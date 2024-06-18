Николсон может отправиться на сборы со «Спартаком»

Нападающий Шамар Николсон вернeтся в расположение «Спартака» после выступления за сборную Ямайки на Кубке Америки-2024. По данным «Евро-Футбол.Ру», форвард пройдeт с москвичами предсезонные сборы, после чего тренеры и руководители клуба примут решение по дальнейшему будущему футболиста.

В минувшем сезоне 27-летний Николсон выступал за правах аренды за «Клермон», провел 28 матчей, забил 4 гола, отдал 3 передачи.

Ямайка сыграет на групповом этапе Кубка Америки-2024 с Мексикой, Эквадором и Венесуэлой.