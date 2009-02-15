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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Гавр
Лион - Гавр: обзор матча 15 февраля 2009
Лион
15.02.2009, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 24 тур
3 : 1
Завершен
Гавр
34'
Эдерсон
74'
Жуниньо
82'
Л. Нестор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Гавр
Желтая карточка
Ф. Маранж
Замена
М. Пьянич
️️️️
Эдерсон
Замена
Ж. Кана-Бийик
️️️️
Л. Нестор
ГОЛ! 2:1!
Л. Нестор
Замена
Ф. Пикьонн
️️️️
К. Бензема
Замена
О. Давидас
️️️️
С. Норо
ГОЛ! 2:0!
Жуниньо
Замена
Л. Нестор
️️️️
М. Самбу
Вторая желтая
Д. Менса
Желтая карточка
Ж. Тулалан
Желтая карточка
М. Самбу
Желтая карточка
Д. Менса
Желтая карточка
Эдерсон
ГОЛ! 1:0!
Эдерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Уго Льорис
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
4
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
3
Крис
ЦЗ
26
Джон Менса
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
28
Жереми Тулалан
ЦП
17
Жан Макун
ЦП
19
Жуниньо
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Гавр
1
Кристоф Рево
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
4
Массамба Самбу
ЦЗ
18
Абассе Ба
ЦЗ
4
Петер Франкур
ЦЗ
6
Кевин Анин
ЦЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
23
Стефан Норо
ЦП
24
Хасан Алла
ЦП
7
Амаду Алассан
ЦФ
16
Мамаду Диалло
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
40
Антони Мунье
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
9
Яннис Тафе
ЦФ
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
Гавр
30
Джонни Пласид
ВР
21
Дамьен Флориан Тиксье
ЦЗ
14
Лоик Нестор
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
10
Оливье Давидас
ЦП
22
Жан Мишаль Лесаж
ЦФ
4-4-1
1
Льорис
6
Гроссо
3
Крис
26
Менса
4
Бумсонг
10
Эдерсон
17
Макун
19
Жуниньо
28
Тулалан
9
Бензема
3-2-2-2
1
Рево
4
Франкур
6
Анин
6
Бака
18
Ба
28
Маранж
23
Норо
24
Алла
16
Диалло
7
Алассан
10
Эдерсон
15
Пьянич
15
Пьянич
10
Эдерсон
9
Бензема
10
Пикьонн
10
Пикьонн
9
Бензема
23
Норо
10
Давидас
10
Давидас
23
Норо
4
Самбу
14
Нестор
14
Нестор
4
Самбу
Нестор
27
Кана-Бийик
27
Кана-Бийик
Нестор
Остались в запасе
Лион
Гавр
9
Яннис Тафе
ЦФ
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
40
Антони Мунье
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
21
Дамьен Флориан Тиксье
ЦЗ
22
Жан Мишаль Лесаж
ЦФ
30
Джонни Пласид
ВР
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Остались в запасе
9
Яннис Тафе
ЦФ
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
40
Антони Мунье
ЦП
Остались в запасе
21
Дамьен Флориан Тиксье
ЦЗ
22
Жан Мишаль Лесаж
ЦФ
30
Джонни Пласид
ВР
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Статистика матча Лион - Гавр
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Гавр
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Лилль
1 : 0
10.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
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