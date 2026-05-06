Смотреть прямую трансляцию матча «Кайсар» против «Кайрата», 20-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 мая в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайсар» – «Кайрат»