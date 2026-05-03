Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Гавра», 32-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «Гавр»