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    Состав сборной Габона по футболу

    Сайт www.les-pantheres.com
    Тренер Патрис Неве
    Статистика по турнирам:
    Игрок Клуб Нац Поз Воз И Г П Ж К
    1 Амономе Жан-Ноэль Нет клуба Габон Вра 25 4 0 1 0 0
    5 Экюэль-Манга Бруно Дижон Дижон Габон Защ 34 4 0 0 2 0
    6 Обьянг Жоанн Родез Родез Габон Защ 29 4 0 0 1 0
    8 Палун Ллойд Бастия Бастия Габон Франция Защ 34 3 0 0 0 0
    3 Ойоно Антони Булонь Булонь Габон Защ 21 3 0 0 0 0
    25 Ассуму Жуниор Обань Обань Габон Защ 27 2 0 0 0 0
    4 Обисса Сидней Вильфранш Вильфранш Габон Защ 22 2 0 0 0 1
    28 Н'Гакуту Яннис Лион-Дюшер Лион-Дюшер Габон Защ 24 2 0 0 0 0
    2 Мукету-Муссунда Алекс Нет клуба Габон Защ 22 2 0 0 0 0
    17 Бийого Поко Андре Алтай Алтай Габон Пол 30 4 0 0 2 0
    12 Канга Каку Гуелор Црвена Звезда Црвена Звезда Габон Пол 32 4 0 1 1 0
    Аллевина Джим Клермон Клермон Габон Пол 28 4 2 0 1 0
    14 Амека Луис Нет клуба Габон Пол 26 4 0 0 0 0
    20 Буанга Денис Сент-Этьен Сент-Этьен Габон Пол 28 3 0 0 1 0
    24 Самбисса Давид Камбур Камбур Габон Франция Пол 27 1 0 0 0 0
    19 Мартинссон Нгуали Серж-Жуниор Горица Горица Габон Пол 31 1 0 0 0 0
    7 Бупендза Аарон Нет клуба Габон Нап 26 4 1 0 2 0
    10 Мейе Аксель Нет клуба Габон Нап 27 2 0 0 0 0
    13 Майи Кевин Денизлиспор Денизлиспор Габон Франция Нап 30 1 0 0 0 0
    16 Мезуи Энтони Нет клуба Габон Вра 31 - - - - -
    Всего игроков: 20, из них вратарей: 2, защитников: 8, полузащитников: 7, нападающих: 3
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