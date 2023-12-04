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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Жил Висенте
Спортинг - Жил Висенте: обзор матча 04 декабря 2023
Спортинг
04.12.2023, понедельник, 23:15
Португалия. Примейра, 12 тур
3 : 1
Завершен
Жил Висенте
43'
П. Тиба (АГ)
52'
В. Дьекереш
56'
В. Дьекереш
34'
Р. Фернандеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Жил Висенте
87'
Замена
А. Алипур
️️️️
Ф. Коррея
Замена
Паулинью
️️️️
П. Гонсалвеш
84'
Желтая карточка
С. Коатес
75'
72'
Замена
T. Touré
️️️️
Мурило
71'
Желтая карточка
Р. Фернандеш
Замена
Э. Куарежма
️️️️
Д. Сент-Джуст
67'
60'
Замена
М. Нету
️️️️
М. Домингес
Желтая карточка
М. Эдвардс
59'
Желтая карточка
М. Рейс
58'
ГОЛ! 3:1!
В. Дьекереш
Пас отдал
П. Гонсалвеш
56'
ГОЛ! 2:1!
В. Дьекереш
52'
Замена
М. Рейс
️️️️
Н. Сантуш
46'
Замена
Д. Сент-Джуст
️️️️
Г. Инасиу
46'
Замена
Д. Катамо
️️️️
Р. Эшгайю
46'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
П. Тиба
43'
Желтая карточка
Р. Эшгайю
39'
34'
ГОЛ! 0:1!
Р. Фернандеш
Пас отдал
Мурило
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
(К)
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
23
Мортен Юльманн
ОП
5
Хидемаса Морита
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Жил Висенте
42
Эндрю
ВР
4
Manuel Lopes
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
(К)
ЦЗ
5
Kiko Pereira
ЦЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
25
Педру Тиба
ЦП
8
Максим Домингес
АП
19
Каня Фуджимото
АП
20
Фелиш Коррея
ЦФ
77
Мурило
ЦФ
27
Miguel Monteiro
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
14
Дариу Эссуго
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
Жил Висенте
99
Брайан Араухо
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
55
Габриэл Перейра
ЦЗ
11
Марлон
ЛВ
24
Мори Гбане
ОП
16
Мартим Нету
ЦП
7
Tidjany Touré
ЦФ
9
Али Алипур
ЦФ
9
Роко Батурина
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Адан
2
Дьоманде
25
Инасиу
4
Коатес
47
Эшгайю
23
Юльманн
5
Морита
28
Гонсалвеш
10
Эдвардс
14
Дьекереш
11
Сантуш
4-1-2-3
42
Эндрю
26
Фернандеш
5
2
Зе Карлуш
4
25
Педру Тиба
8
Домингес
19
Фуджимото
27
77
Мурило
20
Коррея
25
Инасиу
6
Сент-Джуст
6
Сент-Джуст
25
Инасиу
11
Сантуш
2
Рейс
2
Рейс
11
Сантуш
Сент-Джуст
72
Куарежма
72
Куарежма
Сент-Джуст
47
Эшгайю
10
Катамо
10
Катамо
47
Эшгайю
28
Гонсалвеш
26
Паулинью
26
Паулинью
28
Гонсалвеш
8
Домингес
16
Нету
16
Нету
8
Домингес
77
Мурило
7
7
77
Мурило
20
Коррея
9
Алипур
9
Алипур
20
Коррея
Остались в запасе
Спортинг
Жил Висенте
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
99
Брайан Араухо
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
55
Габриэл Перейра
ЦЗ
24
Мори Гбане
ОП
11
Марлон
ЛВ
9
Роко Батурина
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Остались в запасе
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
Остались в запасе
99
Брайан Араухо
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
55
Габриэл Перейра
ЦЗ
24
Мори Гбане
ОП
11
Марлон
ЛВ
9
Роко Батурина
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Даниэль Соуза
Статистика матча Спортинг - Жил Висенте
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
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Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Информация о матче
Главный судья:
Claudio Filipe Ruivo Pereira, Portugal
Стадион:
Жозе Алваладе
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