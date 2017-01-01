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Вторая Лига Б группа 4
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Динамо Брл
Результаты
Динамо Брл - результаты матчей
Барнаул
Вторая Лига Б группа 4
Стадион:
Динамо
Сайт:
http://fcdb.ru/
Тренер:
Александр Данцев
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Результаты
Расписание
Таблица
Россия. Кубок. 2026/2027
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4. 2026
Россия. Кубок. 2025/2026
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4. 2025
Россия. Кубок. 2024/2025
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4. 2024
Россия. Кубок. 2023/2024
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4. 2023
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Россия. Вторая лига. Группа 4. 2022/2023
Россия. ФНЛ 2. Группа 4. 2021/2022
Россия. Кубок. 2021/2022
Россия. Кубок. 2020/2021
Россия. ПФЛ. Группа 4. 2020/2021
Россия. ПФЛ. Зона Восток. 2019/2020
Россия. ПФЛ. Зона Восток. 2018/2019
Россия. ПФЛ. Зона Восток. 2017/2018
Россия. ПФЛ. Зона Восток. 2016/2017
Россия. Второй дивизион. Зона Восток. 2015/2016
Россия. Второй дивизион. Зона Восток. 2014/2015
Россия. Второй дивизион. Зона Восток. 2012/2013
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток. 2011/2012
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток. 2010
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Восток. 2009
Россия. Первый дивизион. 2008
14.09 | 13:00
Динамо Брл
1 : 2
КДВ
06.09 | 13:00
Динамо Брл
1 : 1
Акрон-2
30.08 | 18:00
Химик
3 : 0
Динамо Брл
23.08 | 13:00
Динамо Брл
3 : 1
Акрон-2
16.08 | 12:00
Победа
2 : 3
Динамо Брл
09.08 | 14:00
Динамо Брл
3 : 1
Урал-2
03.08 | 12:00
Челябинск-2
2 : 3
Динамо Брл
26.07 | 13:00
Динамо Брл
0 : 4
Химик
09.07 | 16:30
Ижевск
4 : 0
Динамо Брл
05.07 | 13:00
Динамо Брл
0 : 2
КДВ
01.07 | 14:30
Динамо Брл
4 : 3
Оренбург-2
28.06 | 13:00
Динамо Брл
2 : 0
Рубин-2
21.06 | 14:00
Носта
0 : 1
Динамо Брл
14.06 | 13:00
Динамо Брл
1 : 1
Крылья Советов-2
07.06 | 13:00
Динамо Брл
0 : 2
Победа
30.05 | 11:00
Урал-2
6 : 3
Динамо Брл
24.05 | 13:00
Динамо Брл
0 : 0
Челябинск-2
17.05 | 18:00
Химик
4 : 1
Динамо Брл
10.05 | 08:00
Динамо Брл
1 : 1
Ижевск
03.05 | 14:00
КДВ
3 : 1
Динамо Брл
29.04 | 15:00
Оренбург-2
1 : 1
Динамо Брл
26.04 | 16:00
Рубин-2
1 : 1
Динамо Брл
19.04 | 13:00
Динамо Брл
2 : 3
Носта
09.04 | 13:00
Крылья Советов-2
4 : 1
Динамо Брл
06.04 | 13:00
Акрон-2
5 : 0
Динамо Брл
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