«Ницца» – «Гавр»: прогноз и ставки на матч 12 апреля 2026 с коэффициентом 3.25

11 апреля 2026 11:31
Ницца - Гавр
12 апр. 2026, воскресенье 18:15 | Франция. Лига 1, 29 тур
12 апреля в рамках 29-го тура французской Лиги 1 «Ницца» на своeм поле примет «Гавр». Обе команды находятся в нижней части таблицы и борются за выживание. Никто не хочет проигрывать, но и победные традиции у обоих коллективов отсутствуют напрочь.

«Ницца»

Южане переживают настоящий кошмар на своeм поле. Команда не может выиграть дома уже 8 матчей подряд! Это просто катастрофа для клуба, который претендовал на еврокубки ещe пару лет назад. В атаке швах – 0.6 гола за игру в последних 5 матчах, а оборона пропускает 2.2 гола за матч. Софиан Диоп (9 голов) пытается что-то сделать, но в одиночку не вытянуть. В личных встречах с «Гавром» есть хоть какой-то позитив: «Ницца» забивает в 5 последних матчах против этого соперника. Но в нынешней форме даже это не внушает оптимизма.

«Гавр»

Гости тоже не в форме. Шесть матчей без побед – команда откровенно буксует. В атаке всe печально: 0.6 гола за игру в последних 5 матчах, а оборона пропускает 1.4 гола. Исса Сумаре (6 голов) – не тот человек, который может тащить команду на своих плечах. В личных встречах с «Ниццей» «Гавр» забивает в 3 последних матчах, но этого явно недостаточно, чтобы говорить о каком-то преимуществе. В гостях команда выглядит неубедительно, и вряд ли сегодня что-то изменится.

Факты о командах

«Ницца»

  • Восемь матчей без побед дома – ужасная серия
  • В атаке кризис: 0.6 гола за последние 5 игр
  • В среднем: 0.60 гола забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Софиан Диоп (9 голов)
  • Забивает в 5 последних очных матчах с «Гавром»

«Гавр»

  • Шесть матчей без побед – команда в кризисе
  • В среднем: 0.60 гола забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 последних очных матчах с «Ниццей»
  • Пропускает в 8 из 10 последних матчей
  • Лучший бомбардир: Исса Сумаре (6 голов)

Прогноз на матч «Ницца» – «Гавр»

Встреча двух команд, которые забыли, что такое победа. «Ницца» дома не выигрывает 8 матчей, «Гавр» не побеждает 6 игр. Обе команды мало забивают и много пропускают. Скорее всего, нас ждeт унылое зрелище с минимумом голов. Никто не захочет рисковать, боясь ошибиться. Самым вероятным исходом выглядит ничья – результат, который устроит обе команды, продолжающие свои безвыигрышные серии.

Рекомендованные ставки

  • Ничья – коэффициент 3.25
  • Тотал меньше 2.5 голов

Автор: Бестужев Павел
Франция. Лига 1 Гавр Ницца
Другие прогнозы
16.04.2026
19:45
1.85
Лига Европы, 1/4 финала
Сельта - Фрайбург
Тотал больше 2.5
16.04.2026
19:45
1.75
Лига конференций, 1/4 финала
АЗ Алкмаар - Шахтер
Тотал больше 2.5
16.04.2026
22:00
1.40
Лига Европы, 1/4 финала
Астон Вилла - Болонья
«Астон Вилла» не проиграет и ТБ 1.5
16.04.2026
22:00
1.88
Лига Европы, 1/4 финала
Бетис - Брага
Тотал меньше 2.5
16.04.2026
22:00
1.62
Лига Европы, 1/4 финала
Ноттингем Форест - Порту
Тотал меньше 2.5
16.04.2026
22:00
1.82
Лига конференций, 1/4 финала
АЕК - Райо Вальекано
Тотал больше 2.5
