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Прогноз на точный счет матча «Спортинг» – «Жил Висенте»: Примейра, 4 мая 2025

03 мая 2025 12:01
Спортинг - Жил Висенте
04 мая 2025, воскресенье 22:30 | Португалия. Примейра, 32 тур
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6.0
Точный счёт 2:0 в пользу «Спортинга»
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4 мая на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне состоится матч 32-го тура Примейры, где «Спортинг» примет «Жил Висенте». Хозяева продолжают уверенно лидировать в чемпионате, демонстрируя лучший показатель по забитым мячам и разнице голов. Гости же борются за место вне зоны вылета, стараясь удержать безопасную позицию.

«Спортинг»

«Спортинг» лидирует в Примейре с 75 очками. В последнем туре команда разгромила «Боавишту» 5:0, одержав четвeртую победу подряд. За последние 5 игр «Спортинг» забил 12 голов и пропустил 3. Средняя результативность – 2.40 гола за игру, а оборона пропускает 0.60. Лидером атак остаeтся Виктор Дьокереш, оформивший 52 гола в 48 матчах. Команда играет агрессивно в атаке, доминируя во владении мячом и эффективно реализуя моменты, особенно на своeм поле.

«Жил Висенте»

«Жил Висенте» занимает 14-е место с 32 очками. В последнем туре команда одержала важную победу над «Фаренсе» 1:0. За последние 5 матчей «Жил Висенте» забил 7 голов и пропустил 3. Средняя результативность – 1.40 гола за игру, оборона пропускает 0.60. Лидером атак остаeтся Феликс Коррейя, забивший 9 голов в 34 матчах. Команда старается играть компактно в защите и искать моменты на контратаках, но испытывает трудности с созданием большого количества опасных моментов против сильных соперников.

Факты о командах:

«Спортинг»

  • Побеждает в 4 последних матчах
  • Забивает в 12 последних матчах
  • В среднем 2.40 гола за матч в атаке, 0.60 – в защите (последние 5 игр)

«Жил Висенте»

  • Забивает в среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за матч (последние 5 игр)

Личные встречи
80% (16)
10% (2)
10% (2)
48
Забитых мячей
16
2.4
В среднем за матч
0.8
6:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  6:1
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
2 : 1
04.05.2025
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 15 тур
Жил Висенте
0 : 0
22.12.2024
Спортинг
Португалия. Примейра, 29 тур
Жил Висенте
0 : 4
12.04.2024
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Спортинг
3 : 1
04.12.2023
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 25 тур
Жил Висенте
0 : 0
05.04.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 8 тур
Спортинг
3 : 1
30.09.2022
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
4 : 1
01.05.2022
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 15 тур
Жил Висенте
0 : 3
18.12.2021
Спортинг
Португалия. Примейра, 18 тур
Жил Висенте
1 : 2
10.02.2021
Спортинг
Португалия. Примейра, 1 тур
Спортинг
3 : 1
29.10.2020
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 29 тур
Спортинг
2 : 1
01.07.2020
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
3 : 1
01.12.2019
Спортинг
Португалия. Примейра, 22 тур
Спортинг
2 : 0
22.02.2015
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 5 тур
Жил Висенте
0 : 4
21.09.2014
Спортинг
Португалия. Высшая лига, 27 тур
Спортинг
2 : 0
12.04.2014
Жил Висенте
Португалия. Высшая лига, 12 тур
Жил Висенте
0 : 2
08.12.2013
Спортинг
Португалия. Высшая лига, 19 тур
Жил Висенте
2 : 3
17.02.2013
Спортинг
Португалия. Высшая лига, 4 тур
Спортинг
2 : 1
24.09.2012
Жил Висенте
Португалия. Высшая лига, 23 тур
Жил Висенте
2 : 0
20.03.2012
Спортинг
Португалия. Высшая лига, 8 тур
Спортинг
6 : 1
24.10.2011
Жил Висенте
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Прогноз на матч «Спортинг» – «Жил Висенте»

«Спортинг» подходит к матчу в роли явного фаворита: команда демонстрирует лучшую атаку чемпионата и надeжную оборону. «Жил Висенте» показывает хорошую защитную статистику в последних играх, но будет тяжело сдержать одну из самых мощных атак лиги, особенно на выезде. Ожидается, что хозяева захватят инициативу с первых минут и создадут большое количество моментов.

При этом «Жил Висенте» способен использовать редкие контратаки, учитывая свою результативность в последних матчах. Однако их атака вряд ли сможет регулярно угрожать воротам «Спортинга». Наиболее вероятным сценарием выглядит уверенная победа хозяев с контролем хода матча и парой забитых мячей.

Рекомендация:

  • Точный счeт 2:0 в пользу «Спортинга» – коэффициент 6.00
  • Победа «Спортинга» с форой (-1.5) – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Спортинга» больше 1.5 – коэффициент 1.60

6.0
Точный счёт 2:0 в пользу «Спортинга»
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Автор: Гроховский Сергей
Португалия. Примейра Жил Висенте Спортинг
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