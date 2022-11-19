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Кто победит на ЧМ-2022 – прогноз авторов «Бомбардира»

19 ноября 2022, 15:25
17

Чемпионат мира в Катаре стартует уже завтра: 32 команды поборются за титул. Но победитель один. И авторы «Бомбардира» рассказали, кого они считают фаворитами ЧМ-2022.

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Евгений Найданов – за Данию

Нисколько не сомневаюсь в том, что ЧМ-2022 заберет Дания. И у меня на это пять причин:

1) У датчан сильная и сыгранная команда. В прошлом году на Евро они не только унизили сборную России, но и дошли до полуфинала, где лишь в дополнительное время уступили англичанам. Теперь они сильнее и опытнее.

2) Дания на ходу. В групповом отборе она выиграла 9 матчей из 10 с разницей голов 30:3. А в конце сентября еще обыграла с сухим счетом французов, действующих победителей чемпионата мира.

3) В сборную вернулся Кристиан Эриксен, что должно воодушевить его партнеров и сотворить прекрасную, драматическую историю.

4) Датчане полетят в Катар без семей. А значит будут сосредоточены только на футболе.

5) И последний, главный факт. Ровно 30 лет назад Дания сенсационно выиграла Евро-1992. Почему бы не повторить тот успех, только теперь на ЧМ?

В финале Дания победит Бразилию, и мы вновь увидим плачущего Неймара. Бронзу возьмет Франция.

Владислав Журин – за Бразилию

Уже 20 лет как бразильцы закрепились в статусе «пентакампеонов» и никак не могут сдвинуться к новому титулу. Кажется, сейчас пришло время заставить Европу замолчать и становиться «гексакампеонами», это будет отличным завершением шестилетнего цикла Тите.

Надежды на бразильский успех не в последнюю очередь связаны именно с тренером. Мне понравился подход бразильских чиновников. Они не вышвырнули Тите после неудачи на ЧМ-2018 в России и дали еще один шанс. Видимо, у них были основания верить, что за четырехлетку тот придумал что-то новое. Футбольный бог должен вознаградить Бразилию за такое терпение и обстоятельность, ведь соблазн закрыть тему с Тите и назначить очередного Тунгу-Дунгу-Юмбу в 2018-м был велик.

Для реализации своих идей, над которыми Тите корпел эти четыре года где-то в предместьях Рио, тренер получает классный и мотивированный набор игроков. Заряженный Неймар (намекал, что это последний его ЧМ, т.е. либо сейчас, либо никогда). Вновь влюбившийся в футбол благодаря «Арсеналу» Габриэль Жезус. Отличная вратарская связка Алисон-Эдерсон. И так далее. Можно и нужно складывать рабочий футбольный пазл. Плюс должна помочь несложная, на мой взгляд, группа, обкатанная как раз на ЧМ-2018. В ней можно все отработать и подготовиться к реальным заруб в плей-офф.

Так что пусть бразильцы делают красиво. Порадуют старика Пеле. Он заждался и делает, кажется, все возможное со своим здоровьем, чтобы увидеть-таки еще один кубок над головой бразильского капитана.

Я – за Бразилию! Серебро достанется Англии. Бронза – Испании.

Дмитрий Самойлов – тоже за Бразилию

Безусловным фаворитом турнира считаю Бразилию.

Поскольку подготовка к ЧМ проходит в сжатые сроки, не думаю, что тренерам удастся за неделю поставить желаемую игру. В таких условиях на первый план выйдет индивидуальное мастерство. А в этом бразильцам нет равных.

После вылета с чемпионата мира четырехлетней давности команда Тите уступила только в одном официальном матче – в прошлогоднем финале Кубка Америки. То есть по стабильности тоже вопросов нет.

Атака у Бразилии сногсшибательная. В лучшей форме находится Неймар, который феноменально провел начало сезона. Есть ощущение, что остановить форварда «ПСЖ» может только травма. Хотя в составе хватает мастеровитых нападающих, способных в случае форс-мажора подхватить знамя.

Есть сомнения по поводу фланговых защитников. Надеюсь, тренеру удастся замаскировать их недостатки, а если что-то пойдет не так подстрахует вездесущий Каземиро или спасет надежный Алисон.

В финале Бразилия победит Испанию, которая зря не взяла Серхио Рамоса. Вот он бы точно спас отечество на 90+3 минуте. Бронзовым призером станут Нидерланды. Хотя и Франция за место в тройке может побороться, если Дидье Дешам придумает, как сбалансировать команду без Канте и Погба.

Кирилл Михайлов верит в победу Германии

Кто, если не немцы?

Отсутствие ожиданий – главное преимущество Германии перед остальными топ-сборными. У обновленной команды Флика нет конкретных турнирных задач (иначе зачем было подписывать контракт с Ханси до 2024 года?), а ответственность за провалы на ЧМ-2018 и Евро-2020 была снята с уходом Йоахима Лева. От немцев не ждут сиюминутного результата, поэтому в Катаре мы увидим смелую сборную, которая должна удивить.

