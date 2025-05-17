18 мая на стадионе «Спорткомплекс Купера» в Ковернине пройдeт матч 6-го тура Второй лиги Б между «Волной» и «Динамо Барнаул». Обе команды находятся в середине таблицы и показывают результативный футбол. «Волна» особенно опасна на своeм поле, где побеждает в трeх матчах подряд, а «Динамо» стремится продолжить серию без поражений. Матч обещает быть равным по борьбе и насыщенным моментами у обоих ворот.

«Волна Ковернино»

Хозяева подходят к поединку с 9 очками после 5 туров и располагаются на 5-й строчке. Команда демонстрирует отличную результативность, забивая в 22 матчах подряд – уникальная серия в дивизионе. За последние 5 встреч «Волна» отличилась 7 раз (в среднем 1.4 за игру) и пропустила 5 мячей.

Формат игры на домашнем поле – агрессивное давление и быстрые атаки. Лидером нападения остаeтся Бахадур Соколов, оформивший 2 гола за два выхода в старте. Основной упор сделан на креативную игру в атаке и надeжность центра поля. Несмотря на поражение от «Амкара» (1:3), команда выглядит боеспособно, особенно при поддержке трибун.

«Динамо Барнаул»

Гости после пяти туров набрали 8 очков и занимают 8-е место. В последних матчах «Динамо» не проигрывает – три тура без поражений. За этот период команда забила 5 голов (в среднем 1.0 за игру), но пропустила 9 (1.8 в среднем), что указывает на нестабильность обороны.

Команда делает ставку на быструю игру в атаке и вертикальные передачи. Несмотря на провал с «Амкаром» (1:6), удалось стабилизировать результаты и сыграть вничью с «Оренбургом-2» и «КДВ». Проблема остаeтся прежней – высокая уязвимость в защите при стандартных положениях и низкая плотность в центре поля.

Факты о командах:

Волна Ковернино

Побеждает в 3 домашних матчах подряд

Забивает в 22 матчах подряд

В среднем 1.4 забитого и 1.0 пропущенного мяча за игру

9 очков после 5 туров

Динамо Барнаул

Не проигрывает в 3 матчах

Пропускает в среднем 1.8 гола за игру

Забивает в 5 из 7 последних матчей

8 очков после 5 туров

Личные встречи 100% (2) 0% (0) 0% (0) 4 Забитых мячей 1 2 В среднем за матч 0.5 2:1 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 2:1 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 24 тур Динамо Брл 0 : 2 Волна Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур Волна 2 : 1 Динамо Брл

Прогноз на матч «Волна Ковернино» – «Динамо Барнаул»

«Волна» обладает преимуществом в атаке и хорошо использует своe поле. «Динамо» опасно в переходных фазах, но оборона не внушает доверия. Обе команды способны забить, но чуть выше шансы на успех у хозяев за счeт формы, мотивации и стабильной результативности. Однако ожидается борьба до финального свистка и обмен голами.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Волны Ковернино».

Рекомендованные ставки: