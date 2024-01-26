Агент Николсона ответил на вопрос о возвращении игрока в «Спартак»

Агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, Ненад Протега, рассказал о планах футболиста. Ямайский футболист перешел из московского клуба в «Клермон» на правах аренды в сентябре прошлого года.

– Шамар надеется вернуться в «Спартак» этим летом?

– О том, что будет летом, пока рано говорить. Не секрет, что Гильермо Абаскаль не видел его в своих планах и мы были вынуждены искать новый клуб. Но это футбол и жизнь продолжается. Наше настоящее – «Клермон».

Большая задача для всех в клубе – остаться в высшей лиге. И Шамар делает все возможное для достижения этой цели. И это единственное внимание на данный момент.

После сезона следует Кубок Америки – большое испытание и успех для сборной Ямайки, которая за последние два года значительно выросла с новым тренером.

Итак, впереди у него еще один долгий и трудный сезон, после которого – очень долгое лето. Конечно, мы внимательно следим за «Спартаком», надеемся, что они смогут сократить отставание от «Краснодара» и «Зенита» и команда поборется за титул до конца сезона.