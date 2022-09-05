- 12 января
- 12:08 Текст Как дела у русских футболистов в Европе 10
- 5 сентября 2022
- 15:05 «Здесь есть всe, чтобы наслаждаться жизнью». Крицюк объяснил возвращение в «Жил Висенте» 2
- 21 июня 2022
- 15:30 Официально: Крицюк вернулся в «Жил Висенте» 5
- 1 сентября 2021
- 19:15 «Чемпионат»: Крицюк провел первую тренировку в «Зените» 11
- 31 августа 2021
- 12:42 Журналист Романо: сегодня «Зенит» объявит о переходе Крицюка. Сумма трансфера – 4 миллиона 10
- 30 августа 2021
- 17:54 «Чемпионат»: «Зенит» решил подписать Крицюка после отказа «Крыльев» продать Ломаева 18
- 14:58 В Португалии сообщили, что «Зенит» купит Крицюка у «Жил Висенте» за 2+2 миллиона 12
- 3 июля 2021
- 20:05 Новичок «Сочи» Родригао в прошлом сезоне был лучшим в «Жил Висенте» по трем показателям
- 21 июня 2021
- 16:55 Фото Крицюк подписал контракт с «Жил Висенте» до 2024 года
- 26 апреля 2021
- 22:55 Видео Крицюк допустил результативную ошибку в матче чемпионата Португалии 1
- 10 августа 2019
- 22:58 Примейра. Между матчами с «Краснодаром» «Порту» проиграл выходцу из низшей лиги «Жил Висенте» 2