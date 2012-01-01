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    Сборная Габона по футболу - Таблица

    Сайт www.les-pantheres.com
    Тренер Патрис Неве
    Турниры:
    Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Марокко 3 2 1 0 5:2 +3 7
    2. Габон 3 1 2 0 4:3 +1 5
    3. Коморские Острова 3 1 0 2 3:5 -2 3
    4. Гана 3 0 1 2 3:5 -2 1
    Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Марокко 2 2 0 0 3:0 +3 6
    2. Габон 2 0 2 0 3:3 0 2
    3. Гана 1 0 0 1 2:3 -1 0
    4. Коморские Острова 1 0 0 1 0:1 -1 0
    Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Габон 1 1 0 0 1:0 +1 3
    2. Коморские Острова 2 1 0 1 3:4 -1 3
    3. Марокко 1 0 1 0 2:2 0 1
    4. Гана 2 0 1 1 1:2 -1 1
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