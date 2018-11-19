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26.01.2017 10:00«Мы были лучшими, но все равно проиграли». 5 тенденций Кубка Африки – турнира, который вы не смотритеВ этом году Кубок Африки исчез с общедоступных экранов. Но играют там по-прежнему весело. «Бомбардир» рассказывает и показывает все самое веселое, что произошло на групповом этапе забытого турнира.2
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28.03.2016 11:00Футболисты из Африки больше не стоят копейки. Обамеянг может перейти в «Реал» или «МЮ» за 70 млн евро. Яя Туре просит жирный контракт у «Сити» или любого нового клуба. «Бомбардир» выяснил, какими способами африканские футболисты пробиваются на вершину мирового спорта: от рваных кроссовок до бутс со стразами.