- 13 июля 2020
- 00:29 «ПСЖ» забил девять мячей в товарищеской игре с «Гавром», сыграв первый раз с марта
- 19 января 2020
- 08:46 GFFN: лучший бомбардир Лиги 2 перейдет в «Лион» за 15 миллионов 1
- 11 июня 2019
- 07:36 Дешам подтвердил переход Менди в «Реал» 3
- 10 января 2019
- 01:11 Кубок французской лиги. Сын Тюрама выбил «ПСЖ», реализовав пенальти в добавленное время 5
- 7 апреля 2018
- 15:36 Игрок «Гавра» скончался в возрасте 18 лет
- 29 июня 2016
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- 7 мая 2016
- 14:20 Зарплата Мареза по новому контракту с «Лестером» составит 75 тысяч в неделю 1