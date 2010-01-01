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    Динамо - результаты

    Город Бухарест
    Дивизион Румыния-Лига 1
    Сайт www.fcdinamo.ro
    Стадион Динамо
    Турниры:
    Лига Европы (2017/2018), ответный матч
    Квалификация, 3 раунд
    ответный матч    		 3 августа, четверг 21:45 Атлетик 3:0 Динамо
    Лига Европы (2017/2018), первый матч
    Квалификация, 3 раунд
    первый матч    		 27 июля, четверг 20:30 Динамо 1:1 Атлетик
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