4 мая на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне состоится матч 32-го тура Примейры, где «Спортинг» примет «Жил Висенте». Хозяева продолжают уверенно лидировать в чемпионате, демонстрируя лучший показатель по забитым мячам и разнице голов. Гости же борются за место вне зоны вылета, стараясь удержать безопасную позицию.

«Спортинг»

«Спортинг» лидирует в Примейре с 75 очками. В последнем туре команда разгромила «Боавишту» 5:0, одержав четвeртую победу подряд. За последние 5 игр «Спортинг» забил 12 голов и пропустил 3. Средняя результативность – 2.40 гола за игру, а оборона пропускает 0.60. Лидером атак остаeтся Виктор Дьокереш, оформивший 52 гола в 48 матчах. Команда играет агрессивно в атаке, доминируя во владении мячом и эффективно реализуя моменты, особенно на своeм поле.

«Жил Висенте»

«Жил Висенте» занимает 14-е место с 32 очками. В последнем туре команда одержала важную победу над «Фаренсе» 1:0. За последние 5 матчей «Жил Висенте» забил 7 голов и пропустил 3. Средняя результативность – 1.40 гола за игру, оборона пропускает 0.60. Лидером атак остаeтся Феликс Коррейя, забивший 9 голов в 34 матчах. Команда старается играть компактно в защите и искать моменты на контратаках, но испытывает трудности с созданием большого количества опасных моментов против сильных соперников.

Факты о командах:

«Спортинг»

Побеждает в 4 последних матчах

Забивает в 12 последних матчах

В среднем 2.40 гола за матч в атаке, 0.60 – в защите (последние 5 игр)

«Жил Висенте»

Забивает в среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр)

Пропускает в среднем 0.60 гола за матч (последние 5 игр)

Личные встречи 80% (16) 10% (2) 10% (2) 48 Забитых мячей 16 2.4 В среднем за матч 0.8 6:1 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 6:1 Португалия. Примейра, 32 тур Спортинг 2 : 1 Жил Висенте Португалия. Примейра, 15 тур Жил Висенте 0 : 0 Спортинг Португалия. Примейра, 29 тур Жил Висенте 0 : 4 Спортинг Португалия. Примейра, 12 тур Спортинг 3 : 1 Жил Висенте Португалия. Примейра, 25 тур Жил Висенте 0 : 0 Спортинг Португалия. Примейра, 8 тур Спортинг 3 : 1 Жил Висенте Португалия. Примейра, 32 тур Спортинг 4 : 1 Жил Висенте Португалия. Примейра, 15 тур Жил Висенте 0 : 3 Спортинг Португалия. Примейра, 18 тур Жил Висенте 1 : 2 Спортинг Португалия. Примейра, 1 тур Спортинг 3 : 1 Жил Висенте Португалия. Примейра, 29 тур Спортинг 2 : 1 Жил Висенте Португалия. Примейра, 12 тур Жил Висенте 3 : 1 Спортинг Португалия. Примейра, 22 тур Спортинг 2 : 0 Жил Висенте Португалия. Примейра, 5 тур Жил Висенте 0 : 4 Спортинг Португалия. Высшая лига, 27 тур Спортинг 2 : 0 Жил Висенте Португалия. Высшая лига, 12 тур Жил Висенте 0 : 2 Спортинг Португалия. Высшая лига, 19 тур Жил Висенте 2 : 3 Спортинг Португалия. Высшая лига, 4 тур Спортинг 2 : 1 Жил Висенте Португалия. Высшая лига, 23 тур Жил Висенте 2 : 0 Спортинг Португалия. Высшая лига, 8 тур Спортинг 6 : 1 Жил Висенте

Прогноз на матч «Спортинг» – «Жил Висенте»

«Спортинг» подходит к матчу в роли явного фаворита: команда демонстрирует лучшую атаку чемпионата и надeжную оборону. «Жил Висенте» показывает хорошую защитную статистику в последних играх, но будет тяжело сдержать одну из самых мощных атак лиги, особенно на выезде. Ожидается, что хозяева захватят инициативу с первых минут и создадут большое количество моментов.

При этом «Жил Висенте» способен использовать редкие контратаки, учитывая свою результативность в последних матчах. Однако их атака вряд ли сможет регулярно угрожать воротам «Спортинга». Наиболее вероятным сценарием выглядит уверенная победа хозяев с контролем хода матча и парой забитых мячей.

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