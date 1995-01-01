Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Клуб
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|1
|Амономе Жан-Ноэль
|Нет клуба
|Вра
|25
|4
|0
|1
|0
|0
|5
|Экюэль-Манга Бруно
|Дижон
|Защ
|34
|4
|0
|0
|2
|0
|6
|Обьянг Жоанн
|Родез
|Защ
|29
|4
|0
|0
|1
|0
|8
|Палун Ллойд
|Бастия
|Защ
|34
|3
|0
|0
|0
|0
|3
|Ойоно Антони
|Булонь
|Защ
|21
|3
|0
|0
|0
|0
|25
|Ассуму Жуниор
|Обань
|Защ
|27
|2
|0
|0
|0
|0
|4
|Обисса Сидней
|Вильфранш
|Защ
|22
|2
|0
|0
|0
|1
|28
|Н'Гакуту Яннис
|Лион-Дюшер
|Защ
|24
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|Мукету-Муссунда Алекс
|Нет клуба
|Защ
|22
|2
|0
|0
|0
|0
|17
|Бийого Поко Андре
|Алтай
|Пол
|30
|4
|0
|0
|2
|0
|12
|Канга Каку Гуелор
|Црвена Звезда
|Пол
|32
|4
|0
|1
|1
|0
|Аллевина Джим
|Клермон
|Пол
|28
|4
|2
|0
|1
|0
|14
|Амека Луис
|Нет клуба
|Пол
|26
|4
|0
|0
|0
|0
|20
|Буанга Денис
|Сент-Этьен
|Пол
|28
|3
|0
|0
|1
|0
|24
|Самбисса Давид
|Камбур
|Пол
|27
|1
|0
|0
|0
|0
|19
|Мартинссон Нгуали Серж-Жуниор
|Горица
|Пол
|31
|1
|0
|0
|0
|0
|7
|Бупендза Аарон
|Нет клуба
|Нап
|26
|4
|1
|0
|2
|0
|10
|Мейе Аксель
|Нет клуба
|Нап
|27
|2
|0
|0
|0
|0
|13
|Майи Кевин
|Денизлиспор
|Нап
|30
|1
|0
|0
|0
|0
|16
|Мезуи Энтони
|Нет клуба
|Вра
|31
|-
|-
|-
|-
|-
Всего игроков: 20, из них вратарей: 2, защитников: 8, полузащитников: 7, нападающих: 3