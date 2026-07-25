Матч 19 тура чемпионата Казахстана между «Елимаем» и «Кайсаром» пройдет 26 июля 2026 года в Семее на стадионе «Елимай». Хозяева занимают седьмое место с 26 очками и имеют впечатляющую голевую серию, забивая в десяти последних матчах подряд, хотя в прошлом туре уступили лидирующему «Ордабасы» (1:3). Гости расположились на десятой строчке с 19 баллами, не могут выиграть в трех последних турах, но их оборона выглядит достаточно надежно, пропуская в среднем 0.60 гола за игру. Сможет ли «Кайсар» прервать свою неудачную серию и отобрать очки у «Елимая», или хозяева продолжат свое доминирование в очных встречах и добьются победы? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть малорезультативным?

Кто победит в матче

«Елимай» подходит к игре с хорошей атакующей статистикой: команда забивает в десяти последних матчах подряд, а в среднем за последние пять игр отличается 1.40 раза за матч. Лучший бомбардир Роман Муртазаев забил девять мячей в 21 встрече и является главной угрозой для защиты гостей. В очных встречах с «Кайсаром» хозяева имеют явное преимущество, одержав победы в трех последних матчах подряд и забивая в пяти последних играх против этого соперника. Однако в прошлом туре «Елимай» уступил «Ордабасы» (1:3) и пропускает в трех последних матчах, что указывает на некоторую нестабильность в защите. Тем не менее домашняя поддержка и статистика личных встреч должны помочь хозяевам вернуться на победный путь.

«Кайсар» испытывает серьезные проблемы в атаке: в последних пяти матчах команда забила всего три гола (в среднем 0.60 за игру), при этом лучший бомбардир Никола Цуцкич отметился лишь тремя мячами в 19 встречах. Гости не могут выиграть в трех последних турах, хотя их оборона действует достаточно надежно – в среднем они пропускают 0.60 гола за матч, а в последних пяти играх пропустили всего три мяча. В очных встречах с «Елимаем» «Кайсар» регулярно проигрывает в последнее время, и даже их неплохая игра в обороне вряд ли поможет им избежать поражения, учитывая атакующий потенциал хозяев.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение хозяевам. «Елимай» имеет преимущество домашнего поля, длительную голевую серию и успешную историю личных встреч, тогда как «Кайсар» не может забивать и редко побеждает в матчах с этим соперником. Матч может получиться закрытым, но победа «Елимая» выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Елимай» уверенно доминирует, одержав три последние победы над «Кайсаром» и стабильно забивая в этих матчах. При этом гости редко отличаются в гостевых встречах с «Елимаем», что указывает на явное преимущество хозяев. Текущая форма «Елимая» (голевая серия из десяти матчей) и проблемы «Кайсара» в атаке (всего три гола за пять игр) только усиливают этот перевес.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Елимай» сумеет обыграть «Кайсар» в матче 19 тура чемпионата Казахстана, используя преимущество домашнего поля, длительную голевую серию и успешную историю личных встреч. Гости слишком слабы в атаке, чтобы рассчитывать на положительный результат, а их надежная оборона, вероятно, не выдержит давления хозяев на протяжении всего матча. Учитывая, что «Елимай» забивает в десяти матчах подряд, а «Кайсар» забивает всего 0.60 гола за игру, победа хозяев выглядит логичным исходом. Ставка на победу «Елимая» за 1.80 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 19 тура между «Елимаем» и «Кайсаром» состоится 26 июля 2026 года в Семее и начнется в 17:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.