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    • Агент Николсона ответил на вопрос о возвращении игрока в «Спартак»

    Агент Николсона ответил на вопрос о возвращении игрока в «Спартак»

    Агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, Ненад Протега, рассказал о планах футболиста. Ямайский футболист перешел из московского клуба в «Клермон» на правах аренды в сентябре прошлого года.

    – Шамар надеется вернуться в «Спартак» этим летом?

    – О том, что будет летом, пока рано говорить. Не секрет, что Гильермо Абаскаль не видел его в своих планах и мы были вынуждены искать новый клуб. Но это футбол и жизнь продолжается. Наше настоящее – «Клермон».

    Большая задача для всех в клубе – остаться в высшей лиге. И Шамар делает все возможное для достижения этой цели. И это единственное внимание на данный момент.

    После сезона следует Кубок Америки – большое испытание и успех для сборной Ямайки, которая за последние два года значительно выросла с новым тренером.

    Итак, впереди у него еще один долгий и трудный сезон, после которого – очень долгое лето. Конечно, мы внимательно следим за «Спартаком», надеемся, что они смогут сократить отставание от «Краснодара» и «Зенита» и команда поборется за титул до конца сезона.

    • Николсон провел во Франции 16 матчей и забил 3 гола.
    • Контракт 26-летнего ямайца со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:14
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    Комментарии (2)
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    СпорЦмен
    1706261739
    Если бы вы его переименовали в Шаурма Николсон, место в основе срамтака было бы забронировано железобитонно. :)))
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