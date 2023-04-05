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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Спортинг
Жил Висенте - Спортинг: обзор матча 05 апреля 2023
Жил Висенте
05.04.2023, среда, 22:15
Португалия. Примейра, 25 тур
0 : 0
Завершен
Спортинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жил Висенте - Спортинг
90'
+6
Желтая карточка
Д. Сент-Джуст
90'
+4
Желтая карточка
М. Танлонго
Желтая карточка
П. Тиба
90'
+1
Замена
З. Карлуш
️️️️
Мурило
86'
85'
Замена
М. Танлонго
️️️️
Х. Морита
76'
Замена
А. Гомес
️️️️
Р. Эшгайю
76'
Замена
Тринкау
️️️️
М. Угарте
Замена
Г. Перейра
️️️️
Т. Араужо
72'
Замена
П. Тиба
️️️️
К. Фуджимото
68'
Замена
Б. Ауашерия
️️️️
Марлон
67'
46'
Замена
Н. Сантуш
️️️️
Г. Инасиу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
42
Эндрю
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
27
Карраша
ПЗ
11
Марлон
ЛВ
6
Витор Карвальо
ОП
8
Георгий Абурджания
ЦП
77
Мурило
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
9
Фран Наварро
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
5
Хидемаса Морита
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Жил Висенте
99
Брайан Араухо
ВР
55
Энрике Гомеш
ЛЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
55
Габриэл Перейра
ЦЗ
10
Кевин Вильодрес
ЛВ
25
Педру Тиба
ЦП
20
Билел Ауашерия
ПВ
21
Хуан Боселли
ПВ
27
Miguel Monteiro
ЦФ
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
16
Матео Танлонго
ОП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
10
Рочинья
ЦФ
4-1-2-2-1
42
Эндрю
3
Марин
44
Араужо
26
Фернандеш
27
Карраша
6
Карвальо
8
Абурджания
77
Мурило
11
Марлон
19
Фуджимото
9
Наварро
3-4-1-1-1
1
Адан
4
Коатес
25
Инасиу
2
Рейс
47
Эшгайю
5
Угарте
5
Морита
6
Сент-Джуст
28
Гонсалвеш
10
Эдвардс
9
Шермити
77
Мурило
2
Зе Карлуш
2
Зе Карлуш
77
Мурило
44
Араужо
55
Перейра
55
Перейра
44
Араужо
19
Фуджимото
25
Педру Тиба
25
Педру Тиба
19
Фуджимото
11
Марлон
20
Ауашерия
20
Ауашерия
11
Марлон
5
Морита
16
Танлонго
16
Танлонго
5
Морита
47
Эшгайю
11
Гомес
11
Гомес
47
Эшгайю
5
Угарте
7
Тринкау
7
Тринкау
5
Угарте
25
Инасиу
11
Сантуш
11
Сантуш
25
Инасиу
Остались в запасе
Жил Висенте
Спортинг
99
Брайан Араухо
ВР
55
Энрике Гомеш
ЛЗ
10
Кевин Вильодрес
ЛВ
21
Хуан Боселли
ПВ
27
Miguel Monteiro
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
99
Брайан Араухо
ВР
55
Энрике Гомеш
ЛЗ
10
Кевин Вильодрес
ЛВ
21
Хуан Боселли
ПВ
27
Miguel Monteiro
ЦФ
Остались в запасе
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Жил Висенте - Спортинг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Информация о матче
Стадион:
Сидад де Барселуш
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