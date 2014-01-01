Турниры:
Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023)
|6 тур
|13 ноября, воскресенье
|13:00
|Новосибирск
|1:4
|Динамо
|16 тур
|1 ноября, вторник
|12:00
|Торпедо Миасс
|3:2
|Динамо
|15 тур
|29 октября, суббота
|14:00
|Тюмень
|1:0
|Динамо
|14 тур
|22 октября, суббота
|11:00
|Динамо
|2:0
|Урал-2
|13 тур
|16 октября, воскресенье
|11:00
|Динамо
|2:1
|Челябинск
|12 тур
|9 октября, воскресенье
|11:00
|Динамо
|2:1
|Иртыш
|11 тур
|2 октября, воскресенье
|14:00
|Иртыш
|2:1
|Динамо
|10 тур
|24 сентября, суббота
|14:00
|Челябинск
|1:1
|Динамо
|9 тур
|21 сентября, среда
|12:30
|Урал-2
|3:2
|Динамо
|8 тур
|9 сентября, пятница
|10:00
|Динамо
|1:1
|Тюмень
|7 тур
|6 сентября, вторник
|12:30
|Динамо
|1:1
|Торпедо Миасс
|17 тур
|27 августа, суббота
|13:00
|Динамо
|0:0
|Новосибирск
|5 тур
|21 августа, воскресенье
|16:00
|Химик-Август
|0:5
|Динамо
|4 тур
|13 августа, суббота
|11:00
|Динамо
|1:4
|Зенит-Ижевск
|3 тур
|10 августа, среда
|14:00
|Динамо
|1:3
|Амкар-Пермь
|2 тур
|27 июля, среда
|16:00
|Носта
|3:0
|Динамо
|1 тур
|24 июля, воскресенье
|16:00
|Оренбург-2
|3:0
|Динамо