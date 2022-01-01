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Главная
Румыния. Лига I
Команды
Динамо Бухарест
Состав
€ 13 млн
Динамо Бухарест - состав команды
Бухарест
Румыния. Лига I
Стадион:
Аркул де Триумф
Сайт:
http://www.fcdinamo.ro
Тренер:
Овидиу Буркэ
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Эпасси Девис
Вра
33
€ 0.4 млн
36
Беллааруш Алаа
Вра
24
€ 0.4 млн
31
Опруц Раул
Защ
28
€ 1.7 млн
44
Паскуаль Мартин
Защ
27
€ 0.4 млн
22
Бенавидес Дарио
Защ
23
€ 0.4 млн
32
Икоко Джордан
Защ
32
€ 0.35 млн
30
Дуту Маттео
Защ
20
€ 0.3 млн
5
Imran Fetai
Защ
-
20
David Irimia
Защ
-
15
Nikita Stoioanov
Защ
-
10
Кыржан Кэтэлин
Пол
23
€ 3 млн
7
Муси Александру
Пол
22
€ 1.8 млн
29
Соро Альберто
Пол
27
€ 1 млн
8
Пинту Диогу
Пол
27
€ 0.3 млн
98
Alexandru Irimia
Пол
-
66
Stefan Opris
Пол
-
90
Iulius Marginean
Пол
-
20
Antonio Alexandru Bordușanu
Пол
-
21
Cristian Mihai
Пол
-
77
Армстронг Дэнни
Нап
28
€ 1 млн
47
Пушкаш Георге
Нап
30
€ 0.75 млн
9
Карамоко Мамуду
Нап
27
€ 0.75 млн
18
Перица Стипе
Нап
31
€ 0.5 млн
26
Adrian Mazilu
Нап
-
97
Dean Zandbergen
Нап
-
6
Matthias Verreth
Нап
-
Всего игроков: 26, из них вратарей: 2, защитников: 8, полузащитников: 9, нападающих: 7
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