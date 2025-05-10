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Прогноз на точный счет матча «Динамо Барнаул» – «КДВ»: Вторая лига Б, 11 мая 2025

10 мая 2025 12:11
Динамо Брл - КДВ
11 мая 2025, воскресенье 13:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур
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5.8
Точный счет 1:1
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11 мая на стадионе в Барнауле состоится матч 5-го тура Второй лиги Б, где местное Динамо примет КДВ. Обе команды показывают нестабильные результаты, но демонстрируют способность набирать очки даже в трудных условиях. «Динамо Барнаул» стремится закрепиться в середине таблицы, в то время как КДВ продолжает адаптироваться к уровню турнира после сложного старта.

«Динамо Барнаул»

Барнаульцы после 4 туров имеют на счету 7 очков и занимают 7-ю строчку. Коллектив показывает достаточно активный футбол в атаке: 8 забитых мячей в 5 последних матчах (в среднем 1.60 за игру). Однако проблемной зоной остаeтся оборона – 11 пропущенных голов за тот же отрезок (в среднем 2.20 за игру). Команда отличается тем, что стабильно забивает (в 5 последних матчах), но и регулярно пропускает (в 7 последних играх). Лидером атаки стал Егор Пигаев, который уже отметился мячом.

«КДВ»

КДВ после 3 туров набрал 4 очка и идeт на 9-м месте. Коллектив пока проявляет осторожный стиль игры: в последнем матче с Амкаром зафиксирована нулевая ничья, что говорит о концентрации на обороне. Пока у КДВ заметно не хватает атакующего ресурса, что подтверждают предыдущие матчи, но в защите команда действует организованно и способна сушить игру.

Факты о командах:

«Динамо Барнаул»

  • Забивает в 5 последних матчах.
  • Пропускает в 7 последних матчах.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола.
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 2.20 гола.

«КДВ»

  • Нулевая ничья в последней игре против Амкара.
  • Стабильная игра в защите в последних турах.
  • Показал способность удерживать результат против сильных соперников.

Прогноз на матч «Динамо Барнаул» – «КДВ»

Матч ожидается напряжeнным, так как Динамо имеет хороший атакующий потенциал, но при этом крайне уязвимо в обороне. КДВ, напротив, постарается сыграть максимально аккуратно и поймать соперника на ошибках. Учитывая показатели обеих команд, высока вероятность минимальной победы хозяев или ничейного исхода с обменом голами.

Прогноз на точный счет: 1:1.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 1:1 – коэффициент 5.80
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.72
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.85

5.8
Точный счет 1:1
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Автор: Миронов Николай
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 КДВ Динамо Брл
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