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  • «Актобе» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

«Актобе» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

10 мая, 13:50
Актобе
10.05.2026, воскресенье, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
3 : 0
Завершен
Кайсар
49' А. Мухаммед (АГ) 89' А. Шушеначев 90+3' С. Жумабеков (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Актобе
16
Александр Заруцкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
17
Нани
ЛВ
21
Пабло Альварес
ОП
20
Георгий Жуков
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
23
Ajdin Zeljkovic
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Кайсар
1
Нуримжан Салайдин
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
15
Нияз Идрисов
ЦЗ
23
Муслим Жумат
ЛВ
96
Амир Мохаммад
ЦП
42
Miqueias
ЦП
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
70
Имо Эзекиель
ЦФ
19
Димаш Серикулы
РФ
14
Томас Джонс
РФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Актобе
1
Игорь Трофимец
ВР
52
Sayatkhan Kusainov
ВР
54
D. Ospan
ЦЗ
16
Аян Байдавлетов
ОП
29
M. Kikbaev
ЦП
49
Nurdaulet Toregali
ЦП
14
Agustín Pastoriza
ЦФ
19
Виталий Латурнус
ЦФ
Кайсар
96
Айкын Ажихан
ВР
40
Адам Ковач
ВР
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
96
Алияр Мухаммед
ЛВ
96
Айбол Абикен
ЦП
17
Саламат Жумабеков
ЦП
24
Никола Чучкич
АП
47
Бакдаулет Конлимкос
ПВ
18
Динмухаммед Рустемулы
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Заруцкий
27
Досмагамбетов
18
Ордец
23
Эрланов
31
Танжариков
21
Альварес
20
Жуков
17
Нани
80
Кенесов
11
Шушеначев
23
3-3-1-3
1
Салайдин
93
Аскаров
15
Идрисов
12
Совет
96
Мохаммад
42
6
Калдыбеков
23
Жумат
14
Джонс
70
Эзекиель
19
Серикулы
20
Жуков
16
Байдавлетов
16
Байдавлетов
20
Жуков
80
Кенесов
29
29
80
Кенесов
31
Танжариков
49
49
31
Танжариков
23
19
Латурнус
19
Латурнус
23
23
Жумат
96
Абикен
96
Абикен
23
Жумат
6
Калдыбеков
17
Жумабеков
17
Жумабеков
6
Калдыбеков
19
Серикулы
24
Чучкич
24
Чучкич
19
Серикулы
70
Эзекиель
96
Мухаммед
96
Мухаммед
70
Эзекиель
14
Джонс
18
Рустемулы
18
Рустемулы
14
Джонс
Остались в запасе
Актобе
Кайсар
1
Игорь Трофимец
ВР
52
Sayatkhan Kusainov
ВР
54
D. Ospan
ЦЗ
14
Agustín Pastoriza
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
96
Айкын Ажихан
ВР
40
Адам Ковач
ВР
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
47
Бакдаулет Конлимкос
ПВ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
52
Sayatkhan Kusainov
ВР
54
D. Ospan
ЦЗ
14
Agustín Pastoriza
ЦФ
Остались в запасе
96
Айкын Ажихан
ВР
40
Адам Ковач
ВР
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
47
Бакдаулет Конлимкос
ПВ
Главный тренер
Штефан Таркович
Главный тренер
Виктор Кумыков
Статистика матча Актобе - Кайсар
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Актобе» против «Кайсара», 9-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Актобе»«Кайсар»

«Актобе» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Кайсар Актобе
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