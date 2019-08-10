Примейра. Между матчами с «Краснодаром» «Порту» проиграл выходцу из низшей лиги «Жил Висенте»

«Порту» провел матч первого тура чемпионата Португалии. Команда Сержиу Консейсау проиграла в гостях «Жил Висенте», который прошлый сезон провел в более низкой по классу лиге.

Во вторник, 13 августа, «Порту» проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара». В России португальцы победили с минимальным счетом.

Чемпионат Португалии. Примейра. 1-й тур

Жил Висенте – Порту – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Лоуренси, 60; 1:1 – Теллес, 73 (с пенальти); 2:1 – Краев, 77.

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