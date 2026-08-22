Матч 1 тура Лиги 1 между «Гавром» и «Монако» пройдет 23 августа 2026 года в Гавре на стадионе «Стад Океан». Хозяева в прошлом сезоне показывали стабильные результаты в чемпионате, не проигрывая в шести из восьми последних матчей, и на своем поле часто сводили встречи с монегасками вничью. Гости, в свою очередь, имеют долгую беспроигрышную серию в очных противостояниях – семь матчей без поражений. Сумеет ли «Гавр» прервать эту серию и начать сезон с победы перед своими болельщиками, или «Монако» продолжит доминировать над принципиальным соперником и возьмет три очка на выезде?

Кто победит в матче

«Гавр» постарается использовать преимущество домашнего поля и свою хорошую форму по итогам прошлого сезона. В последних матчах чемпионата команда редко уступала – шесть матчей без поражений в восьми последних встречах. В атаке хозяева стабильны: они забивают в шести из восьми последних игр, а в среднем за последние пять матчей их атака приносит 1,20 гола. Оборона также действует надежно: в среднем пропускает 1,20 мяча за те же пять встреч, хотя пропуски случаются в пяти из семи последних матчей. В очных встречах с «Монако» на своем поле «Гавр» неизменно играл вничью в трeх последних матчах, что говорит о его умении сдерживать атаки гостей. Однако в целом монегаски не уступают хозяевам уже семь матчей подряд, и это психологическое давление может сказаться на игре.

«Монако» подходит к матчу с преимуществом в очных встречах и атакующей эффективностью. Команда не проигрывает в семи последних матчах против «Гавра», а в среднем за последние пять игр забивает 1,40 гола. При этом оборона монегасков небезупречна – в среднем 1,60 пропущенного мяча за пять матчей, и они пропускают в трeх последних встречах. В предсезонных матчах «Монако» выглядел уверенно: победы над «Гурником Забже» (3:2), «Ковентри» (2:0) и «Хетафе» (1:0), хотя были и поражения от «Ливерпуля» (2:3) и «Спортинга» (0:2). Гости умеют забивать на выезде и имеют достаточный класс, чтобы прервать серию ничьих в Гавре и увезти три очка.

Итоговый вывод: несмотря на домашнюю стабильность «Гавра», «Монако» имеет явное преимущество в очных встречах и более высокий класс. Хозяева способны забить, но их оборона уязвима, а семиматчевая беспроигрышная серия гостей в этом противостоянии говорит о психологическом превосходстве монегасков. Наиболее вероятный исход – победа «Монако» с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В 26 очных матчах «Монако» одержал 14 побед, «Гавр» – 5, ещe 7 встреч завершились вничью. При этом на домашнем поле «Гавра» последние три матча с «Монако» завершились вничью, но в целом гости не проигрывают в семи последних очных встречах. Текущая форма «Гавра» в чемпионате стабильна, но «Монако» выглядит более опытным и сбалансированным коллективом. Учитывая историческую статистику, гости имеют явное преимущество, однако хозяева могут рассчитывать на ничью благодаря домашним стенам.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Монако» в основное время. Семиматчевая беспроигрышная серия в очных встречах, стабильная атака и более высокий класс гостей делают их фаворитами, несмотря на хорошую домашнюю форму «Гавра». Хозяева способны забить, но их оборона уязвима, и вряд ли они сумеют прервать гегемонию монегасков. Рекомендуемая ставка – победа «Монако» с коэффициентом 1,90. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Франции между «Гавром» и «Монако» состоится 23 августа 2026 года в Гавре на стадионе «Стад Океан» и начнется в 18:15 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Okko.