«Кайсар» – «Алтай»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2026 с коэффициентом 3.05

18 апреля 2026 10:59
Кайсар - Алтай
19 апр. 2026, воскресенье 17:00 | Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
3.05
Ничья
19 апреля в рамках 6-го тура казахстанской Премьер-лиги «Кайсар» на своeм поле примет «Алтай». Встречаются два аутсайдера, которые никак не могут выиграть. Хозяева не знают побед 13 матчей, гости – 5. Обе команды в кризисе, и матч обещает быть осторожным.

«Кайсар»

Хозяева переживают ужасный период. Тринадцать матчей без побед – это катастрофа для команды, которая пытается зацепиться за середину таблицы. В атаке швах – 0.4 гола за игру в последних 5 матчах. Оборона ещe держится – 0.8 пропущенных в среднем. Дома «Кайсар» играет вничью в 5 последних матчах, что говорит о неумении побеждать даже при поддержке своих стен. В последней игре «Кайсар» проиграл «Атырау» (0:2) и продолжает свою ужасную серию.

«Алтай»

Гости также переживают не лучший период. Пять матчей без побед, 14-е место в таблице. В атаке скромно – 0.8 гола за игру в последних 5 матчах. Оборона выглядит прилично – 0.8 пропущенных в среднем. В гостях «Алтай» чувствует себя неуверенно, и в личных встречах с «Кайсаром» статистика равная. В последней игре «Алтай» проиграл «Улытау» (1:2) и продолжает свою безвыигрышную серию.

Факты о командах

«Кайсар»

  • Тринадцать матчей без побед – команда в кризисе
  • В атаке катастрофа: 0.40 гола за последние 5 игр
  • В среднем: 0.40 гола забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Пять ничьих подряд дома
  • 12-е место в таблице

«Алтай»

  • Пять матчей без побед
  • В среднем: 0.80 гола забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Оборона стабильна, атака не работает
  • 14-е место в таблице
  • Не может выиграть в 5 последних матчах

Прогноз на матч «Кайсар» – «Алтай»

Встречаются две команды в глубоком кризисе. «Кайсар» не может выиграть 13 матчей, «Алтай» – 5. Обе команды мало забивают и редко побеждают. Домашняя статистика «Кайсара» – 5 ничьих подряд – говорит о том, что они умеют цепляться за очки, но не более. Скорее всего, нас ждeт осторожная, вязкая игра с минимумом голов. Ничья – самый вероятный исход для двух аутсайдеров, которые боятся проиграть.

Рекомендованные ставки

  • Ничья – коэффициент 3.05
  • Тотал меньше 2.5 голов

Автор: Мещеряков Денис
Казахстан. Премьер-лига Алтай Кайсар
