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Прогноз на точный счёт матча Ямайка – Тринидад и Тобаго: товарищеский матч, 27 мая 2025

26 мая 2025 9:47
Ямайка - Тринидад и Тобаго
27 мая 2025, вторник 21:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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6.20
Точный счёт 1:1
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27 мая на стадионе «Брентфорд Комьюнити» в Лондоне пройдeт товарищеский поединок между сборными Ямайки и Тринидада и Тобаго. Обе команды находятся на этапе перестройки, однако демонстрируют разные подходы: Ямайка делает ставку на оборону и дисциплину, а Тринидад и Тобаго – на атакующую активность. Матч обещает быть упорным и интересным для анализа.

Ямайка

Сборная Ямайки под руководством нового тренерского штаба акцентирует внимание на надeжной защите, но атакующие действия оставляют желать лучшего. В последних пяти матчах команда забила всего трижды, при этом пропустив восемь мячей. Средняя результативность – 0.60 гола за матч, при этом оборона позволяет соперникам атаковать: 1.60 гола пропущено в среднем за игру.Тем не менее, Ямайка не проигрывает в пяти последних встречах, что говорит о стойкости коллектива и умении держать результат. Особенно стоит отметить устойчивую форму в играх с Тринидадом и Тобаго – команда не уступает в шести встречах подряд. Главной проблемой остаeтся отсутствие остроты в атаке: команда редко создаeт опасные моменты, и даже при контроле мяча не хватает завершающего удара.

Тринидад и Тобаго

Гости демонстрируют противоположный стиль: команда играет в атакующий футбол, что подтверждает статистика – 11 голов в последних пяти встречах. Особенно ярко проявились в квалификации ЧМ, разгромив Багамы (7:1). Однако оборонительные действия команды далеки от идеала: 8 пропущенных мячей за тот же отрезок, включая поражения от Саудовской Аравии (1:3) и ничью с Гренадой (2:2).Команда забивает в 6 из 8 последних матчей, а средняя результативность – 2.20 гола за матч – выше, чем у многих соперников по региону. Тем не менее, нестабильность в защите остаeтся серьeзным фактором риска.

Факты о командах

Ямайка

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • В среднем 0.60 гола за матч
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей
  • Уверенно действует в очных встречах с Тринидадом и Тобаго

Тринидад и Тобаго

  • Забивает в 6 из 8 последних матчей
  • В среднем 2.20 гола за матч
  • Пропускает в 5 последних матчах
  • Не выигрывает в 3 матчах подряд

Личные встречи
33% (1)
33% (1)
33% (1)
1
Забитых мячей
2
0.33
В среднем за матч
0.67
1:0
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:0
Товарищеские матчи. Сборные,
Тринидад и Тобаго
0 : 0
03.03.2024
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные,
Тринидад и Тобаго
0 : 1
01.03.2024
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные,
Тринидад и Тобаго
2 : 0
20.11.2013
Ямайка

Прогноз на матч Ямайка – Тринидад и Тобаго

Учитывая оборонительную модель Ямайки и агрессивный стиль Тринидада и Тобаго, стоит ожидать упорного и результативного матча. Ямайка будет контролировать темп и стараться не дать раскрыться сопернику, в то время как гости попытаются взломать оборону за счeт скорости и вертикальных передач. Оба коллектива нестабильны в защите, что создаeт предпосылки для обмена голами.

Прогноз на точный счeт: 1:1

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.20
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал Тринидад и Тобаго больше 1 – коэффициент 1.92

6.20
Точный счёт 1:1
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Автор: Бестужев Павел
Товарищеские матчи. Сборные Тринидад и Тобаго Ямайка
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