Николсон отказался от сборной Ямайки ради «Спартака»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон попросил главного тренера сборной Ямайки Стива Макларена не вызывать его на октябрьский сбор.

Форвард предпочел набирать форму в «Спартаке».

«Николсон наращивает физическую форму – он нанял тренера, который будет работать с ним над физической подготовкой. «Спартак» и этот специалист помогают ему улучшить физическую форму, он получает игровое время и хочет быть на 100 процентов настоящим Шамаром Николсоном – но он не чувствует, что был на этом уровне на последнем сборе.

Поэтому я понимаю его решение не приезжать в Ямайку, и мы надеемся, что он наберет хорошую форму в играх за «Спартак», начнет забивать голы и вернется к тому Шамару, которого мы знаем», – сказал Макларен.