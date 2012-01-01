Турниры:
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Марокко
|3
|2
|1
|0
|5:2
|+3
|7
|2.
|Габон
|3
|1
|2
|0
|4:3
|+1
|5
|3.
|Коморские Острова
|3
|1
|0
|2
|3:5
|-2
|3
|4.
|Гана
|3
|0
|1
|2
|3:5
|-2
|1
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Марокко
|2
|2
|0
|0
|3:0
|+3
|6
|2.
|Габон
|2
|0
|2
|0
|3:3
|0
|2
|3.
|Гана
|1
|0
|0
|1
|2:3
|-1
|0
|4.
|Коморские Острова
|1
|0
|0
|1
|0:1
|-1
|0
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Габон
|1
|1
|0
|0
|1:0
|+1
|3
|2.
|Коморские Острова
|2
|1
|0
|1
|3:4
|-1
|3
|3.
|Марокко
|1
|0
|1
|0
|2:2
|0
|1
|4.
|Гана
|2
|0
|1
|1
|1:2
|-1
|1