Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Космос - турнирная таблица

Серравалле
Результаты Расписание Таблица
Основной этап
Плей-офф
Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
1
Лилль
2
Слован
3
Олимпия
4
КИ Клаксвик
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
10
2
8
14
6
3
1
2
8
7
1
10
6
2
0
4
4
9
-5
6
6
1
1
4
5
9
-4
4
Группа B
1
Маккаби
2
Гент
3
Заря
4
Брейдаблик
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
14
9
5
15
6
4
1
1
16
7
9
13
6
2
1
3
10
11
-1
7
6
0
0
6
5
18
-13
0
Группа C
1
Виктория
2
Динамо Загреб
3
Астана
4
Балкани
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
6
0
0
9
1
8
18
6
3
0
3
10
5
5
9
6
1
1
4
4
13
-9
4
6
1
1
4
3
7
-4
4
Группа D
1
Брюгге
2
Буде-Глимт
3
Бешикташ
4
Лугано
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
15
3
12
16
6
3
1
2
11
8
3
10
6
1
1
4
7
14
-7
4
6
1
1
4
6
14
-8
4
Группа E
1
Астон Вилла
2
Легия
3
АЗ Алкмаар
4
Зриньски
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
12
7
5
13
6
4
0
2
10
6
4
12
6
2
0
4
7
12
-5
6
6
1
1
4
6
10
-4
4
Группа F
1
Фиорентина
2
Ференцварош
3
Генк
4
Чукарички
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
3
0
14
6
8
12
6
2
4
0
9
6
3
10
6
2
3
1
8
5
3
9
6
0
0
6
2
16
-14
0
Группа G
1
ПАОК
2
Айнтрахт
3
Абердин
4
ХИК
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
16
9
7
16
6
3
0
3
11
7
4
9
6
1
3
2
9
10
-1
6
6
0
2
4
7
17
-10
2
Группа H
1
Фенербахче
2
Лудогорец
3
Нордшелланд
4
Спартак Тр
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
0
2
13
11
2
12
6
4
0
2
11
11
0
12
6
3
1
2
17
7
10
10
6
0
1
5
3
15
-12
1
Команда
1
Лилль
2
КИ Клаксвик
3
Слован
4
Олимпия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
1
6
9
3
1
1
1
4
2
2
4
3
1
1
1
4
4
0
4
3
1
0
2
2
3
-1
3
Группа 1
1
Гент
2
Маккаби
3
Заря
4
Брейдаблик
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
11
1
10
9
3
3
0
0
9
5
4
9
3
1
1
1
6
4
2
4
3
0
0
3
3
6
-3
0
Группа 2
1
Виктория
2
Динамо Загреб
3
Балкани
4
Астана
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
5
0
5
9
3
2
0
1
8
2
6
6
3
1
0
2
3
3
0
3
3
0
1
2
1
4
-3
1
Группа 3
1
Брюгге
2
Буде-Глимт
3
Лугано
4
Бешикташ
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
2
4
7
3
2
0
1
8
4
4
6
3
0
1
2
1
5
-4
1
3
0
0
3
3
10
-7
0
Группа 4
1
Легия
2
Астон Вилла
3
АЗ Алкмаар
4
Зриньски
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
2
5
9
3
3
0
0
5
2
3
9
3
2
0
1
3
4
-1
6
3
1
1
1
6
6
0
4
Группа 5
1
Фиорентина
2
Ференцварош
3
Генк
4
Чукарички
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
10
3
7
7
3
1
2
0
5
3
2
5
3
1
2
0
4
2
2
5
3
0
0
3
1
5
-4
0
Группа 6
1
ПАОК
2
Айнтрахт
3
Абердин
4
ХИК
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
8
5
3
7
3
2
0
1
9
3
6
6
3
1
1
1
4
4
0
4
3
0
1
2
4
6
-2
1
Группа 7
1
Фенербахче
2
Лудогорец
3
Нордшелланд
4
Спартак Тр
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
10
2
8
9
3
3
0
0
7
0
7
9
3
2
1
0
14
3
11
7
3
0
0
3
2
6
-4
0
Команда
1
Слован
2
Лилль
3
Олимпия
4
КИ Клаксвик
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
4
3
1
6
3
1
2
0
3
1
2
5
3
1
0
2
2
6
-4
3
3
0
0
3
1
7
-6
0
Группа 1
1
Маккаби
2
Гент
3
Заря
4
Брейдаблик
