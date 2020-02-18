- 18 февраля 2020
- 09:16 Видео В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру 1
- 22 января 2020
- 19:54 Товарищеский матч. «Краснодар» победил бухарестское «Динамо» 3
- 22 июля 2019
- 02:23 Видео Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча 2
- 15 февраля 2018
- 23:09 Фото Защитник бухарестского «Динамо» перешел в «Уфу». Презентация игрока прошла через инстаграм 2
- 2 февраля 2018
- 15:39 Фото «Динамо» Бухарест арендовало Торже у «Ахмата» 1
- 29 декабря 2017
- 13:45 «Анжи» объявил о покупке полузащитника Антона 1
- 10:04 Антон хочет попасть в сборную Румынии из «Анжи» 3
- 24 декабря 2017
- 00:01 Источник: «Анжи» купил за 500 тысяч Антона 11
- 17 декабря 2017
- 14:14 Хавбек бухарестского «Динамо» Антон перейдет в «Анжи» за 500 тысяч 6
- 3 августа 2017
- 23:38 Лига Европы. «Милан», «Эвертон», «Марсель» и «Атлетик» прошли в следующий раунд 3
- 7 февраля 2017
- 21:31 Фото Сын Ривалдо продолжит карьеру в Румынии
- 24 декабря 2016
- 16:43 Бухарестское «Динамо» нацелилось на Торже 1
- 24 ноября 2016
- 22:08 Защитник «Ростова» Мевля привлек интерес клуба английской Премьер-лиги 4
- 1 ноября 2016
- 09:20 Румынский нападающий Марика закончил карьеру
- 31 августа 2016
- 17:18 «Ростов» подпишет контракт с капитаном бухарестского «Динамо» 10
- 29 июля 2016
- 07:22 Паул Антон официально перешел в «Хетафе»
- 22 июля 2016
- 16:06 «Ростов» ведет переговоры по трансферу Мевля 9
- 8 июля 2016
- 15:31 «Томь» объявила о переходе Бикфалви
- 4 июня 2016
- 01:46 «Урал» и «Уфа» предлагают Бикфалви 30 тысяч евро в месяц 3
- 29 мая 2016
- 20:25 Милевский может продолжить играть в чемпионате Румынии
- 7 мая 2016
- 17:59 В Румынии из-за смерти игрока отменены все матчи
- 06:12 Известны детали смерти футболиста бухарестского «Динамо» Экенга 1
- 6 мая 2016
- 23:47 Видео Игрок бухарестского «Динамо» умер во время игры 16
- 28 января 2016
- 21:31 Асеведо специально не забил пенальти 2
- 21:06 Товарищеские матчи. «Урал» сыграл вничью с «Динамо» из Бухареста, «Рубин» уступил «Гурнику»
- 23 декабря 2015
- 15:29 Грозав может вернуться в бухарестское «Динамо»