В «Жил Висенте» назвали сумму отступных за Перейру, которым интересовался ЦСКА

Спортивный директор «Жил Висенте» Тиаго Ленхо назвал условия, при которых клуб готов досрочно отпустить 23-летнего защитника Габриэла Перейру.
«Мы придерживаемся той же позиции, о которой заявляли ранее. Нам нужно, чтобы Габриэл выполнил наши цели, поэтому мы не намерены вести переговоры с игроком в это время. Условие для прекращения сотрудничества с Габриэлем – выплата 10 миллионов евро», – сказал Ленхо.
- Ранее сообщалось, что на 23-летнего футболиста претендуют ЦСКА, «Порту», «Олимпиакос», «Бетис» и «Лестер».
- В этом сезоне Перейра провел 15 матчей за «Жил Висенте» и забил 1 гол.
- Он пришел в «Жил Висенте» в январе прошлого года из клуба второго португальского дивизиона «Вилафранкенсе».