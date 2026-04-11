12 апреля в рамках 29-го тура французской Лиги 1 «Ницца» на своeм поле примет «Гавр». Обе команды находятся в нижней части таблицы и борются за выживание. Никто не хочет проигрывать, но и победные традиции у обоих коллективов отсутствуют напрочь.

«Ницца»

Южане переживают настоящий кошмар на своeм поле. Команда не может выиграть дома уже 8 матчей подряд! Это просто катастрофа для клуба, который претендовал на еврокубки ещe пару лет назад. В атаке швах – 0.6 гола за игру в последних 5 матчах, а оборона пропускает 2.2 гола за матч. Софиан Диоп (9 голов) пытается что-то сделать, но в одиночку не вытянуть. В личных встречах с «Гавром» есть хоть какой-то позитив: «Ницца» забивает в 5 последних матчах против этого соперника. Но в нынешней форме даже это не внушает оптимизма.

«Гавр»

Гости тоже не в форме. Шесть матчей без побед – команда откровенно буксует. В атаке всe печально: 0.6 гола за игру в последних 5 матчах, а оборона пропускает 1.4 гола. Исса Сумаре (6 голов) – не тот человек, который может тащить команду на своих плечах. В личных встречах с «Ниццей» «Гавр» забивает в 3 последних матчах, но этого явно недостаточно, чтобы говорить о каком-то преимуществе. В гостях команда выглядит неубедительно, и вряд ли сегодня что-то изменится.

Факты о командах

«Ницца»

Лучший бомбардир: Софиан Диоп (9 голов)

«Гавр»

Пропускает в 8 из 10 последних матчей

Прогноз на матч «Ницца» – «Гавр»

Встреча двух команд, которые забыли, что такое победа. «Ницца» дома не выигрывает 8 матчей, «Гавр» не побеждает 6 игр. Обе команды мало забивают и много пропускают. Скорее всего, нас ждeт унылое зрелище с минимумом голов. Никто не захочет рисковать, боясь ошибиться. Самым вероятным исходом выглядит ничья – результат, который устроит обе команды, продолжающие свои безвыигрышные серии.

