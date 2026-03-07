Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Брест» – «Гавр»: прогноз и ставки на матч 8 марта 2026 с коэффициентом 1.8

07 марта 2026 10:51
Брест - Гавр
08 мар. 2026, воскресенье 19:15 | Франция. Лига 1, 25 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Тотал меньше 2.5
Сделать ставку

8 марта в рамках 25 тура чемпионата Франции «Брест» примет «Гавр». Хозяева находятся в середине таблицы, но демонстрируют хорошую форму в последних турах, тогда как гости пытаются стабилизировать результаты и удержаться в безопасной зоне. С учетом текущей статистики именно «Брест» выглядит более уверенно перед этой встречей.

«Брест»

«Брест» занимает 9 место с 33 очками после 24 туров. Команда не проигрывает в пяти матчах подряд и стабильно набирает очки. В последнем туре «Брест» обыграл «Мец» со счетом 1:0, а ранее уверенно справился с «Марселем» и «Лорьяном».

Команда регулярно забивает – серия голов в чемпионате достигла пяти матчей. В последних пяти играх «Брест» забил 8 мячей и пропустил лишь 3. Лучшим бомбардиром остается Ромен Дель Кастийо с 7 голами в 23 матчах.

«Гавр»

«Гавр» располагается на 13 месте с 26 очками. В последнем туре команда уступила «ПСЖ» 0:1, однако до этого смогла обыграть «Тулузу» и «Страсбур». При этом на выезде «Гавр» выступает менее стабильно и не выигрывает уже шесть гостевых матчей подряд.

В последних пяти встречах команда забила 4 мяча и пропустила 6. Лучший бомбардир клуба – Исса Сумаре, на его счету 6 голов в 25 матчах.

Факты о командах

«Брест»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах Лиги 1
  • Забивает в 5 последних матчах чемпионата
  • В среднем: 1.60 забито и 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает «Гавру» в 6 из 8 последних матчей

«Гавр»

  • Не выигрывает в 6 последних гостевых матчах
  • Пропускает в 5 последних матчах чемпионата
  • В среднем: 0.80 забито и 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Уступил в последнем туре «ПСЖ»

Прогноз на матч «Брест» – «Гавр»

По текущей форме «Брест» выглядит более организованной командой. Хозяева уверенно действуют в обороне и регулярно набирают очки, тогда как «Гавр» на выезде играет значительно слабее и допускает ошибки у своих ворот.

«Брест» на своем поле способен контролировать ход встречи и создавать больше опасных моментов. С учетом текущих результатов команд именно хозяева выглядят фаворитами предстоящего матча.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.8
  • Победа «Бреста» с форой (0)

1.80
Тотал меньше 2.5
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Франция. Лига 1 Гавр Брест
Другие прогнозы
09.03.2026
14:00
1.40
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Ротор - Урал
Тотал меньше 2.5
09.03.2026
16:00
1.50
Турция. Суперлига, 25 тур
Эюпспор - Коджаэлиспор
«Коджаелиспор» с форой (0)
09.03.2026
16:30
1.85
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Локомотив - Ахмат
Тотал больше 2.5
09.03.2026
16:30
1.53
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Рух - Металлист 1925
Тотал меньше 2.5
09.03.2026
17:00
1.97
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Арсенал - Волга
Обе забьют — да
09.03.2026
19:00
1.48
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Верес - ЛНЗ
Тотал меньше 2.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 