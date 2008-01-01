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    Гавр - результаты

    Город Гавр
    Дивизион Франция-Лига 2
    Сайт http://www.hac-foot.com/
    Стадион Жюль Дешасо
    Турниры:
    Франция. Лига 1 (2017/2018)
    1/2 финала
    		20 мая, воскресенье 20:00 Аяччо 2:2
    (5:3)п         		Гавр
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