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
5
4
1
6
3
1
1
1
5
6
-1
4
3
1
0
2
4
7
-3
3
3
0
0
3
2
12
-10
0
Группа 2
1
Виктория
2
Астана
3
Динамо Загреб
4
Балкани
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
4
1
3
9
3
1
0
2
3
9
-6
3
3
1
0
2
2
3
-1
3
3
0
1
2
0
4
-4
1
Группа 3
1
Брюгге
2
Бешикташ
3
Буде-Глимт
4
Лугано
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
1
8
9
3
1
1
1
4
4
0
4
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
1
0
2
5
9
-4
3
Группа 4
1
Астон Вилла
2
Легия
3
АЗ Алкмаар
4
Зриньски
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
7
5
2
4
3
1
0
2
3
4
-1
3
3
0
0
3
4
8
-4
0
3
0
0
3
0
4
-4
0
Группа 5
1
Ференцварош
2
Фиорентина
3
Генк
4
Чукарички
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
4
3
1
5
3
1
2
0
4
3
1
5
3
1
1
1
4
3
1
4
3
0
0
3
1
11
-10
0
Группа 6
1
ПАОК
2
Айнтрахт
3
Абердин
4
ХИК
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
4
4
9
3
1
0
2
2
4
-2
3
3
0
2
1
5
6
-1
2
3
0
1
2
3
11
-8
1
Группа 7
1
Нордшелланд
2
Лудогорец
3
Фенербахче
4
Спартак Тр
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
0
2
3
4
-1
3
3
1
0
2
4
11
-7
3
3
1
0
2
3
9
-6
3
3
0
1
2
1
9
-8
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
1/8 финала
Аякс
0
0
Астон Вилла
0
4
Аякс
0 : 0
Астон Вилла
Астон Вилла
4 : 0
Аякс
Штурм
0
1
Лилль
3
1
Штурм
0 : 3
Лилль
Лилль
1 : 1
Штурм
Олимпиакос
1
6
Маккаби
4
1
Олимпиакос
1 : 4
Маккаби
Маккаби
1 : 6
Олимпиакос
Юнион СЖ
0
1
Фенербахче
3
0
Юнион СЖ
0 : 3
Фенербахче
Фенербахче
0 : 1
Юнион СЖ
Серветт
0
0
Виктория
0
1
Серветт
0 : 0
Виктория
Виктория
1 : 0
Серветт
Маккаби Х
2
1
Фиорентина
4
1
Маккаби Х
2 : 4
Фиорентина
Фиорентина
1 : 1
Маккаби Х
Мольде
2
0
Брюгге
1
3
Мольде
2 : 1
Брюгге
Брюгге
3 : 0
Мольде
Динамо Загреб
2
1
ПАОК
0
5
Динамо Загреб
2 : 0
ПАОК
ПАОК
5 : 1
Динамо Загреб
1/4 финала
Астон Вилла
2
1
Лилль
1
2
Астон Вилла
2 : 1
Лилль
Лилль
2 : 1
Астон Вилла
Олимпиакос
3
0
Фенербахче
2
1
Олимпиакос
3 : 2
Фенербахче
Фенербахче
1 : 0
Олимпиакос
Виктория
0
0
Фиорентина
0
2
Виктория
0 : 0
Фиорентина
Фиорентина
2 : 0
Виктория
Брюгге
1
2
ПАОК
0
0
Брюгге
1 : 0
ПАОК
ПАОК
0 : 2
Брюгге
1/2 финала
Астон Вилла
2
0
Олимпиакос
4
2
Астон Вилла
2 : 4
Олимпиакос
Олимпиакос
2 : 0
Астон Вилла
Фиорентина
3
1
Брюгге
2
1
Фиорентина
3 : 2
Брюгге
Брюгге
1 : 1
Фиорентина
Финал
Олимпиакос
1
Фиорентина
0
Олимпиакос
1 : 0
Фиорентина
Главные новости
Ахметзянов может сменить «Оренбург» на другой клуб РПЛ
08:45
Символическая сборная 8-го тура РПЛ по версии Радимова
08:25
«Матч ТВ» покажет три игры 9-го тура РПЛ
08:07
Итоговый состав сборной России, увольнение Тедеско, новый клуб Гусева и другие новости
02:00
Моуринью прокомментировал вымученную победу «Реала» над «Эльче»
01:29
1
Клопп выбрал нового основного вратаря сборной Германии
01:14
1
Игрока «Зенита» впервые в карьере вызвали в сборную Аргентины
00:40
Примера. «Реал» упустил преимущество в два гола, но вырвал победу над «Эльче» на 91-й минуте
00:27
В «Спартаке» определились с будущим Джику
00:15
3
Месси проведет прощальный матч за сборную Аргентины: подробности
Вчера, 23:40
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+