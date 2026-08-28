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«Лион» – «Гавр»: кто победит в матче 2 тура Лиги 1 2026/2027

28 августа 2026 10:46
Лион - Гавр
29 авг. 2026, суббота 21:45 | Франция. Лига 1, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.78
Победа «Лиона» с форой (-1)
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Матч 2 тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Гавром» пройдет 29 августа 2026 года в Лионе на стадионе «Групама Стэдиум». Хозяева уверенно стартовали, обыграв на выезде «Тулузу» (2:0), и с тремя очками располагаются на четвeртом месте. Гости, напротив, начали сезон с поражения от «Монако» (0:1) и пока не имеют очков. При этом в очных противостояниях «Лион» имеет подавляющее преимущество – он не проигрывает «Гавру» в одиннадцати из тринадцати последних матчей. Сможет ли «Гавр» прервать эту неудачную серию и навязать борьбу фавориту на его поле, или хозяева продолжат своe доминирование и одержат вторую победу подряд?

Кто победит в матче

«Лион» подходит к игре в статусе безоговорочного фаворита благодаря отличной форме и тотальному преимуществу над «Гавром». Команда не проигрывает сопернику в одиннадцати из тринадцати последних матчей, а в атаке стабильна – она забивает в пяти последних встречах, в среднем принося 1,60 гола за последние пять игр. В стартовом туре «Лион» уверенно переиграл «Тулузу» (2:0), подтвердив свою готовность к сезону. Оборона хозяев пропускает в среднем 1,00 мяча, что позволяет им сдерживать атаки соперника. В очных встречах с «Гавром» лионцы также регулярно забивают и редко уступают. Домашняя поддержка и уверенность в своих силах делают «Лион» явным претендентом на победу.

«Гавр» подходит к матчу с противоположными настроениями. Команда проиграла стартовый тур «Монако» (0:1) и испытывает проблемы в атаке – в среднем 0,80 гола за последние пять матчей. При этом оборона гостей пропускает 1,20 мяча за тот же период, что указывает на относительную надежность. Однако в очных встречах с «Лионом» статистика удручающая – всего шесть побед в 22 матчах, и в последних матчах на выезде они часто уступали. В товарищеских матчах «Гавр» выглядел нестабильно: победа над «Ле-Маном» (1:0) чередовалась с поражениями от «Реал Овьедо» (2:3) и «Ипсвича» (0:1). Гостям будет сложно прервать свою неудачную серию на поле столь уверенного соперника.

Итоговый вывод: «Лион» является безоговорочным фаворитом благодаря отличной форме, преимуществу в очных встречах и домашней поддержке. «Гавр» мало забивает и редко побеждает в Лионе, что делает победу хозяев с разницей как минимум в один мяч наиболее вероятным сценарием.

Форма и история личных встреч

В 22 очных матчах «Лион» одержал 13 побед, «Гавр» – 6, ещe 3 встречи завершились вничью. При этом хозяева не проигрывают в одиннадцати из тринадцати последних матчей против «Гавра» и забивают в последних очных встречах. Текущая форма «Гавра» – поражение в стартовом туре и низкая результативность, тогда как «Лион» стабильно забивает и редко уступает. Очная статистика и класс хозяев склоняют чашу весов в пользу «Лиона», который должен уверенно взять три очка.

