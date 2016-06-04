«Урал» и «Уфа» предлагают Бикфалви 30 тысяч евро в месяц

Полузащитник бухарестского «Динамо» Эрик Бикфалви получил предложения от «Урала» и «Уфы». Клубы Премьер-лиги предлагают румыну зарплату размером 30 тысяч евро в месяц. Хавбек может согласиться на переход в одну из команд, так как получает в Бухаретсте 8 тысяч евро, сообщает Digi Sport.

«Сейчас я взял паузу, хотя у нас уже были переговоры. Я хочу остаться в «Динамо», но контракт должен быть лучше. Разница между зарплатой, которую мне предлагают в Бухаресте, и тем, что я хочу, достаточно большая.

В России мне предлагают гораздо больше. Я останусь, если «Динамо» уберет потолок зарплат, с которым трудно удержать хороших игроков и претендовать на титул», – заявил Бикфалви.

Отметим, Бикфалви в сезоне-2014/15 стал лучшим бомбардиром УПЛ в составе «Волыни» с 17-ю мячами на счету.