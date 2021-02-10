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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Спортинг
Жил Висенте - Спортинг: обзор матча 10 февраля 2021
Жил Висенте
10.02.2021, среда, 00:01
Португалия. Примейра, 18 тур
1 : 2
Завершен
Спортинг
36'
К. Фуджимото
83'
С. Коатес
90+2'
С. Коатес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жил Висенте - Спортинг
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
С. Коатес
Желтая карточка
D.
89'
Желтая карточка
Педринью
87'
Замена
Ж. Афонсо
️️️️
К. Гонсалвеш
86'
83'
ГОЛ! 1:1!
С. Коатес
74'
Замена
Ж. Мариу
️️️️
Ж. Палинья
74'
Замена
М. Рейс
️️️️
З. Феддаль
Замена
Педринью
️️️️
К. Фуджимото
71'
Замена
Паулиньо
️️️️
Ж. Перейра
66'
Замена
Лоуренси
️️️️
И. Барай
65'
54'
Замена
Д. Браганца
️️️️
М. Нуньес
46'
Замена
Г. Инасиу
️️️️
Антунеш
46'
Замена
Т. Томаш
️️️️
Л. Нету
ГОЛ! 1:0!
К. Фуджимото
Пас отдал
К. Гонсалвеш
36'
31'
Желтая карточка
М. Нуньес
Желтая карточка
D. Silva
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
33
Denis
ВР
5
Родригао
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
30
Лукас Минейро
ОП
5
Клауде Гонсалвеш
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
31
Talocha
ЦФ
77
Ив Барай
ЦФ
16
Самуэль Лино
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
11
Нуну Сантуш
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Жил Висенте
27
Паулиньо
ЦЗ
21
Жоао Афонсо
ЦП
6
Витор Карвальо
ЦП
8
Педринью
ЦП
31
Diogo Silva
ЦФ
1
Quentin Beunardeau
ЦФ
10
Alaa Abbas Abdulnabi
ЦФ
11
Бубакар Анне
ЦФ
7
Лоуренси
ЦФ
Спортинг
81
Луиш Максимиану
ВР
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
23
Жоау Мариу
ЦП
10
Табата
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
4-1-1-1-3
33
5
Родригао
26
Фернандеш
55
Гомеш
2
Перейра
30
Минейро
5
Гонсалвеш
19
Фуджимото
16
Лино
77
Барай
31
3-3-2-2
1
Адан
4
Коатес
13
Нету
5
Антунеш
23
Порро
6
Палинья
3
Феддаль
28
Гонсалвеш
27
Нуньес
26
Паулинью
11
Сантуш
2
Перейра
27
Паулиньо
27
Паулиньо
2
Перейра
5
Гонсалвеш
21
Афонсо
21
Афонсо
5
Гонсалвеш
19
Фуджимото
8
Педринью
8
Педринью
19
Фуджимото
77
Барай
7
Лоуренси
7
Лоуренси
77
Барай
5
Антунеш
25
Инасиу
25
Инасиу
5
Антунеш
27
Нуньес
21
Браганца
21
Браганца
27
Нуньес
13
Нету
8
Томаш
8
Томаш
13
Нету
3
Феддаль
2
Рейс
2
Рейс
3
Феддаль
6
Палинья
23
Мариу
23
Мариу
6
Палинья
Остались в запасе
Жил Висенте
Спортинг
31
Diogo Silva
ЦФ
1
Quentin Beunardeau
ЦФ
10
Alaa Abbas Abdulnabi
ЦФ
11
Бубакар Анне
ЦФ
6
Витор Карвальо
ЦП
Главный тренер
Тоже Марреко
77
Жован Кабрал
ЛВ
10
Табата
ПВ
81
Луиш Максимиану
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
31
Diogo Silva
ЦФ
1
Quentin Beunardeau
ЦФ
10
Alaa Abbas Abdulnabi
ЦФ
11
Бубакар Анне
ЦФ
6
Витор Карвальо
ЦП
Остались в запасе
77
Жован Кабрал
ЛВ
10
Табата
ПВ
81
Луиш Максимиану
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
Главный тренер
Тоже Марреко
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Жил Висенте - Спортинг
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
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Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
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1 : 2
25.10.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Сидад де Барселуш
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