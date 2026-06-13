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«Каспий» – «Кайсар»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.90

13 июня 2026 10:56
Каспий - Кайсар
14 июн. 2026, воскресенье 18:00 | Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
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1.90
Обе забьют – да
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14 июня 2026 года в рамках 13-го тура Премьер-лиги Казахстана встретятся «Каспий» и «Кайсар».

«Каспий»

Актауский клуб замыкает турнирную таблицу, занимая 16-е место (8 очков после 12 туров). Команда переживает кризис: не может выиграть в трeх последних матчах и пропускает в трeх подряд. В атаке «Каспий» действует слабо – 0.80 гола в среднем за последние пять игр (четыре гола в пяти встречах). Оборона выглядит чуть лучше – 0.80 пропущенного в среднем. В прошлом туре каспийцы уступили «Женису» на выезде (0:1). Однако история личных встреч с «Кайсаром» даeт хозяевам повод для оптимизма: они забивают сопернику в восьми последних очных матчах подряд.

«Кайсар»

Кызылординский клуб располагается на 12-м месте (10 очков после 13 туров). Команда демонстрирует крайне слабую игру на выезде: 13 последних гостевых матчей в чемпионате без побед. В атаке гости действуют средне – 1.00 гола в среднем за последние пять игр (пять голов в пяти встречах). Оборона выглядит ненадeжно – 1.60 пропущенных в среднем, причeм клуб пропускает в десяти из двенадцати последних матчей. В прошлом туре «Кайсар» уступил «Елимаю» на своeм поле (2:3). При этом в личных встречах с «Каспием» гости забивают в шести последних матчах и не проигрывают в пяти из семи последних.

Факты о командах

«Каспий»

  • 16-е место, 8 очков, лучший бомбардир: Идрис Умаев (3)
  • За 5 матчей: 0.80 забито, 0.80 пропущено
  • 3 матча без побед
  • Пропускают в 3 последних матчах
  • Забивают «Кайсару» в 8 последних встречах

«Кайсар»

  • 12-е место, 10 очков, лучший бомбардир: Айбол Абикен (3)
  • За 5 матчей: 1.00 забито, 1.60 пропущено
  • 13 гостевых матчей без побед
  • Пропускают в 10 из 12 матчей
  • Забивают «Каспию» в 6 последних встречах
  • Не проигрывают «Каспию» в 5 из 7 последних матчей

Прогноз на матч «Каспий» – «Кайсар»

Встречаются два аутсайдера, которые испытывают серьeзные проблемы. «Каспий» не побеждает и регулярно пропускает, но дома может рассчитывать на очки. «Кайсар» ужасен на выезде и почти всегда пропускает. При этом история личных встреч говорит о том, что обе команды стабильно забивают друг другу. С учeтом слабой обороны гостей и их неспособности побеждать на выезде, хозяева имеют хорошие шансы как минимум не проиграть. Голы, скорее всего, будут с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.90
  • «Каспий» не проиграет (двойной шанс 1X)

1.90
Обе забьют – да
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Казахстан. Премьер-лига Кайсар Каспий
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