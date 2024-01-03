Агент защитника «Жил Висенте» прокомментировал информацию об интересе ЦСКА

Футбольный агент Ренато Веласко прокомментировал сведения о готовности «Жил Висенте» продать ЦСКА 23-летнего бразильского защитника Габриэла Перейру.
«Жил Висенте» готов отпустить Габриэла Перейру в ЦСКА за 10 миллионов евро? Все, что у нас есть на данный момент – это предположения, пока ничего официального. Я встречусь с «Жил Висенте», чтобы на самом деле выяснить, какую сумму они хотят, чтобы трансфер произошел», – сказал Веласко.
- В этом сезоне Перейра провел 13 матчей за «Жил Висенте» и забил 1 гол.
- Он пришел в «Жил Висенте» в январе прошлого года из клуба второго португальского дивизиона «Вилафранкенсе».