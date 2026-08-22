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«Гавр» – «Монако»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Франции 2026/2027

22 августа 2026 9:34
Гавр - Монако
23 авг. 2026, воскресенье 18:15 | Франция. Лига 1, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Победа «Монако»
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Матч 1 тура Лиги 1 между «Гавром» и «Монако» пройдет 23 августа 2026 года в Гавре на стадионе «Стад Океан». Хозяева в прошлом сезоне показывали стабильные результаты в чемпионате, не проигрывая в шести из восьми последних матчей, и на своем поле часто сводили встречи с монегасками вничью. Гости, в свою очередь, имеют долгую беспроигрышную серию в очных противостояниях – семь матчей без поражений. Сумеет ли «Гавр» прервать эту серию и начать сезон с победы перед своими болельщиками, или «Монако» продолжит доминировать над принципиальным соперником и возьмет три очка на выезде?

Кто победит в матче

«Гавр» постарается использовать преимущество домашнего поля и свою хорошую форму по итогам прошлого сезона. В последних матчах чемпионата команда редко уступала – шесть матчей без поражений в восьми последних встречах. В атаке хозяева стабильны: они забивают в шести из восьми последних игр, а в среднем за последние пять матчей их атака приносит 1,20 гола. Оборона также действует надежно: в среднем пропускает 1,20 мяча за те же пять встреч, хотя пропуски случаются в пяти из семи последних матчей. В очных встречах с «Монако» на своем поле «Гавр» неизменно играл вничью в трeх последних матчах, что говорит о его умении сдерживать атаки гостей. Однако в целом монегаски не уступают хозяевам уже семь матчей подряд, и это психологическое давление может сказаться на игре.

«Монако» подходит к матчу с преимуществом в очных встречах и атакующей эффективностью. Команда не проигрывает в семи последних матчах против «Гавра», а в среднем за последние пять игр забивает 1,40 гола. При этом оборона монегасков небезупречна – в среднем 1,60 пропущенного мяча за пять матчей, и они пропускают в трeх последних встречах. В предсезонных матчах «Монако» выглядел уверенно: победы над «Гурником Забже» (3:2), «Ковентри» (2:0) и «Хетафе» (1:0), хотя были и поражения от «Ливерпуля» (2:3) и «Спортинга» (0:2). Гости умеют забивать на выезде и имеют достаточный класс, чтобы прервать серию ничьих в Гавре и увезти три очка.

Итоговый вывод: несмотря на домашнюю стабильность «Гавра», «Монако» имеет явное преимущество в очных встречах и более высокий класс. Хозяева способны забить, но их оборона уязвима, а семиматчевая беспроигрышная серия гостей в этом противостоянии говорит о психологическом превосходстве монегасков. Наиболее вероятный исход – победа «Монако» с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В 26 очных матчах «Монако» одержал 14 побед, «Гавр» – 5, ещe 7 встреч завершились вничью. При этом на домашнем поле «Гавра» последние три матча с «Монако» завершились вничью, но в целом гости не проигрывают в семи последних очных встречах. Текущая форма «Гавра» в чемпионате стабильна, но «Монако» выглядит более опытным и сбалансированным коллективом. Учитывая историческую статистику, гости имеют явное преимущество, однако хозяева могут рассчитывать на ничью благодаря домашним стенам.

