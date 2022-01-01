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Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Команды
Кайсар
Состав
€ 4 млн
Кайсар - состав команды
Кызылорда
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Стадион:
Стадион имени Г. Муратбаева
Сайт:
http://www.fckaysar.kz
Тренер:
Виктор Кумыков
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
40
Ковач Адам
Вра
26
€ 0.2 млн
1
Салайдин Нуримжан
Вра
30
€ 0.15 млн
35
Мокин Александр
Вра
45
-
13
Сарсенов Нурмат
Вра
23
-
12
Совет Саги
Защ
26
€ 0.3 млн
15
Идрисов Нияз
Защ
27
€ 0.25 млн
5
Кенесбек Адилет
Защ
30
€ 0.2 млн
2
Мурзагалиев Темирлан
Защ
20
€ 0.15 млн
93
Аскаров Султан
Защ
22
€ 0.15 млн
27
Губарев Никита
Защ
22
€ 0.1 млн
3
Толегенов Абылайхан
Защ
34
€ 0.05 млн
23
Амирсеитов Ильяс
Защ
36
-
44
Султанов Карам
Защ
30
-
90
Семченков Данияр
Защ
29
-
43
Klaidher Macedo
Защ
-
11
Мозес Виктор
Пол
35
€ 0.3 млн
24
Чучкич Никола
Пол
29
€ 0.25 млн
6
Калдыбеков Ерсултан
Пол
24
€ 0.1 млн
17
Жумабеков Саламат
Пол
22
€ 0.1 млн
25
Букорац Стефан
Пол
35
€ 0.1 млн
10
Нарзилдаев Думан
Пол
33
-
20
Курманбекулы Бекзат
Пол
26
-
14
Джонс Томас
Нап
28
€ 0.45 млн
96
Мухаммед Алияр
Нап
25
€ 0.25 млн
70
Эзекиель Имо
Нап
32
€ 0.225 млн
13
Жаксылык Нурали
Нап
21
€ 0.2 млн
7
Тажибай Батырхан
Нап
25
€ 0.175 млн
29
Багдат Рамазан
Нап
19
€ 0.15 млн
9
Агзамбаев Нурдаулет
Нап
27
€ 0.15 млн
23
Жумат Муслим
Нап
22
€ 0.1 млн
47
Конлимкос Бакдаулет
Нап
25
€ 0.1 млн
7
Алтынбеков Элжас
Нап
32
€ 0.05 млн
18
Рустемулы Динмухаммед
Нап
20
-
29
Махан Оркен
Нап
28
-
33
Elzhas Sarbay
Нап
-
10
Agostinho
Нап
-
21
Серикулы Димаш
Нап
20
-
Всего игроков: 37, из них вратарей: 4, защитников: 11, полузащитников: 7, нападающих: 15
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