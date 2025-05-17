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Прогноз на точный счёт матча «Волна» – «Динамо Барнаул»: Вторая лига Б, 18 мая 2025

17 мая 2025 13:11
Волна - Динамо Брл
18 мая 2025, воскресенье 14:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
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6.40
Точный счёт 2:1 в пользу «Волны Ковернино»
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18 мая на стадионе «Спорткомплекс Купера» в Ковернине пройдeт матч 6-го тура Второй лиги Б между «Волной» и «Динамо Барнаул». Обе команды находятся в середине таблицы и показывают результативный футбол. «Волна» особенно опасна на своeм поле, где побеждает в трeх матчах подряд, а «Динамо» стремится продолжить серию без поражений. Матч обещает быть равным по борьбе и насыщенным моментами у обоих ворот.

«Волна Ковернино»

Хозяева подходят к поединку с 9 очками после 5 туров и располагаются на 5-й строчке. Команда демонстрирует отличную результативность, забивая в 22 матчах подряд – уникальная серия в дивизионе. За последние 5 встреч «Волна» отличилась 7 раз (в среднем 1.4 за игру) и пропустила 5 мячей.

Формат игры на домашнем поле – агрессивное давление и быстрые атаки. Лидером нападения остаeтся Бахадур Соколов, оформивший 2 гола за два выхода в старте. Основной упор сделан на креативную игру в атаке и надeжность центра поля. Несмотря на поражение от «Амкара» (1:3), команда выглядит боеспособно, особенно при поддержке трибун.

«Динамо Барнаул»

Гости после пяти туров набрали 8 очков и занимают 8-е место. В последних матчах «Динамо» не проигрывает – три тура без поражений. За этот период команда забила 5 голов (в среднем 1.0 за игру), но пропустила 9 (1.8 в среднем), что указывает на нестабильность обороны.

Команда делает ставку на быструю игру в атаке и вертикальные передачи. Несмотря на провал с «Амкаром» (1:6), удалось стабилизировать результаты и сыграть вничью с «Оренбургом-2» и «КДВ». Проблема остаeтся прежней – высокая уязвимость в защите при стандартных положениях и низкая плотность в центре поля.

Факты о командах:

Волна Ковернино

  • Побеждает в 3 домашних матчах подряд
  • Забивает в 22 матчах подряд
  • В среднем 1.4 забитого и 1.0 пропущенного мяча за игру
  • 9 очков после 5 туров

Динамо Барнаул

  • Не проигрывает в 3 матчах
  • Пропускает в среднем 1.8 гола за игру
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей
  • 8 очков после 5 туров

Личные встречи
100% (2)
0% (0)
0% (0)
4
Забитых мячей
1
2
В среднем за матч
0.5
2:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:1
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 24 тур
Динамо Брл
0 : 2
05.10.2024
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29.06.2024
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Прогноз на матч «Волна Ковернино» – «Динамо Барнаул»

«Волна» обладает преимуществом в атаке и хорошо использует своe поле. «Динамо» опасно в переходных фазах, но оборона не внушает доверия. Обе команды способны забить, но чуть выше шансы на успех у хозяев за счeт формы, мотивации и стабильной результативности. Однако ожидается борьба до финального свистка и обмен голами.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Волны Ковернино».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Волны Ковернино» – коэффициент 2.20
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.82
  • Индивидуальный тотал «Волны Ковернино» больше 1.5 – коэффициент 2.05
  • Точный счeт 2:1 в пользу «Волны Ковернино» – коэффициент 6.40

6.40
Точный счёт 2:1 в пользу «Волны Ковернино»
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Автор: Воронцов Егор
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Динамо Брл Волна
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