27 мая на стадионе «Брентфорд Комьюнити» в Лондоне пройдeт товарищеский поединок между сборными Ямайки и Тринидада и Тобаго. Обе команды находятся на этапе перестройки, однако демонстрируют разные подходы: Ямайка делает ставку на оборону и дисциплину, а Тринидад и Тобаго – на атакующую активность. Матч обещает быть упорным и интересным для анализа.

Ямайка

Сборная Ямайки под руководством нового тренерского штаба акцентирует внимание на надeжной защите, но атакующие действия оставляют желать лучшего. В последних пяти матчах команда забила всего трижды, при этом пропустив восемь мячей. Средняя результативность – 0.60 гола за матч, при этом оборона позволяет соперникам атаковать: 1.60 гола пропущено в среднем за игру.Тем не менее, Ямайка не проигрывает в пяти последних встречах, что говорит о стойкости коллектива и умении держать результат. Особенно стоит отметить устойчивую форму в играх с Тринидадом и Тобаго – команда не уступает в шести встречах подряд. Главной проблемой остаeтся отсутствие остроты в атаке: команда редко создаeт опасные моменты, и даже при контроле мяча не хватает завершающего удара.

Тринидад и Тобаго

Гости демонстрируют противоположный стиль: команда играет в атакующий футбол, что подтверждает статистика – 11 голов в последних пяти встречах. Особенно ярко проявились в квалификации ЧМ, разгромив Багамы (7:1). Однако оборонительные действия команды далеки от идеала: 8 пропущенных мячей за тот же отрезок, включая поражения от Саудовской Аравии (1:3) и ничью с Гренадой (2:2).Команда забивает в 6 из 8 последних матчей, а средняя результативность – 2.20 гола за матч – выше, чем у многих соперников по региону. Тем не менее, нестабильность в защите остаeтся серьeзным фактором риска.

Факты о командах

Ямайка

Не проигрывает в 5 последних матчах

В среднем 0.60 гола за матч

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

Уверенно действует в очных встречах с Тринидадом и Тобаго

Тринидад и Тобаго

Забивает в 6 из 8 последних матчей

В среднем 2.20 гола за матч

Пропускает в 5 последних матчах

Не выигрывает в 3 матчах подряд

Личные встречи 33% (1) 33% (1) 33% (1) 1 Забитых мячей 2 0.33 В среднем за матч 0.67 1:0 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 2:0 Товарищеские матчи. Сборные, Тринидад и Тобаго 0 : 0 Ямайка Товарищеские матчи. Сборные, Тринидад и Тобаго 0 : 1 Ямайка Товарищеские матчи. Сборные, Тринидад и Тобаго 2 : 0 Ямайка

Прогноз на матч Ямайка – Тринидад и Тобаго

Учитывая оборонительную модель Ямайки и агрессивный стиль Тринидада и Тобаго, стоит ожидать упорного и результативного матча. Ямайка будет контролировать темп и стараться не дать раскрыться сопернику, в то время как гости попытаются взломать оборону за счeт скорости и вертикальных передач. Оба коллектива нестабильны в защите, что создаeт предпосылки для обмена голами.

Прогноз на точный счeт: 1:1

Рекомендованные ставки: