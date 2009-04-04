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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Гавр
Монако - Гавр: обзор матча 04 апреля 2009
Монако
04.04.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 30 тур
0 : 1
Завершен
Гавр
76'
М. Самбу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Гавр
Замена
Л. Аруна
️️️️
Й. Леко
Желтая карточка
Х. Алла
ГОЛ! 0:1!
М. Самбу
Замена
Я. Боли
️️️️
К. Анин
Замена
Ф. Нимани
️️️️
П. Чу-Юн
Замена
С. Гакпе
️️️️
К. Мерием
Замена
Д. Айт Бен Идир
️️️️
С. Норо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
89
Йоан Молло
ЦП
14
Камиль Мерием
ЦП
27
Йерко Леко
ЦП
27
Никола Покривац
ЦП
99
Хуан Пабло Пино
АП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Гомес
Гавр
1
Кристоф Рево
ВР
21
Дамьен Флориан Тиксье
ЦЗ
4
Массамба Самбу
ЦЗ
4
Петер Франкур
ЦЗ
6
Кевин Анин
ЦЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
10
Оливье Давидас
ЦП
23
Стефан Норо
ЦП
24
Хасан Алла
ЦП
7
Николя Дьез
ЦП
16
Мамаду Диалло
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Монако
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
19
Патрик Мюллер
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
15
Диего Перес
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
88
Фредерик Нимани
ЦФ
Гавр
30
Майк Ванамель
ВР
3
Николя Жилле
ЦЗ
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
22
Жан Мишаль Лесаж
ЦФ
10
Янник Боли
ЦФ
3-4-1-1
16
Руффье
5
Лоло
20
Модесто
27
Монгонгю
89
Молло
27
Леко
27
Покривац
14
Мерием
99
Пино
30
Пак Чу-Юн
3-2-4-1
1
Рево
4
Франкур
6
Анин
6
Бака
21
Тиксье
4
Самбу
23
Норо
24
Алла
7
Дьез
10
Давидас
16
Диалло
27
Леко
25
Аруна
25
Аруна
27
Леко
14
Мерием
6
Гакпе
6
Гакпе
14
Мерием
30
Пак Чу-Юн
88
Нимани
88
Нимани
30
Пак Чу-Юн
23
Норо
6
Айт Бен Идир
6
Айт Бен Идир
23
Норо
6
Анин
10
Боли
10
Боли
6
Анин
Остались в запасе
Монако
Гавр
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
19
Патрик Мюллер
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
15
Диего Перес
ЦП
Главный тренер
Рикарду Гомес
3
Николя Жилле
ЦЗ
22
Жан Мишаль Лесаж
ЦФ
30
Майк Ванамель
ВР
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Остались в запасе
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
19
Патрик Мюллер
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
15
Диего Перес
ЦП
Остались в запасе
3
Николя Жилле
ЦЗ
22
Жан Мишаль Лесаж
ЦФ
30
Майк Ванамель
ВР
Главный тренер
Рикарду Гомес
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Статистика матча Монако - Гавр
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Гавр
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Лилль
1 : 0
10.10.2026
Гавр
Информация о матче
Главный судья:
Жан-Шарль Койлье
(Сент-Квентин)
Стадион:
Луи II
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