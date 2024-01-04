В «Жил Висенте» назвали сумму отступных за Перейру, которым интересовался ЦСКА

Спортивный директор «Жил Висенте» Тиаго Ленхо назвал условия, при которых клуб готов досрочно отпустить 23-летнего защитника Габриэла Перейру.

«Мы придерживаемся той же позиции, о которой заявляли ранее. Нам нужно, чтобы Габриэл выполнил наши цели, поэтому мы не намерены вести переговоры с игроком в это время. Условие для прекращения сотрудничества с Габриэлем – выплата 10 миллионов евро», – сказал Ленхо.