ЧМ-2022 – первый крупный турнир Флика в роли главного тренера сборной. Однако он уже знает, как побеждать. С 2006-го по 2014-й Ханси был ассистентом Лева в команде, которая играла в финале Евро и выиграла чемпионат мира. Семь лет спустя он вернулся в сборную состоявшимся тренером с философией победителя. Чем не повод вернуть свой 2014-й?

Флик – не единственный талисман сборной Германии, вернувшийся в команду перед чемпионатом мира. Впервые за пять лет (специально под турнир в Катаре) в сборную вызван Марио Гетце. Уже возмужавший автор победного гола в финале бразильского ЧМ может завести немецкий механизм, покрывшийся пылью прошлых побед.

Германия собрала все ментальные детали чемпионского пазла. А что у немцев с составом? «Покажи мне твою полузащиту, и я скажу, какая у тебя команда» – это про них. Флик повезет на ЧМ-2022, возможно, сильнейшую среднюю линию среди всех сборных.

Парни из «Баварии», Гюндоган, Хаверц и заблестевший Хофманн обязаны делать разницу.

Отсутствие топового форварда? Посмотрите на «Баварию» – она не забивает меньше после ухода Левандовского. К тому же, на последних победных ЧМ лучшими бомбардирами в составе Германии были полузащитники (Маттеус и Мюллер). Вопросы?

Жду повторения финала ЧМ-2014, нового перформанса от Гетце и слез Месси. Бронзу возьмут французы.

А топ-3 будет выглядеть так:

  1. Германия;
  2. Аргентина;
  3. Франция.

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Илья Егоров верит в Аргентину – и только из-за Месси

Этот чемпионат мира интересует меня исключительно из романтических соображений. Сборная России не сыграет. Италия, чей футбол я обожаю много лет, потеряла шансы на поездку в Катар весной самым глупым способом. Поэтому выбираю для себя самый популистический расклад: «Лионель Месси наконец-то выигрывает ЧМ».

Просто все к этому шло и до сих пор идет.

Месси уже видел перед собой кубок мира, но все это вылилось в одну грустную фотографию, разлетевшуюся на весь мир. Аргентина вместе с Лео буквально в прошлом году брала что-то весомое – Кубок Америки. А теперь у аргентинцев просто огромная масса по-настоящему сильных футболистов, которые к тому же в неплохой форме. Тот же Месси воскрес после отвратного первого сезона в Париже, Ди Мария восстановился, есть Паредес, Молина, Дибала, де Пауль, есть куча других серьезных футболистов.

В современном мире люди все еще сравнивают две легенды – Криштиану и Месси. Поэтому посмотрю на ситуацию через эту призму. Первый в 37 забыл о командном духе и портит имидж клуба в прямом эфире. Второй в 35 все еще близок к праймовой форме и формирует для себя новые вызовы. Победа в ЧМ – один из таких.

Короче, Аргентина – чемпион. Бразилия возьмет серебро, потому что такой финал – мечта для половины мира. Бельгийцы будут третьими: их золотое поколение должно выстрелить еще раз.

***

А на победу какой сборной ставите вы?

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Фото: www.imago-images.de, Keystone Press Agency, dpa, XINHUA/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Чемпионат мира Весь мир Бразилия Аргентина Дания Германия Месси Лионель Эриксен Кристиан Неймар
Комментарии (17)
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ArReal
1668855440
Дания выиграет ЧМ?)))Евгений Найданов что Вы курите? в финале Сербия по пенальти у Ирана выиграет, а Катар купит себе 3 место! Вангую!!!!Украина в последний момент запрыгнет на подножку уходящего поезда и займет почетное 4 место!
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upiter622
1668858160
Мне кажется,что какая то африканская команда даст жару всем,по крайней мере они выйдут в полуфинал!А дальше будем посмотреть!!!
Ответить
BarStep
1668858227
Аргентина! Господь вознаградит Месси за его талант, колоссальный труд и упорство...
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Из Твери Леха
1668863128
Финал не будет европейским.
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Sedoi_Goblin
1668868045
Пора бы уже чемпиона из Южной Америки назначить) Давно не было,аж с ЧМ-2002)))
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Красногорск_Фан
1668869207
Вот никто из прогнозистов не берет в расчет непривычное время проведения, другой климат, плотный календарь игр. А в условиях вечной мерзлоты лучше всего приживается ягель, в пустыне пальмы. Думаю мысль понятна, что в новых условиях у кого то могут быть внезапные козыри. Кто то будет бегать с чугунными гирями на ногах, кто то внезапно феерить и летать с ветерком. Буду болеть за Португалию. Чего ее все сбрасывают со счетов. Точно так же никто не ставит на Уругвай, а игроки все те же. + на прошлом чемпе уступили с минимальным счетом только Франции. В общем будет интересно. Не желаю победы - Англии, Аргентине, Испании, Германии. А что будет скоро увидим.
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CSKA №1
1668933172
Болею за Сербию и Иран
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rattyboy
1669463077
Испания !!!
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JI e x a
1669723462
Португалия. У Криштиану есть все трофеи и рекорды, какие только могут быть у футболиста. Не верю, что судьба оставит этого великого футболиста без ЧМ
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A_NIKITA
1669792537
Бразилия уж..
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