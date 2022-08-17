- 17 августа 2022
- 16:35 Кубок России. Любительский «Темп» под руководством экс-игрока «Локо» победил в дерби барнаульское «Динамо» 2
- 22 сентября 2021
- 14:35 Кубок России. «Нижний Новгород» победил барнаульское «Динамо» на выезде
- 18 сентября 2021
- 23:10 Назначены судьи на матчи Кубка России с участием клубов РПЛ 3
- 20 июля 2021
- 19:26 ФНЛ 2. «Амкар» обыграл барнаульское «Динамо» в дебютном матче во втором дивизионе 4
- 15 апреля 2021
- 17:54 Три игрока барнаульского «Динамо» отстранены от футбола на шесть месяцев за причастность к игре на ставках 2
- 24 ноября 2020
- 14:39 Игроков барнаульского «Динамо» заподозрили в ставках на собственные матчи
- 12 ноября 2020
- 15:06 «Динамо» Барнаул: «Видимо, Соболев забыл про реальную футбольную жизнь, сравнив «Спартак» и нашу школу» 16
- 25 сентября 2018
- 15:03 Кубок России. «Оренбург» победил барнаульское «Динамо» и вышел в 1/8 финала 4
- 22 августа 2018
- 22:42 Девять клубов ПФЛ вышли в 1/16 Кубка России, где сыграют с командами РПЛ 36
- 24 августа 2016
- 16:27 Кубок России. «Енисей» вышел в 1/16 финала турнира, где сыграет с ЦСКА 4