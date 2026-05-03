03.05.2026, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 32 тур
Франция. Лига 1, 32 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Лилль
Лилль
4-1-2-2-1
1
Эзер
15
Перро
3
Нгой
2
Манди
12
Менье
17
Мукау
21
Андре
10
Харальдссон
20
Фернандес-Пардо
32
Буадди
20
Коррея
3-3-1-2-1
1
Мори
13
Дукуре
15
Секо
4
Льорис
77
Него
29
Гурна
28
Зуауи
26
Эбоног
17
Буфал
22
Сумаре
38
Саматта
15
Перро
24
Вердонк
24
Вердонк
15
Перро
12
Менье
22
Сантуш
22
Сантуш
12
Менье
17
Мукау
8
Мбаппе
8
Мбаппе
17
Мукау
20
Коррея
9
Жиру
9
Жиру
20
Коррея
32
Буадди
28
Перрен
28
Перрен
32
Буадди
28
Зуауи
27
Коффи
27
Коффи
28
Зуауи
13
Дукуре
12
Пембеле
12
Пембеле
13
Дукуре
38
Саматта
4
Юте-Кинкуэ
4
Юте-Кинкуэ
38
Саматта
17
Буфал
8
Кехта
8
Кехта
17
Буфал
Остались в запасе
Лилль
Гавр
16
Арно Бодар
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
77
Лионель М'Паси
ВР
78
Дарен Мосенго
ОП
27
Годсон Кьереме
ПВ
33
Yanis Beau Djellel
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Остались в запасе
16
Арно Бодар
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
Остались в запасе
77
Лионель М'Паси
ВР
78
Дарен Мосенго
ОП
27
Годсон Кьереме
ПВ
33
Yanis Beau Djellel
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Дидье Дигар
Лилль
Точно не сыграют
Гавр
Точно не сыграют
Статистика матча Лилль - Гавр
2
3
Всего ударов по воротам
22
2
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
14
5
Нарушения
9
15
Офсайды
1
3
Количество передач
489
249
Сейвы
1
9
Точность передач %
87
71
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
16
2
Удары из-за пределов штрафной
6
0
xG (ожидаемые голы)
1.55
0.14
xGP (предотвращенные голы)
1.49
1.49
Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Гавра», 32-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «Гавр»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»