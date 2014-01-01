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    Динамо - результаты

    Город Барнаул
    Дивизион Россия-ПФЛ, зона "Восток"
    Сайт http://fcdb.ru/
    Стадион Динамо
    Тренер Олег Яковлев
    Турниры:
    Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023)
    6 тур
    		13 ноября, воскресенье 13:00 Новосибирск 1:4 Динамо
    16 тур
    		1 ноября, вторник 12:00 Торпедо Миасс 3:2 Динамо
    15 тур
    		29 октября, суббота 14:00 Тюмень 1:0 Динамо
    14 тур
    		22 октября, суббота 11:00 Динамо 2:0 Урал-2
    13 тур
    		16 октября, воскресенье 11:00 Динамо 2:1 Челябинск
    12 тур
    		9 октября, воскресенье 11:00 Динамо 2:1 Иртыш
    11 тур
    		2 октября, воскресенье 14:00 Иртыш 2:1 Динамо
    10 тур
    		24 сентября, суббота 14:00 Челябинск 1:1 Динамо
    9 тур
    		21 сентября, среда 12:30 Урал-2 3:2 Динамо
    8 тур
    		9 сентября, пятница 10:00 Динамо 1:1 Тюмень
    7 тур
    		6 сентября, вторник 12:30 Динамо 1:1 Торпедо Миасс
    17 тур
    		27 августа, суббота 13:00 Динамо 0:0 Новосибирск
    5 тур
    		21 августа, воскресенье 16:00 Химик-Август 0:5 Динамо
    4 тур
    		13 августа, суббота 11:00 Динамо 1:4 Зенит-Ижевск
    3 тур
    		10 августа, среда 14:00 Динамо 1:3 Амкар-Пермь
    2 тур
    		27 июля, среда 16:00 Носта 3:0 Динамо
    1 тур
    		24 июля, воскресенье 16:00 Оренбург-2 3:0 Динамо
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