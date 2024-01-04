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    • В «Жил Висенте» назвали сумму отступных за Перейру, которым интересовался ЦСКА

    В «Жил Висенте» назвали сумму отступных за Перейру, которым интересовался ЦСКА

    Спортивный директор «Жил Висенте» Тиаго Ленхо назвал условия, при которых клуб готов досрочно отпустить 23-летнего защитника Габриэла Перейру.

    «Мы придерживаемся той же позиции, о которой заявляли ранее. Нам нужно, чтобы Габриэл выполнил наши цели, поэтому мы не намерены вести переговоры с игроком в это время. Условие для прекращения сотрудничества с Габриэлем – выплата 10 миллионов евро», – сказал Ленхо.

    • Ранее сообщалось, что на 23-летнего футболиста претендуют ЦСКА, «Порту», «Олимпиакос», «Бетис» и «Лестер».
    • В этом сезоне Перейра провел 15 матчей за «Жил Висенте» и забил 1 гол.
    • Он пришел в «Жил Висенте» в январе прошлого года из клуба второго португальского дивизиона «Вилафранкенсе».

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    Источник: Sport24

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    04.01.2024 12:42
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