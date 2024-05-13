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Динамо Бухарест
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€ 13 млн
Динамо Бухарест - новости команды
Бухарест
Румыния. Лига I
Стадион:
Аркул де Триумф
Сайт:
http://www.fcdinamo.ro
Тренер:
Овидиу Буркэ
Состав
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Экс-футболиста «Барселоны» подозревают в мошенничестве – он мог отправить в бухарестское «Динамо» брата-близнеца
2024.05.13 16:29
5
Видео
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
2020.02.18 09:16
1
Товарищеский матч. «Краснодар» победил бухарестское «Динамо»
2020.01.22 19:54
3
Видео
Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча
2019.07.22 02:23
2
Фото
Защитник бухарестского «Динамо» перешел в «Уфу». Презентация игрока прошла через инстаграм
2018.02.15 23:09
2
Фото
«Динамо» Бухарест арендовало Торже у «Ахмата»
2018.02.02 15:39
1
«Анжи» объявил о покупке полузащитника Антона
2017.12.29 13:45
1
Антон хочет попасть в сборную Румынии из «Анжи»
2017.12.29 10:04
3
Источник: «Анжи» купил за 500 тысяч Антона
2017.12.24 00:01
11
Хавбек бухарестского «Динамо» Антон перейдет в «Анжи» за 500 тысяч
2017.12.17 14:14
6
Лига Европы. «Милан», «Эвертон», «Марсель» и «Атлетик» прошли в следующий раунд
2017.08.03 23:38
3
Фото
Сын Ривалдо продолжит карьеру в Румынии
2017.02.07 21:31
Бухарестское «Динамо» нацелилось на Торже
2016.12.24 16:43
1
Защитник «Ростова» Мевля привлек интерес клуба английской Премьер-лиги
2016.11.24 22:08
4
Румынский нападающий Марика закончил карьеру
2016.11.01 09:20
«Ростов» подпишет контракт с капитаном бухарестского «Динамо»
2016.08.31 17:18
8
Паул Антон официально перешел в «Хетафе»
2016.07.29 07:22
«Ростов» ведет переговоры по трансферу Мевля
2016.07.22 16:06
7
«Томь» объявила о переходе Бикфалви
2016.07.08 15:31
«Урал» и «Уфа» предлагают Бикфалви 30 тысяч евро в месяц
2016.06.04 01:46
3
Милевский может продолжить играть в чемпионате Румынии
2016.05.29 20:25
В Румынии из-за смерти игрока отменены все матчи
2016.05.07 17:59
Известны детали смерти футболиста бухарестского «Динамо» Экенга
2016.05.07 06:12
1
Видео
Игрок бухарестского «Динамо» умер во время игры
2016.05.06 23:47
16
Асеведо специально не забил пенальти
2016.01.28 21:31
2
Товарищеские матчи. «Урал» сыграл вничью с «Динамо» из Бухареста, «Рубин» уступил «Гурнику»
2016.01.28 21:06
Грозав может вернуться в бухарестское «Динамо»
2015.12.23 15:29
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