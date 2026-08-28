Матч 2 тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Гавром» пройдет 29 августа 2026 года в Лионе на стадионе «Групама Стэдиум». Хозяева уверенно стартовали, обыграв на выезде «Тулузу» (2:0), и с тремя очками располагаются на четвeртом месте. Гости, напротив, начали сезон с поражения от «Монако» (0:1) и пока не имеют очков. При этом в очных противостояниях «Лион» имеет подавляющее преимущество – он не проигрывает «Гавру» в одиннадцати из тринадцати последних матчей. Сможет ли «Гавр» прервать эту неудачную серию и навязать борьбу фавориту на его поле, или хозяева продолжат своe доминирование и одержат вторую победу подряд?

Кто победит в матче

«Лион» подходит к игре в статусе безоговорочного фаворита благодаря отличной форме и тотальному преимуществу над «Гавром». Команда не проигрывает сопернику в одиннадцати из тринадцати последних матчей, а в атаке стабильна – она забивает в пяти последних встречах, в среднем принося 1,60 гола за последние пять игр. В стартовом туре «Лион» уверенно переиграл «Тулузу» (2:0), подтвердив свою готовность к сезону. Оборона хозяев пропускает в среднем 1,00 мяча, что позволяет им сдерживать атаки соперника. В очных встречах с «Гавром» лионцы также регулярно забивают и редко уступают. Домашняя поддержка и уверенность в своих силах делают «Лион» явным претендентом на победу.

«Гавр» подходит к матчу с противоположными настроениями. Команда проиграла стартовый тур «Монако» (0:1) и испытывает проблемы в атаке – в среднем 0,80 гола за последние пять матчей. При этом оборона гостей пропускает 1,20 мяча за тот же период, что указывает на относительную надежность. Однако в очных встречах с «Лионом» статистика удручающая – всего шесть побед в 22 матчах, и в последних матчах на выезде они часто уступали. В товарищеских матчах «Гавр» выглядел нестабильно: победа над «Ле-Маном» (1:0) чередовалась с поражениями от «Реал Овьедо» (2:3) и «Ипсвича» (0:1). Гостям будет сложно прервать свою неудачную серию на поле столь уверенного соперника.

Итоговый вывод: «Лион» является безоговорочным фаворитом благодаря отличной форме, преимуществу в очных встречах и домашней поддержке. «Гавр» мало забивает и редко побеждает в Лионе, что делает победу хозяев с разницей как минимум в один мяч наиболее вероятным сценарием.

Форма и история личных встреч

В 22 очных матчах «Лион» одержал 13 побед, «Гавр» – 6, ещe 3 встречи завершились вничью. При этом хозяева не проигрывают в одиннадцати из тринадцати последних матчей против «Гавра» и забивают в последних очных встречах. Текущая форма «Гавра» – поражение в стартовом туре и низкая результативность, тогда как «Лион» стабильно забивает и редко уступает. Очная статистика и класс хозяев склоняют чашу весов в пользу «Лиона», который должен уверенно взять три очка.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Лиона» с разницей как минимум в один мяч. Отличная форма хозяев, их стабильная атака и подавляющее преимущество в очных встречах, а также низкая результативность гостей делают исход очевидным. «Гавр» способен забить, но его атакующие проблемы вряд ли позволят ему избежать поражения. Рекомендуемая ставка – победа «Лиона» с форой (-1) с коэффициентом 1.78. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Гавром» состоится 29 августа 2026 года в Лионе на стадионе «Групама Стэдиум» и начнется в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Okko.