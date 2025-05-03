4 мая на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне состоится матч 32-го тура Примейры, где «Спортинг» примет «Жил Висенте». Хозяева продолжают уверенно лидировать в чемпионате, демонстрируя лучший показатель по забитым мячам и разнице голов. Гости же борются за место вне зоны вылета, стараясь удержать безопасную позицию.
«Спортинг»
«Спортинг» лидирует в Примейре с 75 очками. В последнем туре команда разгромила «Боавишту» 5:0, одержав четвeртую победу подряд. За последние 5 игр «Спортинг» забил 12 голов и пропустил 3. Средняя результативность – 2.40 гола за игру, а оборона пропускает 0.60. Лидером атак остаeтся Виктор Дьокереш, оформивший 52 гола в 48 матчах. Команда играет агрессивно в атаке, доминируя во владении мячом и эффективно реализуя моменты, особенно на своeм поле.
«Жил Висенте»
«Жил Висенте» занимает 14-е место с 32 очками. В последнем туре команда одержала важную победу над «Фаренсе» 1:0. За последние 5 матчей «Жил Висенте» забил 7 голов и пропустил 3. Средняя результативность – 1.40 гола за игру, оборона пропускает 0.60. Лидером атак остаeтся Феликс Коррейя, забивший 9 голов в 34 матчах. Команда старается играть компактно в защите и искать моменты на контратаках, но испытывает трудности с созданием большого количества опасных моментов против сильных соперников.
Факты о командах:
«Спортинг»
- Побеждает в 4 последних матчах
- Забивает в 12 последних матчах
- В среднем 2.40 гола за матч в атаке, 0.60 – в защите (последние 5 игр)
«Жил Висенте»
- Забивает в среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр)
- Пропускает в среднем 0.60 гола за матч (последние 5 игр)
Прогноз на матч «Спортинг» – «Жил Висенте»
«Спортинг» подходит к матчу в роли явного фаворита: команда демонстрирует лучшую атаку чемпионата и надeжную оборону. «Жил Висенте» показывает хорошую защитную статистику в последних играх, но будет тяжело сдержать одну из самых мощных атак лиги, особенно на выезде. Ожидается, что хозяева захватят инициативу с первых минут и создадут большое количество моментов.
При этом «Жил Висенте» способен использовать редкие контратаки, учитывая свою результативность в последних матчах. Однако их атака вряд ли сможет регулярно угрожать воротам «Спортинга». Наиболее вероятным сценарием выглядит уверенная победа хозяев с контролем хода матча и парой забитых мячей.
Рекомендация:
- Точный счeт 2:0 в пользу «Спортинга» – коэффициент 6.00
- Победа «Спортинга» с форой (-1.5) – коэффициент 1.75
- Индивидуальный тотал «Спортинга» больше 1.5 – коэффициент 1.60