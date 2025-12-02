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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Жил Висенте
Новости
€ 20 млн
Жил Висенте - новости команды
Барселуш
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Стадион:
Сидад де Барселуш
Сайт:
http://www.gilvicentefc.pt
Тренер:
Тоже Марреко
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«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2026
24 августа
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
23 августа
Названы суммы продажи активов обанкротившихся «Химок»
20 марта
1
Клуб РПЛ занимает 2-е место в топ-10 чемпионатов в Европе по пропущенным голам
2025.12.02 12:15
9
Прогноз на точный счет матча «Риу Аве» – «Жил Висенте»: Примейра, 16 мая 2025
2025.05.15 10:47
Прогноз на точный счет матча «Жил Висенте» – «Арука»: Примейра, 10 мая 2025
2025.05.09 13:12
Прогноз на точный счет матча «Спортинг» – «Жил Висенте»: Примейра, 4 мая 2025
2025.05.03 12:35
«Насьонал» – «Жил Висенте»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 2.05
2025.04.18 14:37
Стало известно, как «Химки» выплатят часть долгов
2025.04.09 12:48
1
«Спартаку» предложили подписать экс-вратаря «Зенита»
2024.07.10 12:03
8
ЦСКА интересовался нападающим сборной Анголы
2024.02.21 14:28
В «Жил Висенте» назвали сумму отступных за Перейру, которым интересовался ЦСКА
2024.01.04 12:42
Агент защитника «Жил Висенте» прокомментировал информацию об интересе ЦСКА
2024.01.03 10:23
1
Фото
«Пари НН» подписал форварда из Уругвая
2023.09.10 11:28
Фото
«Торпедо» заключило контракт с 18-летним украинцем
2023.08.05 14:35
«Крицюк не хотел оставаться в России»: Агент – о летнем уходе вратаря из «Зенита»
2023.03.25 15:50
2
Агент Крицюка объяснил, почему вратарь отказал «Бенфике», «Порту» и «Спортингу»
2023.03.25 12:43
Пост
Как дела у русских футболистов в Европе
2023.01.12 12:08
8
«Здесь есть всe, чтобы наслаждаться жизнью». Крицюк объяснил возвращение в «Жил Висенте»
2022.09.05 15:05
2
Официально: Крицюк вернулся в «Жил Висенте»
2022.06.21 15:30
5
«Чемпионат»: Крицюк провел первую тренировку в «Зените»
2021.09.01 19:15
10
Журналист Романо: сегодня «Зенит» объявит о переходе Крицюка. Сумма трансфера – 4 миллиона
2021.08.31 12:42
10
«Чемпионат»: «Зенит» решил подписать Крицюка после отказа «Крыльев» продать Ломаева
2021.08.30 17:54
18
В Португалии сообщили, что «Зенит» купит Крицюка у «Жил Висенте» за 2+2 миллиона
2021.08.30 14:58
11
Новичок «Сочи» Родригао в прошлом сезоне был лучшим в «Жил Висенте» по трем показателям
2021.07.03 20:05
Фото
Крицюк подписал контракт с «Жил Висенте» до 2024 года
2021.06.21 16:55
Видео
Крицюк допустил результативную ошибку в матче чемпионата Португалии
2021.04.26 22:55
1
Примейра. Между матчами с «Краснодаром» «Порту» проиграл выходцу из низшей лиги «Жил Висенте»
2019.08.10 22:58
2
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