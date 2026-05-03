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  • «Лилль» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

«Лилль» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

3 мая, 14:50
Лилль
03.05.2026, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 32 тур
1 : 1
Завершен
Гавр
29' Х. Арнар Харальдссон
33' И. Сумаре
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Лилль
1
Берке Эзер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
3
Натан Нгой
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
20
Фелиш Коррея
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Гавр
1
Диав Мори
ВР
28
Янис Зуауи
ЛЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
77
Лоик Него
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
22
Исса Сумаре
(К) ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
26
Саймон Эбоног
ЦП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Лилль
16
Арно Бодар
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
8
Этан Мбаппе
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
Гавр
77
Лионель М'Паси
ВР
27
Энцо Коффи
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
78
Дарен Мосенго
ОП
8
Яссин Кехта
ЦП
27
Годсон Кьереме
ПВ
33
Yanis Beau Djellel
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Эзер
15
Перро
3
Нгой
2
Манди
12
Менье
17
Мукау
21
Андре
10
Харальдссон
20
Фернандес-Пардо
32
Буадди
20
Коррея
3-3-1-2-1
1
Мори
13
Дукуре
15
Секо
4
Льорис
77
Него
29
Гурна
28
Зуауи
26
Эбоног
17
Буфал
22
Сумаре
38
Саматта
15
Перро
24
Вердонк
24
Вердонк
15
Перро
12
Менье
22
Сантуш
22
Сантуш
12
Менье
17
Мукау
8
Мбаппе
8
Мбаппе
17
Мукау
20
Коррея
9
Жиру
9
Жиру
20
Коррея
32
Буадди
28
Перрен
28
Перрен
32
Буадди
28
Зуауи
27
Коффи
27
Коффи
28
Зуауи
13
Дукуре
12
Пембеле
12
Пембеле
13
Дукуре
38
Саматта
4
Юте-Кинкуэ
4
Юте-Кинкуэ
38
Саматта
17
Буфал
8
Кехта
8
Кехта
17
Буфал
Остались в запасе
Лилль
Гавр
16
Арно Бодар
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
77
Лионель М'Паси
ВР
78
Дарен Мосенго
ОП
27
Годсон Кьереме
ПВ
33
Yanis Beau Djellel
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Остались в запасе
16
Арно Бодар
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
Остались в запасе
77
Лионель М'Паси
ВР
78
Дарен Мосенго
ОП
27
Годсон Кьереме
ПВ
33
Yanis Beau Djellel
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Дидье Дигар
Лилль
Точно не сыграют
Набиль Бенталеб
ЦП
Марк-Орель Каяр
ВР
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
Хамза Игамане
ЦФ
Усман Туре
ЦЗ
Ноа Эджума
ПВ
Гавр
Точно не сыграют
Рассул Ндиайе
ЦП
Аруна Санганте
ЦЗ
Абдулайе Туре
ОП
Стефан Загаду
ЦЗ
Статистика матча Лилль - Гавр
2
3
Всего ударов по воротам
22
2
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
14
5
Нарушения
9
15
Офсайды
1
3
Количество передач
489
249
Сейвы
1
9
Точность передач %
87
71
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
16
2
Удары из-за пределов штрафной
6
0
xG (ожидаемые голы)
1.55
0.14
xGP (предотвращенные голы)
1.49
1.49

Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Гавра», 32-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «Гавр»

«Лилль» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Гавр Лилль
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