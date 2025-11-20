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Отборочные матчи к ЧМ. Океания
Команды
Ямайка
Новости
Новости сборной Ямайки по футболу
Отборочные матчи к ЧМ. Океания
Сайт:
http://jff.football/
Тренер:
Рудольф Спейд
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Трансляция
Ямайка – Индия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2026
27 мая
Ямайка – Индия: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 1.85
26 мая
Определились финальные пары межконтинентальных стыков в отборе ЧМ-2026
27 марта
1
Отбор ЧМ-2026. Боливия и Ямайка вышли в финалы межконтинентальных стыков
27 марта
2
Итоги жеребьевки межконтинентальных стыков ЧМ-2026
2025.11.20 15:15
3
Кюрасао Адвоката и Суринам Абены – в лидерах отбора на ЧМ-2026, Ливай не попал на турнир, Угальде близок к вылету
2025.11.14 10:23
Кюрасао с 78-летним Адвокатом возглавила отборочную группу ЧМ-2026
2025.10.11 09:31
Прогноз на точный счет матча Панама – Ямайка: Кубок КОНКАКАФ, 25 июня 2025
2025.06.24 10:26
Прогноз на точный счeт матча Ямайка – Гваделупа: Кубок КОНКАКАФ, 21 июня 2025
2025.06.20 09:03
Прогноз на точный счeт матча Ямайка – Гватемала: Кубок КОНКАКАФ, 17 июня 2025 года
2025.06.16 11:09
Фото
Результаты жеребьевки финального раунда отбора на ЧМ-2026 в зоне КОНКАКАФ
2025.06.13 14:38
Прогноз на точный счет матча Ямайка – Гватемала: Квалификация ЧМ, 11 июня 2025 года
2025.06.10 10:53
Прогноз на точный счeт матча Ямайка – Тринидад и Тобаго: товарищеский матч, 27 мая 2025
2025.05.26 09:23
Три футболиста «Спартака» могут сыграть на Золотом кубке КОНКАКАФ
2025.03.26 10:06
Николсон отказался от сборной Ямайки ради «Спартака»
2024.10.06 11:38
11
Экс-нападающий сборной Англии задумался о смене спортивного гражданства
2024.08.24 13:00
Фото
Экс-тренер сборной Англии, проигравший России в «Лужниках», возглавил команду Ямайки
2024.08.01 13:10
Кубок Америки. Гол Рондона помог Венесуэле разгромить Ямайку Николсона
2024.07.01 04:49
Кубок Америки. Эквадор обыграл Ямайку Николсона
2024.06.27 02:58
Кубок Америки. Мексика обыграла Ямайку
2024.06.23 06:01
Николсон может отправиться на сборы со «Спартаком»
2024.06.18 09:44
4
Состоялся финал Лиги наций КОНКАКАФ
2024.03.25 08:25
Определились все участники Кубка Америки-2024
2024.03.24 08:32
Агент Николсона ответил на вопрос о возвращении игрока в «Спартак»
2024.01.26 12:14
1
Результаты жеребьевки Кубка Америки-2024
2023.12.08 07:42
1
Определились еще два участника Кубка Америки-2024
2023.11.22 09:36
Определились финалисты Кубка КОНКАКАФ-2023: США сенсационно вылетели
2023.07.13 07:45
2
Определились полуфинальные пары Кубка КОНКАКАФ-2023
2023.07.10 07:25
Николсон поучаствовал в матче-открытии Золотого кубка КОНКАКАФ против США
2023.06.25 10:02
1
Товарищеские матчи. Мексика разгромила Ирак, победы Катара и Коста-Рики
2022.11.10 08:10
1
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