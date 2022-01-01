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Гавр
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€ 71 млн
Гавр - новости команды
Гавр
Лига 1 2025/2026
Стадион:
Стад Осеан
Сайт:
http://www.hac-foot.com/
Тренер:
Дидье Дигар
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
«Гавр» – «Анжер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
«Гавр» – «Анжер»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Франции 2026/2027
11 сентября
«Гавр» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
«Гавр» – «Брест»: кто победит в матче 3-го тура Лиги 1 2026/2027
4 сентября
«Лион» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026
29 августа
«Лион» – «Гавр»: кто победит в матче 2 тура Лиги 1 2026/2027
28 августа
Головин провел первый матч в своем 9-м сезоне в «Монако», с которым не выигрывал трофеев
24 августа
Трансляция
«Гавр» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2026
23 августа
«Гавр» – «Монако»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Франции 2026/2027
22 августа
«Гавр» близок к трансферу экс-игрока «Зенита» и «Динамо»
12 июля
3
Клуб, игравший в этом сезоне в Лиге чемпионов, может вылететь из Лиги 1
18 мая
Трансляция
«Гавр» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
«Гавр» – «Марсель»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 2.00
9 мая
Трансляция
«Лилль» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026
3 мая
Трансляция
«Гавр» – «Метц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026
26 апреля
«Гавр» – «Метц»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2026 с коэффициентом 1.65
25 апреля
Трансляция
«Анжер» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026
18 апреля
Трансляция
«Ницца» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026
12 апреля
«Ницца» – «Гавр»: прогноз и ставки на матч 12 апреля 2026 с коэффициентом 3.25
11 апреля
Трансляция
«Гавр» – «Осер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026
5 апреля
«Гавр» – «Осер»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 1.77
4 апреля
Трансляция
«Париж» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026
22 марта
«Париж» – «Гавр»: прогноз и ставки на матч 22 марта 2026 с коэффициентом 3.1
21 марта
Трансляция
«Гавр» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026
15 марта
«Гавр» – «Лион»: прогноз и ставки на матч 15 марта 2026 с коэффициентом 2.05
14 марта
«Какой смысл ехать в условный «Гавр»?» Глушенков – о возможном отъезде в Европу
12 марта
6
Трансляция
«Брест» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026
8 марта
«Брест» – «Гавр»: прогноз и ставки на матч 8 марта 2026 с коэффициентом 1.8
7 марта
Лига 1. «ПСЖ» с трудом победил «Гавр», Сафонов отыграл на ноль
1 марта
6
Трансляция
«Гавр» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026
28 февраля
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2
3
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