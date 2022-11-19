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05.09.2016 19:30Европейские сборные включились в битву за попадание на чемпионат мира в Россию. Наша национальная команда участие в отборе не принимает, но зато здесь есть несколько команд, способных преподнести большие сюрпризы. «Бомбардир» рассказывает об этих коллективах.2
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04.09.2016 02:1226 августа во время матча чемпионата Дании между «Раннерс» и «Силькеборг» на поле выбежал голый мужчина. Им оказался 53-летний Ларс Эльструп, бывший игрок сборной Дании. «Бомбардир» рассказывает его историю, которая то ли про искусство, то ли про безумие.8
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