Матч 21-го тура Второй лиги России пройдет на стадионе «Кристалл», где «Акрон-2» встретится с «Динамо Барнаул». Обе команды находятся в непростом положении: хозяева занимают 13-е место с 15 очками, а гости – 10-е место с 20 очками. Команды имеют нестабильные показатели как в атаке, так и в обороне, что делает этот матч важным для обеих сторон в борьбе за улучшение позиций в таблице.

Анализ команды «Акрон-2»

Под руководством Рената Мифтахова «Акрон-2» показывает средние результаты. Команда не может выиграть в 4 последних матчах, однако забивает стабильно – в последних 5 играх «Акрон-2» неизменно поражает ворота соперников. Проблема заключается в обороне – команда пропустила 6 голов за последние 5 матчей. С другой стороны, в среднем «Акрон-2» забивает 1.20 гола за игру, что говорит о потенциале команды в атаке.

Последние 5 матчей:

Ключевые показатели:

Забивает в среднем 1.20 гола за игру

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру

Забивает в 5 последних матчах

Анализ команды «Динамо Барнаул»

Команда Олега Яковлева также испытывает сложности. «Динамо Барнаул» пропустило 10 голов за последние 5 матчей, что говорит о слабой игре в защите. В атаке дела обстоят еще хуже: команда забила всего 2 гола за этот период, что составляет 0.40 гола за игру. Несмотря на это, в одном из последних матчей «Динамо Барнаул» удалось победить «Рубин-2» со счетом 2:0, что может служить мотивацией перед предстоящей встречей.

Последние 5 матчей:

Ключевые показатели:

Забивает в среднем 0.40 гола за игру

Пропускает в среднем 2.00 гола за игру

Проиграл 3 из последних 5 матчей

Тактический разбор

Обе команды испытывают трудности как в атаке, так и в обороне. «Акрон-2» стабильно забивает, но проблемы с защитой не позволяют набирать очки. «Динамо Барнаул» обладает еще более слабой атакой, но также имеет уязвимую оборону, которая регулярно пропускает. Матч будет борьбой команд, стремящихся исправить свою статистику, и многое будет зависеть от того, кто первым воспользуется ошибками соперника.

Личные встречи

08.06.2024 – «Динамо Барнаул» 0:1 «Акрон-2»

24.09.2023 – «Акрон-2» 0:2 «Динамо Барнаул»

29.07.2023 – «Динамо Барнаул» 5:0 «Акрон-2»

Коэффициенты букмекера:

Победа «Акрон-2»: 2.40

Ничья: 3.10

Победа «Динамо Барнаул»: 2.80

Рекомендации для ставок:

Наиболее безопасная ставка: Обе забьют (1.90). Обе команды нестабильны в обороне, и вероятность голов с обеих сторон велика.

Умеренная ставка: Ничья (3.10). Ожидается равная борьба, и ничейный результат может стать справедливым исходом встречи.

Более рискованная ставка: Победа «Акрон-2» (2.40). Учитывая стабильность «Акрон-2» в забивании голов, команда имеет шансы на победу.

Рекомендация: Обе забьют за коэффициент 1.90.