40
Адам Ковач
ВР
96
Айкын Ажихан
ВР
15
Нияз Идрисов
ЦЗ
23
Муслим Жумат
ЛВ
42
Miqueias
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
47
Бакдаулет Конлимкос
ПВ
9
Нурдаулет Агзамбаев
ЦФ
18
Динмухаммед Рустемулы
ЦФ
70
Имо Эзекиель
ЦФ
19
Димаш Серикулы
РФ
Кайрат
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
17
Азамат Туякбаев
АП
11
Себастьян Себальос
ПВ
29
Рамазан Багдат
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
2-4-3-1
1
Салайдин
12
Совет
3
Толегенов
17
Жумабеков
6
Калдыбеков
96
Абикен
96
Мохаммад
7
Тажибай
24
Чучкич
96
Мухаммед
14
Джонс
4-2-2-2
1
Анарбеков
24
Мрынский
44
Африко
14
Мартынович
3
Мата
20
Тапалов
8
Байбек
13
Оксанен
19
Юккола
9
Эдмилсон
12
Сатпаев
6
Калдыбеков
42
42
6
Калдыбеков
14
Джонс
11
Мозес
11
Мозес
14
Джонс
18
Рустемулы
18
Рустемулы
12
Совет
19
Серикулы
19
Серикулы
12
Совет
8
Байбек
6
Садыбеков
6
Садыбеков
8
Байбек
Багдат
18
Глейзер
18
Глейзер
Багдат
9
Эдмилсон
17
Туякбаев
17
Туякбаев
9
Эдмилсон
20
Тапалов
29
Багдат
29
Багдат
20
Тапалов
Остались в запасе
Кайсар
Кайрат
40
Адам Ковач
ВР
96
Айкын Ажихан
ВР
15
Нияз Идрисов
ЦЗ
23
Муслим Жумат
ЛВ
47
Бакдаулет Конлимкос
ПВ
9
Нурдаулет Агзамбаев
ЦФ
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
11
Себастьян Себальос
ПВ
39
Рикардиньо
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
40
Адам Ковач
ВР
96
Айкын Ажихан
ВР
15
Нияз Идрисов
ЦЗ
23
Муслим Жумат
ЛВ
47
Бакдаулет Конлимкос
ПВ
9
Нурдаулет Агзамбаев
ЦФ
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Остались в запасе
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
11
Себастьян Себальос
ПВ
39
Рикардиньо
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Кайсар - Кайрат
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Кайсар» против «Кайрата», 20-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 мая в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайсар» – «Кайрат»

«Кайсар» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Кайрат Кайсар
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