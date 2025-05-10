11 мая на стадионе в Барнауле состоится матч 5-го тура Второй лиги Б, где местное Динамо примет КДВ. Обе команды показывают нестабильные результаты, но демонстрируют способность набирать очки даже в трудных условиях. «Динамо Барнаул» стремится закрепиться в середине таблицы, в то время как КДВ продолжает адаптироваться к уровню турнира после сложного старта.
«Динамо Барнаул»
Барнаульцы после 4 туров имеют на счету 7 очков и занимают 7-ю строчку. Коллектив показывает достаточно активный футбол в атаке: 8 забитых мячей в 5 последних матчах (в среднем 1.60 за игру). Однако проблемной зоной остаeтся оборона – 11 пропущенных голов за тот же отрезок (в среднем 2.20 за игру). Команда отличается тем, что стабильно забивает (в 5 последних матчах), но и регулярно пропускает (в 7 последних играх). Лидером атаки стал Егор Пигаев, который уже отметился мячом.
«КДВ»
КДВ после 3 туров набрал 4 очка и идeт на 9-м месте. Коллектив пока проявляет осторожный стиль игры: в последнем матче с Амкаром зафиксирована нулевая ничья, что говорит о концентрации на обороне. Пока у КДВ заметно не хватает атакующего ресурса, что подтверждают предыдущие матчи, но в защите команда действует организованно и способна сушить игру.
Факты о командах:
«Динамо Барнаул»
- Забивает в 5 последних матчах.
- Пропускает в 7 последних матчах.
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола.
- В последних 5 играх пропускает в среднем 2.20 гола.
«КДВ»
- Нулевая ничья в последней игре против Амкара.
- Стабильная игра в защите в последних турах.
- Показал способность удерживать результат против сильных соперников.
Прогноз на матч «Динамо Барнаул» – «КДВ»
Матч ожидается напряжeнным, так как Динамо имеет хороший атакующий потенциал, но при этом крайне уязвимо в обороне. КДВ, напротив, постарается сыграть максимально аккуратно и поймать соперника на ошибках. Учитывая показатели обеих команд, высока вероятность минимальной победы хозяев или ничейного исхода с обменом голами.
Прогноз на точный счет: 1:1.
Рекомендованные ставки:
- Точный счет 1:1 – коэффициент 5.80
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.72
- Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.85