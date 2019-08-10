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    Примейра. Между матчами с «Краснодаром» «Порту» проиграл выходцу из низшей лиги «Жил Висенте»

    «Порту» провел матч первого тура чемпионата Португалии. Команда Сержиу Консейсау проиграла в гостях «Жил Висенте», который прошлый сезон провел в более низкой по классу лиге.

    Во вторник, 13 августа, «Порту» проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара». В России португальцы победили с минимальным счетом.

    Чемпионат Португалии. Примейра. 1-й тур

    Жил Висенте – Порту – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Лоуренси, 60; 1:1 – Теллес, 73 (с пенальти); 2:1 – Краев, 77.

    Календарь Примейры

    Турнирная таблица Примейры

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.08.2019 22:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2953

      Yev 39 минут назад

      Не знаю как они отдохнули, но ясно одно: если у Порту что-то пойдёт не так плана Б я сегодня не увидил. Пенальти сегодня им судья подарил хоть и VAR работал, ещё раз доказывая что всё субъективно, а так к концу матча свалились на невразумительный навал. Единственно что хочется отметить сегодня противник Порту играл очень цепко и самоотверженно, чего желаю Краснодару во вторник.
      Делай что должно и будь что будет!
      Удачи Краснодару, не бояться противника, играть дисциплинированно и отчаянно и португальцы дрогнут!!!
      Россия - вперёд!!!

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      Рейтинг: +303

      Chingis17rus 1 час назад

      Отдохнули перед боем. А быки вдесятером набегались. Без удачи в Португалии не обойтись.

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      Рейтинг: +7269

      KLIM777 > Chingis17rus 48 минут назад

      как отдохнули они? Если у них матч был)))

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