Личные встречи
Побед - 5 (56%)
Ничьих - 3 (33%)
Побед - 1 (11%)
15
Забитых мячей
7
1.67
В среднем за матч
0.78
4:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч
Франция. Лига 1, 26 тур
Лион
4 : 2
16.03.2025
Гавр
Самая крупная ничья
Франция. Лига 1, 2 тур
Лион
1 : 1
29.08.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 2 тур
Лион
1 : 1
29.08.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 26 тур
Гавр
0 : 0
15.03.2026
Лион
Франция. Лига 1, 16 тур
Лион
1 : 0
14.12.2025
Гавр
Франция. Лига 1, 26 тур
Лион
4 : 2
16.03.2025
Гавр
Франция. Лига 1, 8 тур
Гавр
0 : 4
20.10.2024
Лион
Франция. Лига 1, 18 тур
Гавр
3 : 1
14.01.2024
Лион
Франция. Лига 1, 5 тур
Лион
0 : 0
17.09.2023
Гавр
Франция. Лига 1, 24 тур
Лион
3 : 1
15.02.2009
Гавр
Франция. Лига 1, 6 тур
Гавр
0 : 1
20.09.2008
Лион
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Лион
1
Доминик Грейф
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
20
Феликс Бахер
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
13
Закари Атекаме
ПЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
23
Тайлер Мортон
ЦП
8
Корентен Толиссо
(К) ЦП
2
Мадс Бидструп
ЦП
26
Каиль Будаш
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Гавр
77
Лионель М'Паси
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
30
Рассул Ндиайе
(К) ЦП
26
Саймон Эбоног
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
7
Амир Ричардсон
ЦП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
17
Kaito Mizuta
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
6
Таннер Тессманн
ЦП
18
Халис Мера
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
99
Ной Нартей
АП
10
Павел Шулц
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
39
Малик Фофана
ПВ
Гавр
93
Готье Гайо
ВР
27
Энцо Коффи
ЛЗ
5
Венсан Сассо
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
15
Элиас Йелерт
ПЗ
78
Дарен Мосенго
ОП
44
Ismail Bouneb
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
4-3-2-1
1
Грейф
3
Тальяфико
20
Бахер
19
Ниахате
13
Атекаме
23
Мортон
8
Толиссо
2
Бидструп
7
Нуама
26
Будаш
17
Опенда
4-4-2
77
М'Паси
5
Туба
6
Мванга
15
Секо
12
Пембеле
26
Эбоног
97
Соу
7
Ричардсон
30
Ндиайе
17
38
Саматта
2
Бидструп
99
Нартей
99
Нартей
2
Бидструп
7
Нуама
10
Шулц
10
Шулц
7
Нуама
3
Тальяфико
16
Абнер
16
Абнер
3
Тальяфико
26
Будаш
39
Фофана
39
Фофана
26
Будаш
13
Дукуре
13
Дукуре
17
9
Майя
9
Майя
17
12
Пембеле
27
Коффи
27
Коффи
12
Пембеле
38
Саматта
5
Сассо
5
Сассо
38
Саматта
Остались в запасе
Лион
Гавр
6
Таннер Тессманн
ЦП
18
Халис Мера
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
40
Реми Дескамп
ВР
Главный тренер
Паулу Фонсека
15
Элиас Йелерт
ПЗ
78
Дарен Мосенго
ОП
93
Готье Гайо
ВР
44
Ismail Bouneb
ЦП
Главный тренер
Дидье Дигар
Остались в запасе
6
Таннер Тессманн
ЦП
18
Халис Мера
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
40
Реми Дескамп
ВР
Остались в запасе
15
Элиас Йелерт
ПЗ
78
Дарен Мосенго
ОП
93
Готье Гайо
ВР
44
Ismail Bouneb
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Дидье Дигар
Лион
Точно не сыграют
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Реми Химбер
ЛВ
Ноам Камара
ЦЗ
Рубен Клюйверт
ЦЗ
Гавр
Точно не сыграют
Феликс Мамбимби
ЦФ
Абдулайе Туре
ОП
Стефан Загаду
ЦЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Лиона» с разницей как минимум в один мяч. Отличная форма хозяев, их стабильная атака и подавляющее преимущество в очных встречах, а также низкая результативность гостей делают исход очевидным. «Гавр» способен забить, но его атакующие проблемы вряд ли позволят ему избежать поражения. Рекомендуемая ставка – победа «Лиона» с форой (-1) с коэффициентом 1.78. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Гавром» состоится 29 августа 2026 года в Лионе на стадионе «Групама Стэдиум» и начнется в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Okko.

«Лион» – «Гавр»: смотреть онлайн.

1.78
Победа «Лиона» с форой (-1)
Сделать ставку
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Автор: Рассказов Михаил
Франция. Лига 1 Гавр Лион
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