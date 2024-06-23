Кубок Америки. Максика обыграла Ямайку

Максика сумела вырвать победу у Ямайки в первом туре группового раунда Кубка Америки (1:0).

В первой половине встречи команды обменивались голевыми моментами, но так и не сумели поразить ворота друг друга.Исход поединка был решен на 69-й минуте. Мяч в сетку ворот Ямайки отправил мексиканский защитник Херардо Артеага. Этот гол так и остался единственным в матче. Финальный свисток рефери зафиксировал победу мексиканской сборной. Отметим, что мексиканский хавбек «Динамо» Луис Чавес отыграл 78 минут, а ямайский форвард «Спартака» Шамар Николсон провел весь матч.

В другой игре квартета Венесуэла переиграла Эквадор (2:1).

Кубок Америки. Групповой этап. 1-й тур

Мексика – Ямайка – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: Артеага, 69

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