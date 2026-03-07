8 марта в рамках 25 тура чемпионата Франции «Брест» примет «Гавр». Хозяева находятся в середине таблицы, но демонстрируют хорошую форму в последних турах, тогда как гости пытаются стабилизировать результаты и удержаться в безопасной зоне. С учетом текущей статистики именно «Брест» выглядит более уверенно перед этой встречей.

«Брест»

«Брест» занимает 9 место с 33 очками после 24 туров. Команда не проигрывает в пяти матчах подряд и стабильно набирает очки. В последнем туре «Брест» обыграл «Мец» со счетом 1:0, а ранее уверенно справился с «Марселем» и «Лорьяном».

Команда регулярно забивает – серия голов в чемпионате достигла пяти матчей. В последних пяти играх «Брест» забил 8 мячей и пропустил лишь 3. Лучшим бомбардиром остается Ромен Дель Кастийо с 7 голами в 23 матчах.

«Гавр»

«Гавр» располагается на 13 месте с 26 очками. В последнем туре команда уступила «ПСЖ» 0:1, однако до этого смогла обыграть «Тулузу» и «Страсбур». При этом на выезде «Гавр» выступает менее стабильно и не выигрывает уже шесть гостевых матчей подряд.

В последних пяти встречах команда забила 4 мяча и пропустила 6. Лучший бомбардир клуба – Исса Сумаре, на его счету 6 голов в 25 матчах.

Факты о командах

«Брест»

Не проигрывает в 5 последних матчах Лиги 1

Забивает в 5 последних матчах чемпионата

В среднем: 1.60 забито и 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает «Гавру» в 6 из 8 последних матчей

«Гавр»

Не выигрывает в 6 последних гостевых матчах

Пропускает в 5 последних матчах чемпионата

В среднем: 0.80 забито и 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Уступил в последнем туре «ПСЖ»

Прогноз на матч «Брест» – «Гавр»

По текущей форме «Брест» выглядит более организованной командой. Хозяева уверенно действуют в обороне и регулярно набирают очки, тогда как «Гавр» на выезде играет значительно слабее и допускает ошибки у своих ворот.

«Брест» на своем поле способен контролировать ход встречи и создавать больше опасных моментов. С учетом текущих результатов команд именно хозяева выглядят фаворитами предстоящего матча.

Рекомендованные ставки: