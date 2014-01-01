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Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Команды
Кайсар
Результаты
€ 4 млн
Кайсар - результаты матчей
Кызылорда
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Стадион:
Стадион имени Г. Муратбаева
Сайт:
http://www.fckaysar.kz
Тренер:
Виктор Кумыков
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Расписание
Таблица
Казахстан. Кубок. 2026
Казахстан. Премьер-лига. 2026
Казахстан. Премьер-лига. 2025
Казахстан. Премьер-лига. 2024
Казахстан. Премьер-лига. 2023
Казахстан. Премьер-лига. 2021
Лига Европы. Квалификация 2020/2021
Казахстан. Премьер-лига. 2020
Казахстан. Премьер-лига. 2019
Казахстан. Премьер-лига. 2018
Казахстан. Премьер-лига. 2017
Казахстан. Финальный раунд. 2015
Казахстан. Премьер-Лига. 2015
Товарищеские матчи. 2015
Казахстан. Финальный раунд. 2014
Казахстан. Премьер-Лига. 2014
Товарищеские матчи. 2014
Казахстан. Премьер-Лига. 2012
12.09 | 18:00
Кайсар
1 : 0
Атырау
06.09 | 15:00
Алтай
2 : 0
Кайсар
29.08 | 18:00
Кайсар
2 : 3
Окжетпес
25.08 | 17:00
Тобол
3 : 2
Кайсар
15.08 | 18:00
Кайсар
1 : 2
Актобе
26.07 | 17:00
Елимай
1 : 1
Кайсар
18.07 | 18:00
Кайсар
1 : 1
Каспий
12.07 | 16:00
Улытау
1 : 0
Кайсар
05.07 | 18:00
Кайсар
0 : 0
Иртыш
28.06 | 15:00
Иртыш
1 : 2
Кайсар
20.06 | 18:00
Кайсар
0 : 0
Улытау
14.06 | 18:00
Каспий
1 : 2
Кайсар
28.05 | 17:00
Кайсар
2 : 3
Елимай
23.05 | 16:00
Кайрат
0 : 0
Кайсар
17.05 | 17:00
Кайсар
2 : 1
Тобол
10.05 | 15:00
Актобе
3 : 0
Кайсар
06.05 | 17:00
Кайсар
1 : 2
Кайрат
02.05 | 17:00
Кайсар
1 : 1
Жетысу
25.04 | 13:00
Окжетпес
1 : 1
Кайсар
19.04 | 17:00
Кайсар
1 : 1
Алтай
11.04 | 13:00
Атырау
2 : 0
Кайсар
04.04 | 16:00
Кайсар
0 : 0
Кызыл-Жар
20.03 | 16:00
Ордабасы
2 : 0
Кайсар
16.03 | 17:00
Кайсар
0 : 0
Астана
08.03 | 14:00
Кайсар
1 : 1
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