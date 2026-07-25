Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Елимай» – «Кайсар»: кто победит в матче 19 тура чемпионата Казахстана 2026

25 июля 2026 9:12
Елимай - Кайсар
26 июл. 2026, воскресенье 17:00 | Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа «Елимая»
Сделать ставку

Матч 19 тура чемпионата Казахстана между «Елимаем» и «Кайсаром» пройдет 26 июля 2026 года в Семее на стадионе «Елимай». Хозяева занимают седьмое место с 26 очками и имеют впечатляющую голевую серию, забивая в десяти последних матчах подряд, хотя в прошлом туре уступили лидирующему «Ордабасы» (1:3). Гости расположились на десятой строчке с 19 баллами, не могут выиграть в трех последних турах, но их оборона выглядит достаточно надежно, пропуская в среднем 0.60 гола за игру. Сможет ли «Кайсар» прервать свою неудачную серию и отобрать очки у «Елимая», или хозяева продолжат свое доминирование в очных встречах и добьются победы? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть малорезультативным?

Кто победит в матче

«Елимай» подходит к игре с хорошей атакующей статистикой: команда забивает в десяти последних матчах подряд, а в среднем за последние пять игр отличается 1.40 раза за матч. Лучший бомбардир Роман Муртазаев забил девять мячей в 21 встрече и является главной угрозой для защиты гостей. В очных встречах с «Кайсаром» хозяева имеют явное преимущество, одержав победы в трех последних матчах подряд и забивая в пяти последних играх против этого соперника. Однако в прошлом туре «Елимай» уступил «Ордабасы» (1:3) и пропускает в трех последних матчах, что указывает на некоторую нестабильность в защите. Тем не менее домашняя поддержка и статистика личных встреч должны помочь хозяевам вернуться на победный путь.

«Кайсар» испытывает серьезные проблемы в атаке: в последних пяти матчах команда забила всего три гола (в среднем 0.60 за игру), при этом лучший бомбардир Никола Цуцкич отметился лишь тремя мячами в 19 встречах. Гости не могут выиграть в трех последних турах, хотя их оборона действует достаточно надежно – в среднем они пропускают 0.60 гола за матч, а в последних пяти играх пропустили всего три мяча. В очных встречах с «Елимаем» «Кайсар» регулярно проигрывает в последнее время, и даже их неплохая игра в обороне вряд ли поможет им избежать поражения, учитывая атакующий потенциал хозяев.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение хозяевам. «Елимай» имеет преимущество домашнего поля, длительную голевую серию и успешную историю личных встреч, тогда как «Кайсар» не может забивать и редко побеждает в матчах с этим соперником. Матч может получиться закрытым, но победа «Елимая» выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Елимай» уверенно доминирует, одержав три последние победы над «Кайсаром» и стабильно забивая в этих матчах. При этом гости редко отличаются в гостевых встречах с «Елимаем», что указывает на явное преимущество хозяев. Текущая форма «Елимая» (голевая серия из десяти матчей) и проблемы «Кайсара» в атаке (всего три гола за пять игр) только усиливают этот перевес.

Личные встречи
80% (4)
0% (0)
20% (1)
9
Забитых мячей
5
1.8
В среднем за матч
1
3:2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:3
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Кайсар
2 : 3
28.05.2026
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Кайсар
1 : 2
29.06.2025
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Елимай
2 : 0
09.03.2025
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Кайсар
2 : 1
13.07.2024
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Елимай
1 : 0
06.04.2024
Кайсар

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Елимай» сумеет обыграть «Кайсар» в матче 19 тура чемпионата Казахстана, используя преимущество домашнего поля, длительную голевую серию и успешную историю личных встреч. Гости слишком слабы в атаке, чтобы рассчитывать на положительный результат, а их надежная оборона, вероятно, не выдержит давления хозяев на протяжении всего матча. Учитывая, что «Елимай» забивает в десяти матчах подряд, а «Кайсар» забивает всего 0.60 гола за игру, победа хозяев выглядит логичным исходом. Ставка на победу «Елимая» за 1.80 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 19 тура между «Елимаем» и «Кайсаром» состоится 26 июля 2026 года в Семее и начнется в 17:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Елимай» – «Кайсар»: кто победит в матче 19 тура чемпионата Казахстана 2026

1.80
Победа «Елимая»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Казахстан. Премьер-лига Кайсар Елимай
Другие прогнозы
25.07.2026
18:30
3.00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Факел - Динамо Мх
Ничья
25.07.2026
19:00
1.85
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Текстильщик - Спартак К
Победа «Спартака Кострома»
25.07.2026
20:45
1.75
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Спартак - Родина
Победа «Спартака» с форой (-1.5)
26.07.2026
00:30
2.05
Бразилия. Серия А, 20 тур
Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал
Победа «Атлетико Паранаэнсе»
26.07.2026
00:30
2.07
Бразилия. Серия А, 20 тур
Сантос - Шапекоэнсе
Победа «Сантоса» с форой (-1.5)
26.07.2026
02:30
3.70
Бразилия. Серия А, 20 тур
Васко да Гама - Мирассол
Победа «Мирассола»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+