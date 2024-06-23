Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Определите год чемпионата Европы по фото?
    Определите год чемпионата Европы по фото?
    2 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    3 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?

    Кубок Америки. Максика обыграла Ямайку

    Максика сумела вырвать победу у Ямайки в первом туре группового раунда Кубка Америки (1:0).

    В первой половине встречи команды обменивались голевыми моментами, но так и не сумели поразить ворота друг друга.Исход поединка был решен на 69-й минуте. Мяч в сетку ворот Ямайки отправил мексиканский защитник Херардо Артеага. Этот гол так и остался единственным в матче. Финальный свисток рефери зафиксировал победу мексиканской сборной. Отметим, что мексиканский хавбек «Динамо» Луис Чавес отыграл 78 минут, а ямайский форвард «Спартака» Шамар Николсон провел весь матч.

    В другой игре квартета Венесуэла переиграла Эквадор (2:1).

    Кубок Америки. Групповой этап. 1-й тур

    Мексика – Ямайка – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: Артеага, 69

    Календарь Кубка Америки

    Результаты Кубка Америки

    Новости по теме
    Главный тренер Канады потребовал наказать сборную Аргентины
    Кубок Америки. Венесуэла в большинстве одержала волевую победу над Эквадором
    Месси ответил, кто в сборной Аргентины готовит лучший мате
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:01
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+