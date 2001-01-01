Кубок африканских наций. 2025 Отборочные матчи к ЧМ. Африка. Первый этап 2024/2025 Кубок африканских наций. 2021 Кубок африканских наций. Групповой этап 2017 Отборочные матчи к ЧМ. Африка. Групповой этап 2016/2017 Кубок Африканских Наций. Групповой этап 2015 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка. 2012/2013 Кубок Африканских Наций. Групповой раунд 2012 Кубок Африканских Наций. 2010