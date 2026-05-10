10.05.2026, воскресенье, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Актобе
Актобе
4-1-1-2-2
16
Заруцкий
27
Досмагамбетов
18
Ордец
23
Эрланов
31
Танжариков
21
Альварес
20
Жуков
17
Нани
80
Кенесов
11
Шушеначев
23
3-3-1-3
1
Салайдин
93
Аскаров
15
Идрисов
12
Совет
96
Мохаммад
42
6
Калдыбеков
23
Жумат
14
Джонс
70
Эзекиель
19
Серикулы
20
Жуков
16
Байдавлетов
16
Байдавлетов
20
Жуков
80
Кенесов
29
29
80
Кенесов
31
Танжариков
49
49
31
Танжариков
23
19
Латурнус
19
Латурнус
23
23
Жумат
96
Абикен
96
Абикен
23
Жумат
6
Калдыбеков
17
Жумабеков
17
Жумабеков
6
Калдыбеков
19
Серикулы
24
Чучкич
24
Чучкич
19
Серикулы
70
Эзекиель
96
Мухаммед
96
Мухаммед
70
Эзекиель
14
Джонс
18
Рустемулы
18
Рустемулы
14
Джонс
Остались в запасе
Актобе
Кайсар
1
Игорь Трофимец
ВР
52
Sayatkhan Kusainov
ВР
54
D. Ospan
ЦЗ
14
Agustín Pastoriza
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
96
Айкын Ажихан
ВР
40
Адам Ковач
ВР
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
47
Бакдаулет Конлимкос
ПВ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
52
Sayatkhan Kusainov
ВР
54
D. Ospan
ЦЗ
14
Agustín Pastoriza
ЦФ
Остались в запасе
96
Айкын Ажихан
ВР
40
Адам Ковач
ВР
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
47
Бакдаулет Конлимкос
ПВ
Главный тренер
Штефан Таркович
Главный тренер
Виктор Кумыков
Статистика матча Актобе - Кайсар
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Актобе» против «Кайсара», 9-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Актобе» – «Кайсар»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»