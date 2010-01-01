Основной этап
Плей-офф
Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
1
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
10
2
8
14
6
3
1
2
8
7
1
10
6
2
0
4
4
9
-5
6
6
1
1
4
5
9
-4
4
Группа B
1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
14
9
5
15
6
4
1
1
16
7
9
13
6
2
1
3
10
11
-1
7
6
0
0
6
5
18
-13
0
Группа C
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
6
0
0
9
1
8
18
6
3
0
3
10
5
5
9
6
1
1
4
4
13
-9
4
6
1
1
4
3
7
-4
4
Группа D
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
15
3
12
16
6
3
1
2
11
8
3
10
6
1
1
4
7
14
-7
4
6
1
1
4
6
14
-8
4
Группа E
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
12
7
5
13
6
4
0
2
10
6
4
12
6
2
0
4
7
12
-5
6
6
1
1
4
6
10
-4
4
Группа F
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
3
0
14
6
8
12
6
2
4
0
9
6
3
10
6
2
3
1
8
5
3
9
6
0
0
6
2
16
-14
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
16
9
7
16
6
3
0
3
11
7
4
9
6
1
3
2
9
10
-1
6
6
0
2
4
7
17
-10
2
Группа H
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
0
2
13
11
2
12
6
4
0
2
11
11
0
12
6
3
1
2
17
7
10
10
6
0
1
5
3
15
-12
1
Команда
1
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
1
6
9
3
1
1
1
4
2
2
4
3
1
1
1
4
4
0
4
3
1
0
2
2
3
-1
3
Группа 1
1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
11
1
10
9
3
3
0
0
9
5
4
9
3
1
1
1
6
4
2
4
3
0
0
3
3
6
-3
0
Группа 2
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
5
0
5
9
3
2
0
1
8
2
6
6
3
1
0
2
3
3
0
3
3
0
1
2
1
4
-3
1
Группа 3
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
2
4
7
3
2
0
1
8
4
4
6
3
0
1
2
1
5
-4
1
3
0
0
3
3
10
-7
0
Группа 4
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
2
5
9
3
3
0
0
5
2
3
9
3
2
0
1
3
4
-1
6
3
1
1
1
6
6
0
4
Группа 5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
10
3
7
7
3
1
2
0
5
3
2
5
3
1
2
0
4
2
2
5
3
0
0
3
1
5
-4
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
8
5
3
7
3
2
0
1
9
3
6
6
3
1
1
1
4
4
0
4
3
0
1
2
4
6
-2
1
Группа 7
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
10
2
8
9
3
3
0
0
7
0
7
9
3
2
1
0
14
3
11
7
3
0
0
3
2
6
-4
0
Команда
1
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
4
3
1
6
3
1
2
0
3
1
2
5
3
1
0
2
2
6
-4
3
3
0
0
3
1
7
-6
0
Группа 1
1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
5
4
1
6
3
1
1
1
5
6
-1
4
3
1
0
2
4
7
-3
3
3
0
0
3
2
12
-10
0
Группа 2
2
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
4
1
3
9
3
1
0
2
3
9
-6
3
3
1
0
2
2
3
-1
3
3
0
1
2
0
4
-4
1
Группа 3
2
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
1
8
9
3
1
1
1
4
4
0
4
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
1
0
2
5
9
-4
3
Группа 4
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
7
5
2
4
3
1
0
2
3
4
-1
3
3
0
0
3
4
8
-4
0
3
0
0
3
0
4
-4
0
Группа 5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
4
3
1
5
3
1
2
0
4
3
1
5
3
1
1
1
4
3
1
4
3
0
0
3
1
11
-10
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
4
4
9
3
1
0
2
2
4
-2
3
3
0
2
1
5
6
-1
2
3
0
1
2
3
11
-8
1
Группа 7
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
0
2
3
4
-1
3
3
1
0
2
4
11
-7
3
3
1
0
2
3
9
-6
3
3
0
1
2
1
9
-8
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
1/8 финала
Аякс
0
0
Астон Вилла
0
4
Аякс
0 : 0
Астон Вилла
Астон Вилла
4 : 0
Аякс
Штурм
0
1
Лилль
3
1
Штурм
0 : 3
Лилль
Лилль
1 : 1
Штурм
Олимпиакос
1
6
Маккаби
4
1
Олимпиакос
1 : 4
Маккаби
Маккаби
1 : 6
Олимпиакос
Юнион СЖ
0
1
Фенербахче
3
0
Юнион СЖ
0 : 3
Фенербахче
Фенербахче
0 : 1
Юнион СЖ
Серветт
0
0
Виктория
0
1
Серветт
0 : 0
Виктория
Виктория
1 : 0
Серветт
Маккаби Х
2
1
Фиорентина
4
1
Маккаби Х
2 : 4
Фиорентина
Фиорентина
1 : 1
Маккаби Х
Мольде
2
0
Брюгге
1
3
Мольде
2 : 1
Брюгге
Брюгге
3 : 0
Мольде
Динамо Загреб
2
1
ПАОК
0
5
Динамо Загреб
2 : 0
ПАОК
ПАОК
5 : 1
Динамо Загреб
1/4 финала
Астон Вилла
2
1
Лилль
1
2
Астон Вилла
2 : 1
Лилль
Лилль
2 : 1
Астон Вилла
Олимпиакос
3
0
Фенербахче
2
1
Олимпиакос
3 : 2
Фенербахче
Фенербахче
1 : 0
Олимпиакос
Виктория
0
0
Фиорентина
0
2
Виктория
0 : 0
Фиорентина
Фиорентина
2 : 0
Виктория
Брюгге
1
2
ПАОК
0
0
Брюгге
1 : 0
ПАОК
ПАОК
0 : 2
Брюгге
1/2 финала
Астон Вилла
2
0
Олимпиакос
4
2
Астон Вилла
2 : 4
Олимпиакос
Олимпиакос
2 : 0
Астон Вилла
Фиорентина
3
1
Брюгге
2
1
Фиорентина
3 : 2
Брюгге
Брюгге
1 : 1
Фиорентина
Финал
Олимпиакос
1
Фиорентина
0
Олимпиакос
1 : 0
Фиорентина