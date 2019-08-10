Примейра. Между матчами с «Краснодаром» «Порту» проиграл выходцу из низшей лиги «Жил Висенте»

Не знаю как они отдохнули, но ясно одно: если у Порту что-то пойдёт не так плана Б я сегодня не увидил. Пенальти сегодня им судья подарил хоть и VAR работал, ещё раз доказывая что всё субъективно, а так к концу матча свалились на невразумительный навал. Единственно что хочется отметить сегодня противник Порту играл очень цепко и самоотверженно, чего желаю Краснодару во вторник.
Делай что должно и будь что будет!
Удачи Краснодару, не бояться противника, играть дисциплинированно и отчаянно и португальцы дрогнут!!!
Россия - вперёд!!!
«Порту» провел матч первого тура чемпионата Португалии. Команда Сержиу Консейсау проиграла в гостях «Жил Висенте», который прошлый сезон провел в более низкой по классу лиге.
Во вторник, 13 августа, «Порту» проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара». В России португальцы победили с минимальным счетом.
Чемпионат Португалии. Примейра. 1-й тур
Жил Висенте – Порту – 2:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Лоуренси, 60; 1:1 – Теллес, 73 (с пенальти); 2:1 – Краев, 77.