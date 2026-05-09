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«Актобе» – «Кайсар»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.6

09 мая 2026 11:54
Актобе - Кайсар
10 мая 2026, воскресенье 15:00 | Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
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1.60
Победа «Актобе»
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10 мая состоится матч 9-го тура казахстанской Премьер-лиги, в котором «Актобе» примет кызылординский «Кайсар». Хозяева пытаются выбраться из середины таблицы и имеют отличную статистику домашних выступлений, тогда как гости безнадeжно застряли на дне и не побеждают в чемпионате на протяжении 17 матчей. Встреча обещает пройти под диктовку более мастеровитого и организованного «Актобе».

«Актобе»

Актюбинский клуб переживает неоднозначный отрезок. После 8 туров команда набрала 10 очков и занимает 10-е место. В последнем туре «Актобе» уступил лидеру «Ордабасы» (0:2), до этого одержал кубковую победу над «Елимаем» (2:1), минимально переиграл «Иртыш Павлодар» (1:0), уступил «Женису» (0:1) и одолел «Каспий» (1:0). Лучший бомбардир Артур Шушеначев (4 гола в 11 матчах) ведeт команду вперeд. В последних 5 играх забито 4 мяча (0,80 в среднем), пропущено столько же (0,80). Команда одержала 3 победы подряд дома и не проигрывает «Кайсару» в 7 последних личных встречах, забивая в каждой из них.

«Кайсар»

Кызылординцы находятся в глубочайшем кризисе. Безвыигрышная серия в Премьер-лиге достигла катастрофических 17 матчей. После 9 туров команда набрала 6 очков и занимает 13-е место. В последнем туре «Кайсар» уступил «Кайрату» (1:2), до этого сыграл вничью с «Жетысу» (1:1), одержал кубковую победу над «Кайратом» (2:1), разошeлся миром с «Окжетпесом» (1:1) и «Алтаем» (1:1). Лучший снайпер Адилет Кенесбек (2 гола в 4 матчах) подаeт надежды, но не может вытянуть команду в одиночку. В последних 5 играх забито 6 мячей (1,20 в среднем), пропущено столько же (1,20). Команда забивает в 5 последних матчах, но пропускает в 6 турах подряд.

Факты о командах:

«Актобе»

  • Победная серия из 3 домашних матчей
  • В среднем: 0,80 забито, 0,80 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает «Кайсару» в 7 последних очных встречах
  • Забивает «Кайсару» в 7 последних личных матчах

«Кайсар»

  • Без побед в 17 последних матчах Премьер-лиги
  • В среднем: 1,20 забито, 1,20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 5 последних матчах
  • Пропускает в 6 последних турах

История противостояний

  • «Актобе» не проигрывает в 7 последних очных встречах
  • «Актобе» забивает в 7 последних матчах против «Кайсара»
  • «Кайсар» забивает в 4 последних личных встречах
  • Последняя встреча: победа «Актобе» (2:1)

Прогноз на матч «Актобе» – «Кайсар»

Очевидный фаворит матча – «Актобе». Команда одержала 3 победы подряд дома, имеет колоссальное историческое преимущество и не проигрывает «Кайсару» 7 встреч кряду. Гости не побеждают в чемпионате 17 матчей подряд – с такой статистикой рассчитывать на успех против крепкого середняка практически невозможно. Однако «Кайсар» забивает в 5 последних матчах и может отметиться голом престижа. Наиболее вероятным исходом видится уверенная победа хозяев.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Актобе» – коэффициент 1.6
  • Индивидуальный тотал «Актобе» больше 1

1.60
Победа «Актобе»
Сделать ставку
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Автор: Мещеряков Денис
Казахстан. Премьер-лига Кайсар Актобе
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