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    Николсон отказался от сборной Ямайки ради «Спартака»

    Нападающий «Спартака» Шамар Николсон попросил главного тренера сборной Ямайки Стива Макларена не вызывать его на октябрьский сбор.

    Форвард предпочел набирать форму в «Спартаке».

    «Николсон наращивает физическую форму – он нанял тренера, который будет работать с ним над физической подготовкой. «Спартак» и этот специалист помогают ему улучшить физическую форму, он получает игровое время и хочет быть на 100 процентов настоящим Шамаром Николсоном – но он не чувствует, что был на этом уровне на последнем сборе.

    Поэтому я понимаю его решение не приезжать в Ямайку, и мы надеемся, что он наберет хорошую форму в играх за «Спартак», начнет забивать голы и вернется к тому Шамару, которого мы знаем», – сказал Макларен.

    • Шамар пропустит матчи Лиги наций КОНКАКАФ против Никарагуа (11 октября) и Гондураса (15 октября).
    • Николсон накануне оформил дубль в ворота «Ростова».
    • Ближайший соперник «Спартака» – «Краснодар» (19 октября).

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    Источник: Jamaica Observer

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    Сегодня, 11:38
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    Комментарии (13)
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    Интерес
    1728204043
    Вот что такое настоящая "лебединая верность"!Тем более,после вердикта орнитологов,что распавшиеся птичьи пары иногда склонны создавать новые "семьи"...
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    Anton01011969
    1728204891
    Хорошо, что есть думающая голова на плечах!!!
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    Цугундeр
    1728205198
    Можно и о гражданстве задуматься уже. Шамар Николаевич.. Звучит.)
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    Литейный 4 (returned)
    1728205504
    Сравнил Ямайку безденежную и полные портки бобла в свинарне. Там насыпят с народных ресурсов столько, что дышать нечем будет. В срамтаке деньги не считают. Вон ежегодно тратят почти как Зенит, а покупают один сплошной хлам и неликвид. Гыгыгы
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    zigbert
    1728205947
    Это его решение. Однако путь в сборную для него не закрыт.
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    ivany4
    1728206175
    Думающий футболист - футболист Спартака!! Что-то я не слышал и не видел у "мастеров" сбг такого рвения ради своего клуба. Наверное кормят плохо, все сбежать наровят.))
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    pasha-ansh@mail.ru
    1728208372
    как уже за .то просрамнаковская шняга. и кто вообще решил, что срамтак народная команда *******?
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    oyabun
    1728209061
    Невольно напрашивается сравнение с перебежчиком в Зенит. Шамар! - спасибо и огромное уважение!
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    DVOK68
    1728218448
    Верное решение.
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