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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Жил Висенте
Спортинг - Жил Висенте: обзор матча 01 июля 2020
Спортинг
01.07.2020, среда, 23:15
Португалия. Примейра, 29 тур
2 : 1
Завершен
Жил Висенте
21'
Вендел
49'
Г. Плата
90'
Р. Рибейру (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Жил Висенте
90'
+1
Желтая карточка
И. Ногейра
Замена
Ж. Фернандеш
️️️️
А. Шпорар
90'
+1
90'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Рибейру
87'
Замена
H. Vieira
️️️️
С. Лима
87'
Замена
Z. Naidji
️️️️
Лоуренси
Замена
Р. Батталья
️️️️
Вендел
81'
Замена
Т. Томаш
️️️️
М. Нуньес
81'
79'
Замена
Б. Краев
️️️️
Ж. Афонсо
Замена
И. Думбия
️️️️
Р. Камашу
69'
ГОЛ! 2:0!
Г. Плата
49'
ГОЛ! 1:0!
Вендел
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
81
Луиш Максимиану
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
8
Вендел
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
64
Рафаэл Камашу
ЦП
99
Андраж Шпорар
ЦФ
19
Гонсало Плата
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
Жил Висенте
33
Denis
ВР
5
Родригао
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
21
Жоао Афонсо
ЦП
3
William Soares
ЦП
5
Клауде Гонсалвеш
ЦП
77
Ив Барай
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
91
Сандро Лима
ЦФ
7
Лоуренси
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Спортинг
40
Renan Ribeiro
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
34
Tiago Ilori
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
6
Родриго Батталья
ЦП
90
Мигель Луиш
ЦП
8
Тиагу Томаш
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
9
Педру Мендеш
ЦФ
Жил Висенте
23
Edwin Banguera
ЦЗ
78
Alex Pinto
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ЦП
99
Ahmed Isaiah
ЦП
23
Божидар Краев
ЦП
16
Самуэль Лино
ЦФ
10
Hugo Vieira
ЦФ
24
Zakaria Naidji
ЦФ
3-2-3-2
81
Максимиану
26
Борха
72
Куарежма
4
Коатес
25
Мендеш
33
Ристовски
8
Вендел
27
Нуньес
64
Камашу
19
Плата
99
Шпорар
3-3-4
33
5
Родригао
26
Фернандеш
40
Ногейра
21
Афонсо
3
5
Гонсалвеш
7
Лоуренси
91
Лима
20
Рибейру
77
Барай
27
Нуньес
8
Томаш
8
Томаш
27
Нуньес
64
Камашу
8
Думбия
8
Думбия
64
Камашу
8
Вендел
6
Батталья
6
Батталья
8
Вендел
99
Шпорар
11
Фернандеш
11
Фернандеш
99
Шпорар
21
Афонсо
23
Краев
23
Краев
21
Афонсо
91
Лима
10
10
91
Лима
7
Лоуренси
24
24
7
Лоуренси
Остались в запасе
Спортинг
Жил Висенте
40
Renan Ribeiro
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
34
Tiago Ilori
ЦЗ
90
Мигель Луиш
ЦП
9
Педру Мендеш
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
23
Edwin Banguera
ЦЗ
78
Alex Pinto
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ЦП
99
Ahmed Isaiah
ЦП
16
Самуэль Лино
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Остались в запасе
40
Renan Ribeiro
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
34
Tiago Ilori
ЦЗ
90
Мигель Луиш
ЦП
9
Педру Мендеш
ЦФ
Остались в запасе
23
Edwin Banguera
ЦЗ
78
Alex Pinto
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ЦП
99
Ahmed Isaiah
ЦП
16
Самуэль Лино
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
Главный тренер
Тоже Марреко
Статистика матча Спортинг - Жил Висенте
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
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0 : 1
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0 : 2
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Спортинг
1 : 2
25.10.2026
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Спортинг
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29.11.2026
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Жил Висенте
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Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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