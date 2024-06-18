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    Николсон может отправиться на сборы со «Спартаком»

    Нападающий Шамар Николсон вернeтся в расположение «Спартака» после выступления за сборную Ямайки на Кубке Америки-2024. По данным «Евро-Футбол.Ру», форвард пройдeт с москвичами предсезонные сборы, после чего тренеры и руководители клуба примут решение по дальнейшему будущему футболиста.

    • В минувшем сезоне 27-летний Николсон выступал за правах аренды за «Клермон», провел 28 матчей, забил 4 гола, отдал 3 передачи.
    • Ямайка сыграет на групповом этапе Кубка Америки-2024 с Мексикой, Эквадором и Венесуэлой.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    Комментарии (1)
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    Алексей З
    1718694212
    Абаскаль , от большого ума, оставил команду с одним напом. Теперь надо разруливать. Конкуренция никогда не мешала.
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