Личные встречи
Побед - 1 (11%)
Ничьих - 4 (44%)
Побед - 4 (44%)
7
Забитых мячей
12
0.78
В среднем за матч
1.33
1:0
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
2 : 3
02.11.2008
Монако
Самая крупная ничья
Франция. Лига 1, 31 тур
Гавр
1 : 1
26.04.2025
Монако
Франция. Лига 1, 1 тур
Гавр
0 : 1
23.08.2026
Монако
Франция. Лига 1, 19 тур
Гавр
0 : 0
24.01.2026
Монако
Франция. Лига 1, 1 тур
Монако
3 : 1
16.08.2025
Гавр
Франция. Лига 1, 31 тур
Гавр
1 : 1
26.04.2025
Монако
Франция. Лига 1, 5 тур
Монако
3 : 1
22.09.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 20 тур
Монако
1 : 1
04.02.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
0 : 0
11.11.2023
Монако
Франция. Лига 1, 30 тур
Монако
0 : 1
04.04.2009
Гавр
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
2 : 3
02.11.2008
Монако
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Гавр
77
Лионель М'Паси
ВР
28
Янис Зуауи
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
5
Венсан Сассо
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
30
Рассул Ндиайе
(К) ЦП
26
Саймон Эбоног
ЦП
7
Амир Ричардсон
ЦП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Монако
1
Лукаш Градецки
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
72
Садибу Сане
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
6
Денис Закария
(К) ОП
8
Ламин Камара
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
10
Александр Головин
АП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
29
Парис Бруннер
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Гавр
1
Диав Мори
ВР
27
Энцо Коффи
ЛЗ
7
Элиас Йелерт
ПЗ
78
Дарен Мосенго
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
44
Ismail Bouneb
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
17
Kaito Mizuta
ЦФ
Монако
16
Филипп Кен
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
49
Илан Туре
ПЗ
19
Папе Кабрал
ЦП
47
S. Benzahra
ЦП
46
Анис Субье
ЦП
14
Мика Бирет
ЦФ
7
Mathys Detourbet
ЦФ
9
O. Konate
ЦФ
3-2-3-1
77
М'Паси
15
Секо
6
Мванга
5
Сассо
28
Зуауи
13
Дукуре
30
Ндиайе
26
Эбоног
7
Ричардсон
38
Саматта
4-1-2-2-1
1
Градецки
2
Вандерсон
72
Сане
15
Дайер
20
Назинью
6
Закария
8
Камара
28
Кулибали
10
Головин
17
Идумбо Мусамбо
29
Бруннер
28
Зуауи
27
Коффи
27
Коффи
28
Зуауи
13
Дукуре
7
Йелерт
7
Йелерт
13
Дукуре
38
Саматта
9
Майя
9
Майя
38
Саматта
26
Эбоног
17
17
26
Эбоног
29
Бруннер
14
Бирет
14
Бирет
29
Бруннер
20
Назинью
49
Туре
49
Туре
20
Назинью
2
Вандерсон
6
Керер
6
Керер
2
Вандерсон
28
Кулибали
46
Субье
46
Субье
28
Кулибали
17
Идумбо Мусамбо
9
9
17
Идумбо Мусамбо
Остались в запасе
Гавр
Монако
78
Дарен Мосенго
ОП
1
Диав Мори
ВР
97
Джибриль Соу
ЦП
44
Ismail Bouneb
ЦП
Главный тренер
Дидье Дигар
16
Филипп Кен
ВР
19
Папе Кабрал
ЦП
47
S. Benzahra
ЦП
7
Mathys Detourbet
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
78
Дарен Мосенго
ОП
1
Диав Мори
ВР
97
Джибриль Соу
ЦП
44
Ismail Bouneb
ЦП
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
19
Папе Кабрал
ЦП
47
S. Benzahra
ЦП
7
Mathys Detourbet
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Главный тренер
Филипе Луис
Гавр
Точно не сыграют
Феликс Мамбимби
ЦФ
Абдулайе Туре
ОП
Стефан Загаду
ЦЗ
Монако
Точно не сыграют
Ансу Фати
ЛВ
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
Мохаммед Салису
ЦЗ
Маттис Аблин
ЦФ
Фоларин Балогун
ЦФ
Эдан Диоп
ЦП
Джордан Тезе
ЦЗ
Такуми Минамино
ЛВ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Монако» в основное время. Семиматчевая беспроигрышная серия в очных встречах, стабильная атака и более высокий класс гостей делают их фаворитами, несмотря на хорошую домашнюю форму «Гавра». Хозяева способны забить, но их оборона уязвима, и вряд ли они сумеют прервать гегемонию монегасков. Рекомендуемая ставка – победа «Монако» с коэффициентом 1,90. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Франции между «Гавром» и «Монако» состоится 23 августа 2026 года в Гавре на стадионе «Стад Океан» и начнется в 18:15 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Okko.

«Гавр» – «Монако»: смотреть онлайн.

1.90
Победа «Монако»
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Автор: Мещеряков Денис
Франция. Лига 1 Монако Гавр
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