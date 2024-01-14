Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Гавр - Лион
Гавр - Лион: обзор матча 14 января 2024
Гавр
14.01.2024, воскресенье, 19:05
Франция. Лига 1, 18 тур
3 : 1
Завершен
Лион
18'
Г. Льорис
50'
Э. Сабби
62'
К. Опери
54'
А. Ляказетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гавр - Лион
90'
+1
Замена
Адриэлсон
️️️️
Р. Шерки
90'
Красная карточка
Д. Чалета-Цар
Желтая карточка
К. Опери
87'
Замена
Н. Мбемба
️️️️
У. Таргаллин
85'
Замена
У. Эль-Хаджам
️️️️
Ж. Касимир
85'
70'
Замена
М. Фофана
️️️️
Э. Мэйтленд-Найлс
Замена
А. Жужу
️️️️
Э. Сабби
70'
Замена
Н. Алиуи
️️️️
Д. Кузяев
70'
ГОЛ! 3:1!
К. Опери
Пас отдал
Д. Кузяев
62'
54'
ГОЛ! 2:1!
А. Ляказетт
Пас отдал
Р. Шерки
ГОЛ! 2:0!
Э. Сабби
50'
32'
Замена
С. Кумбеди
️️️️
Д. Морейра
ГОЛ! 1:0!
Г. Льорис
Пас отдал
К. Опери
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гавр
16
Артюр Десма
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
12
Аруна Санганте
(К)
ЦЗ
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
28
Уссама Таргаллин
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
8
Яссин Кехта
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ПВ
77
Жосуэ Касимир
ПВ
Главный тренер
Лука Эльснер
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
22
Диегу Морейра
ЛВ
22
Клинтон Мата
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Райан Шерки
АП
6
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
91
Александр Ляказетт
(К)
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Гавр
16
Матье Горжелен
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
10
Набиль Алиуи
ЛВ
27
Алуа Конфа
ОП
26
Нолан Мбемба
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
9
Стив Нгура
ЦФ
7
Антуан Жужу
ЦФ
Лион
25
Джастин Бенги
ВР
17
Энрике
ЛЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
14
Махамаду Диавара
ЦП
24
Поль Акуоку
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
34
Адриэлсон
ЦФ
3-2-3-2
16
Десма
12
Санганте
4
Юте-Кинкуэ
4
Льорис
21
Опери
77
Него
28
Таргаллин
14
Кузяев
8
Кехта
11
Сабби
77
Касимир
3-4-2-1
1
Лопеш
15
О'Брайен
15
Чалета-Цар
3
Тальяфико
6
Мэйтленд-Найлс
8
Какере
8
Толиссо
22
Мата
10
Шерки
22
Морейра
91
Ляказетт
77
Касимир
2
Эль-Хаджам
2
Эль-Хаджам
77
Касимир
28
Таргаллин
26
Мбемба
26
Мбемба
28
Таргаллин
14
Кузяев
10
Алиуи
10
Алиуи
14
Кузяев
11
Сабби
7
Жужу
7
Жужу
11
Сабби
22
Морейра
26
Кумбеди
26
Кумбеди
22
Морейра
6
Мэйтленд-Найлс
39
Фофана
39
Фофана
6
Мэйтленд-Найлс
10
Шерки
34
Адриэлсон
34
Адриэлсон
10
Шерки
Остались в запасе
Гавр
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
9
Стив Нгура
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
25
Джастин Бенги
ВР
17
Энрике
ЛЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
14
Махамаду Диавара
ЦП
24
Поль Акуоку
ЦП
Главный тренер
Пьер Саж
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
9
Стив Нгура
ЦФ
Остались в запасе
25
Джастин Бенги
ВР
17
Энрике
ЛЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
14
Махамаду Диавара
ЦП
24
Поль Акуоку
ЦП
Главный тренер
Лука Эльснер
Главный тренер
Пьер Саж
Статистика матча Гавр - Лион
1
1
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
7
Нарушения
15
4
Офсайды
3
1
Количество передач
431
588
Сейвы
1
5
Точность передач %
85
88
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
0.93
0.7
Матчи команд
Гавр
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Лион
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
- : -
29.11.2026
Монако
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Информация о матче
Главный судья:
Gael Angoula, France
Стадион:
Стад Осеан
Новости команд
Все
Гавр
Лион
Лига 1: шансы «Гавра» и «Страсбура» на победу в матче 12-го тура
10:30
«Лион» – «Лиллестрем»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:16
Лига Европы: шансы «Лиона» и «Лиллестрема» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Лилль» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Труа» – «Гавр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Лига 1: шансы «Гавра» и «Страсбура» на победу в матче 12-го тура
10:30
«Труа» – «Гавр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Труа» и «Гавра» на победу в матче 11 тура
19 ноября
«Гавр» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Гавра» и «Лорьяна» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лион» – «Лиллестрем»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:16
Лига Европы: шансы «Лиона» и «Лиллестрема» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Лилль» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
20 ноября
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+